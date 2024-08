¿Recuerdas cuando Lionel Richie cerró los Juegos Olímpicos con el atuendo más ochentoso de la historia?

Lionel Richie actuó con una inolvidable chaqueta de cuentas durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. (Crédito: Imágenes de S&G/PA/Getty)

(CNN) -- ¿Recuerdas cuando Lionel Richie, flanqueado por los mejores pirotecnia de 1984, cerró los Juegos Olímpicos de Los Ángeles vistiendo una chaqueta completamente adornada con cuentas?

Fue uno de los primeros conciertos en solitario de Richie tras dejar el grupo de funk y soul Commodores dos años antes. “Apenas me estaba familiarizando”, dijo a Associated Press en 2020. “Creo que había hecho un par de shows en Las Vegas solo para calentar, pero nada como esto”. Interpretó una memorable versión de 9 minutos de “All Night Long” ante una audiencia estimada de 2.600 millones de espectadores, rodeado de un séquito de baile vestido con una mezcla de chándales blancos y minivestidos rojos de animadora. Mientras daban vueltas alrededor del escenario, un torrente de fuegos artificiales iluminó el cielo.

Aunque ahora se lo puede asociar con un vestuario más sobrio, en particular con su colección de chaquetas de cuero aprobadas por American Idol y camisetas negras de Anthony Thomas Melillo, Richie alguna vez se vestía de manera más atrevida (o al menos deslumbrante). La inolvidable chaqueta de cuentas azules y plateadas que usó en los Juegos Olímpicos de 1984 tenía el escote recortado a la altura de las caderas y un ribete plateado alrededor del cuello y las mangas. Combinó la llamativa chaqueta, diseñada por el difunto Bill Frank Whitten, con pantalones plisados ​​blancos, una camisa de lentejuelas plateadas y un cinturón de cuentas a juego.

Whitten fue el creador de muchos de los famosos looks de Elton John y Michael Jackson, incluido el icónico guante blanco de Jackson o los calcetines con cristales incrustados que usó la primera vez que bailó "Billie Jean" en un concierto de Motown en 1983. El talento de Whitten para los cristales, los diamantes de imitación y los materiales de alto brillo fue subversivo para muchos al principio, después de una década gobernada por el sensual terciopelo y la seda. "Cuando entré en el negocio, el único hombre con una chaqueta de cuentas era Liberace", dijo Whitten al LA Times en 1990. "Nadie tenía cuentas sabrosas para hombres. Nadie".

La prenda pionera ahora se exhibe por primera vez en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un museo de recuerdos musicales en Cleveland, Ohio, donde formará parte de una nueva exposición que celebra a los artistas de 1984, desde Tina Turner, Madonna y Bruce Springsteen hasta Lionel Richie.

Aunque la pieza original puede no estar en posesión de Richie, tiene una versión de ella. En una entrevista con la revista Coveteur en 2018, la superestrella mundial abrió su armario para revelar una chaqueta bomber azul con lentejuelas y las palabras "All Night Long" estampadas en la espalda. "Es realmente una versión de la chaqueta olímpica de 1984", dijo . "En ese momento en particular, estaba lanzando 'All Night Long', y resultó ser en los Juegos Olímpicos de 1984, y por supuesto, no se puede superar el color. Lo tomamos e hicimos una chaqueta bomber con él, y luego, solo para ser completamente extravagantes, ¡pongamos 'All Night Long' en la parte de atrás!"

De todas las medallas relucientes ganadas en los Juegos de ese año, tal vez la que más recuerden los espectadores fue la brillante actuación de Richie en la ceremonia de clausura. De pie sobre un reluciente podio dorado con su luminosa chaqueta adornada con cuentas, está claro que Richie también iba por el oro.