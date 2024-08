Mensajes de texto revelan conversaciones policiales tras el tiroteo en la escuela de Uvalde

¿Fue adecuada la reacción policial en Uvalde, Texas? 4:52

(CNN) --Más de dos años después de la masacre mortal en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, la ciudad publicó este sábado videos de cámaras corporales y de tablero, grabaciones de audio de llamadas al 911 y comunicaciones por radio, documentos y mensajes de texto relacionados con el tiroteo.

La mayor parte del material publicado ya había sido publicado por CNN . Los archivos, algunos de los cuales fueron censurados, se hicieron públicos solo después de que CNN y más de una decena de otras importantes organizaciones de noticias presentaron una demanda para obtener registros públicos relacionados con la masacre.

En una de las llamadas al 911 , reportadas por primera vez por CNN en los meses posteriores al tiroteo, una niña de 10 años atrapada en un aula le dice al operador de policía que "se apure" porque hay "muchos cadáveres".

La masacre en la escuela primaria Robb dejó 19 niños y dos maestros muertos, lo que la convirtió en uno de los tiroteos más mortíferos en una escuela primaria y secundaria en los Estados Unidos. Las fuerzas del orden fueron muy criticadas por su respuesta fallida al incidente de mayo de 2022. Mientras las víctimas yacían heridas, los 376 Policías que estaban en el lugar tardaron 77 minutos en enfrentarse y matar al atacante desde el momento en que entró en la escuela por una puerta sin llave. Más de 90 agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas respondieron al lugar y estuvieron entre los primeros en llegar.

Oficiales preocupados por su propia seguridad

Entre los cientos de páginas de mensajes de texto publicados este sábado, una serie de mensajes muestran a un grupo de oficiales expresando temor por su seguridad en las horas y días posteriores a la masacre, mientras la ira de la comunidad y las preguntas nacionales crecían sobre por qué las víctimas fueron abandonadas con el atacante durante más de una hora.

publicidad

En los mensajes de texto, varios oficiales piden que se eliminen sus fotos del sitio web del departamento después de sentir que se les culpaba por la respuesta fallida.

En un chat grupal se menciona: “¡El director del DPS acaba de echar a todos por la borda…!”, refiriéndose al Director del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

“¿Hay alguna manera de sacar nuestras fotos del sitio web del Departamento de Policía por nuestra seguridad? Quiten el sitio web”, escribió un oficial.

En un mensaje de texto aparte, un oficial preocupado pregunta si la cuenta Nixle de su departamento (un sistema de comunicación que conecta a los residentes con agencias de seguridad pública) se puede desactivar, a lo que el jefe de policía responde: "Ya hay una orden de trabajo para eso".

El jefe de Policía también escribe: “El personal está preguntando si podemos quitar sus fotos de nuestra página de Facebook”. Y añade: “El personal del comando está preocupado”.

En otro chat grupal, los oficiales se recuerdan unos a otros que deben descansar un poco y cuidarse unos a otros.

“¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?”, pregunta un agente. “Descansar y relajarse”, responde otro. “Eso es imposible”, responde el primer agente. “Estando en casa me siento inútil”, añade el agente.

En una conferencia de prensa después del tiroteo masivo, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, dijo que el comandante en el lugar tomó la decisión equivocada y no intentó entrar con la suficiente rapidez en el aula donde se encontraba el pistolero. Más tarde, McCraw diría que los primeros oficiales que llegaron al lugar, incluido el Departamento de Policía de Uvalde, que se comunican en los textos recién publicados, actuaron en contra del entrenamiento para tiradores activos al retroceder inicialmente y nunca recuperar el impulso para eliminar al tirador.

CNN se comunicó con el Departamento de Seguridad Pública de Texas para obtener una respuesta a las afirmaciones de los oficiales este sábado.

Las familias dicen que la liberación debió haberse retrasado mucho

Las familias de las víctimas están expresando su enojo por el tiempo que tardó la Policía en hacer públicos los documentos.

El sobrino de Brett Cross, Uziyah García, de 10 años, fue asesinado en la masacre del 22 de mayo. Cross dijo a The Associated Press que las familias no habían recibido aviso previo sobre la publicación de los registros este sábado, pero que ya era hora de que se hicieran públicos.

“Si pensáramos que podemos conseguir todo lo que queremos, pediríamos una máquina del tiempo para volver atrás en el tiempo y salvar a nuestros hijos, pero no podemos, así que lo único que pedimos es justicia, responsabilidad y transparencia, y se niegan a dárnoslas”, dijo Cross.

Jesse Rizo, tío de Jacklyn Cazares, de 9 años, quien también murió en el tiroteo, dijo que la divulgación de los documentos reaviva la ira porque muestran cuánto tiempo esperaron las fuerzas del orden. “Tal vez si hubieran entrado antes, habrían salvado algunas vidas, incluida la de mi sobrina”, dijo a Associated Press.

Tras negarse a hablar con los medios durante dos años, Pete Arredondo finalmente habló con CNN, pero no respondió a preguntas clave. Informa Ed Lavandera de CNN.

En una entrevista esta semana, el exjefe de Policía de la escuela Uvalde, Pete Arredondo, dijo a CNN que se sentía “convertido en chivo expiatorio desde el principio”. Arredondo fue acusado en junio por un gran jurado y fue acusado de 10 cargos de poner en peligro a un menor y negligencia criminal conocida por no reconocer el incidente como un tiroteo activo y por no tomar las medidas adecuadas para intervenir.

Se declaró inocente de estos cargos el mes pasado, según informó anteriormente CNN .

El ex oficial de Policía escolar Adrian Gonzales también fue acusado de cargos penales relacionados con la respuesta fallida de las fuerzas del orden ante el tiroteo. Gonzales se declaró inocente el 25 de julio.

Rachel Clarke, Camila Bernal y Amanda Musa de CNN contribuyeron a este informe.