La campaña de 2024 ahora dependerá de si Trump puede frenar el gran comienzo de Harris

Aseguran que la campaña de Donald Trump fue “hackeada” 0:25

(CNN) -- La campaña de Donald Trump, que ha fallado en sus primeros ataques a la nueva campaña presidencial de Kamala Harris, luchará esta semana por lograr un punto de apoyo más efectivo después de que la vicepresidenta transformara una elección de impresionantes sorpresas.

El expresidente ha utilizado algunas de sus herramientas políticas más fiables: atacar la identidad racial, crear realidades alternativas, lanzar insultos y manipular a la gente. Este domingo, por ejemplo, difundió una nueva teoría conspirativa falsa sobre el tamaño de la multitud que asistió al mitin de Harris en Michigan la semana pasada. Pero sus esfuerzos por derribar a su nueva adversaria y su política de ignorar sus provocaciones hasta ahora han puesto de relieve sus propias deficiencias más que las de ella y han puesto de relieve la forma en que Harris podría ofrecer una nueva opción a los votantes.

Cuando el expresidente llamó “tonta” a Harris en un mitin en Montana el viernes por la noche o afirmó falsamente el mes pasado que “por casualidad se volvió negra”, puede haber encantado a sus votantes de base. Pero ese tipo de comentarios corren el riesgo de alienar a las mujeres y a los votantes de los estados clave, además de revertir los avances que ha logrado entre las minorías que había destacado con orgullo durante meses. La campaña de Trump también se vio obligada elste sábado a desmentir un informe del New York Times de que se había referido en privado a Harris como una “p*rra” mientras lamentaba su impulso.

La conferencia de prensa indisciplinada de Trump la semana pasada y un fin de semana de desahogo también sugieren que el candidato republicano está lejos de aceptar el cambio en una carrera que parecía dirigirse en su dirección hace tres semanas, cuando los republicanos optimistas abandonaron su convención prediciendo una victoria aplastante.

Pero la gira de Harris y su nuevo compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, por estados clave generó una euforia que los demócratas no habían experimentado en años. Trump se enfureció porque su victoria en el debate con el presidente Joe Biden solo condujo a una nueva batalla, una que corre más peligro de perder.

En tres semanas, Harris creó un potencial punto de inflexión, ofreciendo a los votantes una explosión de optimismo después de un período oscuro en la historia moderna con su mantra de que los estadounidenses “no quieren volver” al caos y la acritud del mandato de Trump.

Su estrategia está funcionando, por ahora, y ha logrado que la carrera vuelva a ser un duelo muy parejo. Los promedios de las encuestas muestran que está revirtiendo los déficits de Biden. Por ejemplo, una encuesta de The New York Times/Siena College publicada el sábado no mostró un líder claro en los estados clave de Wisconsin, Michigan y Pensilvania, una carrera más reñida que cuando Biden encabezaba la lista. La encuesta no tiene relación con el resultado de noviembre, pero resumió el rápido cambio en la campaña y el equipo de Trump se sintió obligado a publicar un memorando en el que afirmaba que las encuestas tenían “la clara intención y propósito de deprimir el apoyo” al expresidente.

El éxito de la nueva fórmula demócrata no solo en repeler los ataques iniciales de Trump, sino también en utilizarlos para exponer lo que Harris considera extremismo, ha creado un problema inesperado para su equipo. La asunción por parte de Harris de la antorcha demócrata y la retirada de Biden de la carrera hace tres semanas han elevado a su partido a un lugar que habría parecido imposible una semana antes de su convención nacional en Chicago. Pero Trump ahora se enfrenta a un partido que está lleno de energía, revirtiendo una de sus mayores ventajas cuando Biden lideraba la fórmula. Y la frescura y la esperanza están demostrando una vez más ser fuerzas políticas poderosas.

Pero las campañas nunca son estáticas, y si bien Harris puede beneficiarse de un período previo condensado a noviembre, todavía quedan casi tres meses por delante. Trump sigue siendo una fuerza política formidable y un oponente feroz. Y, tras haber unido a su partido en torno a él, especialmente tras el intento de magnicidio del mes pasado, todavía debería beneficiarse de factores estructurales, incluido el pesimismo de los votantes sobre la economía, que normalmente se esperaría que ayudaran a dar forma a la elección.

Se espera que el expresidente se centre en este tema este miércoles en Carolina del Norte con un discurso que, según su campaña, se centrará en cómo "los estadounidenses trabajadores están sufriendo debido a las políticas peligrosamente progresistas del Gobierno Harris-Biden" y los precios que son "insoportablemente altos".

Suponiendo que se ciña a ese guión, su aparición –en un estado que los demócratas esperan volver a poner en juego– comenzará a probar si un enfoque en cuestiones fundamentales contrarrestará la ola inicial de entusiasmo por la candidatura de Harris. Trump también anunció que dará una entrevista este lunes por la noche a Elon Musk en la plataforma X del emprendedor de los vehículos eléctricos y espaciales.

Kamala Harris responde de nuevo a manifestantes en discurso 1:37

Trump está criticando duramente a la vicepresidenta por haber evitado exponerse a momentos no previstos en las conferencias de prensa o entrevistas. Y ella enfrentará preguntas cada vez mayores sobre cuándo brindar más detalles sobre las políticas que adoptaría como presidenta en el país y en el extranjero. Harris dijo a los periodistas el sábado que comenzaría a diseñar un marco de políticas sobre la economía esta semana. Como lo demostró una caída de un día en el mercado de valores la semana pasada, es vulnerable a noticias económicas adversas que podrían influir en los estadounidenses que se sienten inseguros.

La vicepresidenta parece consciente de que se avecina una nueva etapa de su naciente campaña tras la hazaña de la semana pasada con Walz. “Lo que sabemos es que hay mucho en juego y no podemos dar nada por sentado en este momento”, dijo este domingo en un acto de recaudación de fondos en San Francisco. “Han sido un par de semanas realmente buenas, pero tenemos mucho trabajo por hacer”.

Trump sigue tambaleándose por su nuevo oponente

Trump envió a su candidato a vicepresidente, el senador J. D. Vance, a los programas de entrevistas de este domingo para intentar sofocar la ola de Harris. El republicano de Ohio pintó a la vicepresidenta y a Walz como progresistas extremos, propuso duras políticas fronterizas y acusó a Harris de complicidad en las políticas del Gobierno de Biden que dejaron a los estadounidenses como rehenes de los altos precios. Insistió en el ataque del Partido Republicano contra Walz, que alega, sin pruebas concluyentes, que se retiró después de casi un cuarto de siglo en la Guardia Nacional para evitar ser desplegado en Iraq. (CNN informó que Walz presentó su candidatura al Congreso en febrero de 2005, antes de que se notificara a su unidad que podía ser desplegada en Iraq).

Vance le sugirió a Dana Bash de CNN en “State of the Union” que su fórmula se estaba presentando contra un oponente indefinido pero que tenía incluso más responsabilidad por las políticas de los últimos cuatro años que Biden. “Lo que es diferente es que nos estamos presentando contra una persona diferente que muchos estadounidenses simplemente no conocen”, dijo Vance. “Creo que tenemos que recordarle a la gente que el presidente Trump trajo precios más bajos, menor inflación, un mundo próspero y pacífico, y también una frontera segura, y las políticas de Kamala Harris han producido exactamente lo contrario. Ahora bien, ese era un argumento más fácil de presentar cuando Joe Biden estaba allí porque la gente asociaba a Joe Biden con las políticas”.

Sin embargo, se vio obligado a responder por los comentarios a menudo contraproducentes del expresidente. En “State of the Union”, por ejemplo, Vance se las arregló para evitar contradecir la afirmación de Trump de que Harris, hija de padre jamaiquino y madre india, no era negra. “Creo que Kamala Harris es lo que dice que es”, dijo Vance. “Pero creo, lo que es más importante, que el presidente Trump tiene razón en que es un camaleón”. En “Face the Nation” de CBS, Vance tuvo dificultades para aclarar una impresión que dejó el expresidente la semana pasada de que podría estar abierto a restringir el envío de mifepristona, un fármaco abortivo de uso generalizado, a las pacientes por correo.

El asunto juega un papel importante en los esfuerzos demócratas por hacer que Trump pague un precio por la anulación del derecho al aborto a nivel nacional por parte de la mayoría de la Corte Suprema que él mismo construyó. Y en el programa “This Week” de la cadena ABC, Vance se encontró en la difícil posición de que le pidieran que condenara la presentación en 2022 de Trump del nacionalista blanco y negacionista del Holocausto Nick Fuentes, quien recientemente lanzó un ataque racial contra la esposa del senador de Ohio, Usha. Vance describió a Fuentes como un “perdedor total”, pero dijo que “lo único que me gusta de Donald Trump… es que realmente habla con cualquiera”.

Estados Unidos aún tiene que aprender exactamente qué implicaría una presidencia de Harris

La campaña de Trump consiguió el sábado una concesión de la campaña de Harris sobre un aspecto del historial militar de Walz. Un portavoz de la campaña le dijo a CNN que el gobernador de Minnesota “habló mal” en un video de 2018 en el que dijo que manejaba armas de asalto “en la guerra”. Pero parece poco probable que intentar usar a Walz para exponer la toma de decisiones de Harris marque la diferencia crítica para los votantes que, en última instancia, deben elegir entre Harris y Trump.

Por lo tanto, el debate que se espera entre Trump y Harris en la cadena ABC el 10 de septiembre se perfila como un momento crucial en la campaña. (Trump insiste en que su primer enfrentamiento se llevará a cabo en realidad en Fox una semana antes, pero Harris hasta ahora solo ha aceptado participar en un único debate).

En los primeros años de su vicepresidencia, Harris tropezó varias veces en entrevistas e interacciones con la prensa, y el equipo de Trump ha estado tratando de provocarla para que tenga más momentos no previstos. Si bien parece haber evolucionado como intérprete política, no hay razón para que sus ayudantes la expongan a riesgos cuando su campaña está en pleno auge, especialmente antes de la convención de Chicago de la próxima semana, cuando los creadores de imagen del partido tendrán un monopolio casi total de los medios mientras intentan presentarla a los votantes indecisos durante el horario de máxima audiencia.

Pero Harris no podrá evitar un escrutinio más profundo por mucho más tiempo, y tampoco debería hacerlo, considerando que se postula a la presidencia. Recientemente dijo a los periodistas que estaba considerando conceder una entrevista importante a fines de mes.

Su discurso de campaña es ambicioso y está en línea con la ortodoxia demócrata, pero habla a grandes rasgos. Desde que se convirtió en la candidata, no ha ofrecido ninguna pista sobre su forma de pensar en un mundo conflictivo y lleno de amenazas crecientes al poder estadounidense por parte de adversarios como Rusia y China. Su campaña ha aprovechado el tiempo para intentar abordar escollos políticos, como lanzar un anuncio que la presenta como dura en cuestiones fronterizas y posicionar a Trump como un obstáculo para limitar de manera efectiva la migración indocumentada.

Dada la impopularidad de Trump, el simple hecho de ser un antídoto más joven y optimista frente a una visión nacional distópica podría ser suficiente para que Harris gane las elecciones. Pero hasta que no demuestre un buen desempeño en una situación pública no controlada, las dudas sobre su destreza política seguirán pesando sobre sus perspectivas, especialmente porque su campaña primaria de 2020 se desvaneció rápidamente a medida que sus debilidades políticas se hicieron más evidentes.

Pero, como ha demostrado Trump en los últimos días, todavía no ha encontrado una forma de responder a las circunstancias repentinamente cambiadas de la campaña.