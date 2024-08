Kamala Harris afirma que murieron "demasiados civiles" en Gaza y pide que el acuerdo de rehenes se haga "ya"

93 muertos tras ataque israelí a una escuela en Gaza 2:28

(CNN) -- La vicepresidenta Kamala Harris afirmó este sábado que "hay demasiados" civiles muertos, tras el ataque israelí contra una escuela y una mezquita en Gaza en el que murieron al menos 93 palestinos, según las autoridades locales.

"Hay demasiados civiles muertos. Israel tiene derecho a perseguir a los terroristas de Hamas. Pero como he dicho muchas, muchas veces, también tienen, creo, la importante responsabilidad de evitar víctimas civiles", declaró Harris antes de su mitin de este sábado por la noche en Las Vegas (Nevada). La Defensa Civil de Gaza dijo que la gente estaba celebrando las oraciones del alba en el complejo de Al-Tabi'in, en el barrio de Al-Daraj, en la parte oriental de la ciudad de Gaza, cuando fue atacado durante la noche del sábado. Israel confirmó que había llevado a cabo el ataque, afirmando que Hamas operaba allí.

Harris añadió: "Tenemos que sacar a los rehenes. Necesitamos un acuerdo sobre los rehenes y necesitamos un alto el fuego. No puedo dejar de insistir en la necesidad de llegar a un acuerdo. El acuerdo tiene que hacerse. Tiene que hacerse ya".

Los comentarios de Harris sobre Israel de este sábado fueron algunos de los más sustanciales en materia política desde que se convirtió en la abanderada demócrata.

Al igual que Biden, se enfrenta a una cuerda floja política y diplomática en lo que respecta a Gaza.

Aunque ella y la Casa Blanca han mantenido la esperanza de alcanzar un acuerdo de alto el fuego y toma de rehenes que ponga fin a los combates en Gaza y rebaje la temperatura en la región, la potestad para alcanzar un acuerdo de este tipo corresponde a Hamas y al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ninguno de los cuales ha dado su visto bueno definitivo.

Los funcionarios estadounidenses se han sentido frustrados por el estancamiento de los avances hacia un acuerdo, a pesar de que, según ellos, sobre el papel las diferencias entre ambas partes son mínimas. El reciente asesinato de un alto dirigente de Hamas en Teherán, supuestamente cometido por los israelíes, dificultó aún más el avance hacia un acuerdo.

Esto ha dejado a Estados Unidos con cada vez menos opciones para poner fin a la crisis humanitaria, a pesar de las posibles consecuencias políticas para Harris en noviembre.

La semana pasada, el presidente Biden hizo un nuevo llamamiento a las conversaciones sobre los rehenes, publicando una declaración con los líderes de Qatar y Egipto en la que pedía volver a la mesa de negociaciones esta semana.

Biden ha incluido a Harris desde el principio en sus tratos con Netanyahu, y ella estuvo presente esta semana en la Sala de Situación de la Casa Blanca en una reunión de altos funcionarios de seguridad nacional para discutir la escalada de tensiones en Oriente Medio.

En esencia, sus posiciones no han estado reñidas con las de Biden. Entre bastidores, sin embargo, ha abogado por un enfoque más empático con los palestinos y en público ha adoptado a veces un tono más enérgico que Biden al hablar de la situación en Gaza.

"No podemos permitirnos insensibilizarnos ante el sufrimiento, y no me quedaré callada", declaró el mes pasado tras reunirse con Netanyahu en Washington.

Harris apoya la eliminación de impuestos a las propinas en un mitin en NV, promocionando la política propuesta por primera vez por Trump

La vicepresidenta Kamala Harris respaldó la eliminación de los impuestos sobre las propinas para los trabajadores de la hostelería y los servicios, respaldando una política ofrecida por primera vez por el expresidente Donald Trump.

Ante una multitud de miles de personas, entre las que se encontraban miembros de un sindicato local de trabajadores culinarios, Harris prometió impulsar políticas que beneficien a las familias trabajadoras, señalando como ejemplo la eliminación de los impuestos sobre las propinas.

"Es mi promesa a todos los presentes cuando sea presidenta, continuaremos nuestra lucha por las familias trabajadoras de Estados Unidos, incluyendo aumentar el salario mínimo y eliminar los impuestos sobre las propinas para los trabajadores de servicios y hostelería", dijo.

El apoyo de Harris a la eliminación de los impuestos sobre las propinas se produce después de que el expresidente Donald Trump propusiera la idea en un mitin de campaña en Las Vegas en junio.

Los comentarios se producen mientras Harris busca cohesionar el apoyo de la considerable coalición de trabajadores de la industria de servicios en el estado clave de batalla. Harris reconoció la presencia de miembros del Sindicato de Trabajadores Culinarios Local 226 en el mitin, un día después de que el sindicato apoyara oficialmente a Harris.

Después de que Trump propusiera eliminar los impuestos sobre las propinas en junio, el secretario-tesorero del sindicato, Ted Pappageorge, se opuso a su promesa, diciendo que "sin duda se necesita un alivio para los que ganan propinas, los trabajadores de Nevada son lo suficientemente inteligentes como para saber la diferencia entre soluciones reales y promesas de campaña descabelladas de un delincuente convicto".

La propuesta es una de las primeras políticas notables ofrecidas por Harris desde que ascendió a la cabeza de la candidatura demócrata el mes pasado. En declaraciones a los periodistas en Arizona este sábado, Harris dijo que planea presentar su plataforma de política económica la próxima semana, señalando que se centrará en "lo que tenemos que hacer para reducir los costos y también fortalecer la economía."

Harris dice que desplegará su plataforma de política económica 'la próxima semana', se centrará en la inflación

La vicepresidenta Kamala Harris dijo el sábado que presentará su plataforma de política económica "la próxima semana" y que se centrará en la inflación.

"La próxima semana", dijo la vicepresidenta sobre su calendario de despliegue de políticas.

"Se centrará en la economía y en lo que tenemos que hacer para reducir los costes y también fortalecer la economía", añadió.

La economía sigue siendo un tema crítico para los votantes, ya que una encuesta de NPR/PBS News/Marist publicada este martes revela que los estadounidenses confían en Trump más que en Harris para gestionar la economía, pero está muy dividida. El 51% dice que Trump gestionaría mejor la economía, mientras que el 48% opina que lo haría Harris.

Cuando se le preguntó sobre la independencia de la Reserva Federal, y las sugerencias que ha hecho el expresidente Donald Trump de que trataría de ejercer un poder directo sobre la política monetaria - Harris dijo que ella "nunca interferiría" en las decisiones tomadas por la Fed.

"La Fed es una entidad independiente y, como presidenta, nunca interferiría en las decisiones que toma la Fed", dijo Harris.

Harris también fue preguntada por la preocupación de que se avecine una recesión y respondió que "esta semana ha habido algunas turbulencias, pero parece que se han asentado por sí solas, y ya veremos qué decisiones toman a continuación". Me entero de ellas más o menos al mismo tiempo que ustedes".