El clima extremo llegó para quedarse. Cómo prepararse financieramente para un desastre

El 7 de agosto, las casas del barrio Allen Circle de Statesboro (Georgia) se inundaron después de que la tormenta tropical Debby provocara un aumento del nivel del agua. También generó inundaciones y cortes de electricidad en toda la región. (Crédito: Megan Varner. Getty Images)

(CNN) -- Ninguna parte de Estados Unidos está a salvo del riesgo de fenómenos meteorológicos extremos, que han azotado con mayor fuerza en los últimos años.

Desde incendios forestales y tornados hasta huracanes e inundaciones y olas de calor prolongadas, el daño potencial que las condiciones climáticas extremas pueden causar a las personas, los animales y las propiedades es alto, especialmente si usted es propietario de una vivienda y vive en zonas de alto riesgo o cerca de ellas.

Sin embargo, hay medidas que puede tomar ahora mismo para ayudar a acelerar el proceso de reparación y recuperación después de una tormenta devastadora, en caso de que alguna vez sea afectado directamente.

Además de los elementos físicos esenciales que su familia y sus mascotas puedan necesitar si tiene que evacuar o refugiarse en el lugar, prepara un kit de emergencia administrativo, por así decirlo, físico y virtual.

“Las cosas pueden suceder muy rápidamente. Debes tener una bolsa de viaje con todos tus documentos importantes en un lugar fácil de recordar y de acceder”, dijo Loretta Worters, portavoz del Insurance Information Institute. “Puedes obtener un cheque de seguro bastante rápido si tienes toda la documentación”.

Documenta visualmente lo que posees

Pensemos, por ejemplo, en los incendios forestales. Según el III, al menos 38 estados corren el riesgo de sufrirlos. Un incendio forestal puede reducir a cenizas su hogar y todas sus pertenencias. “Cuando [tu casa] se quema, no queda nada que muestre lo que tiene”, dijo Worters.

Por eso recomienda tomar fotografías o videos de tu casa y su contenido, incluso con tu teléfono celular. Guárdalos en la nube y, si es posible, guarda una copia física con tus documentos importantes o en una memoria USB.

Además, incluye una foto actual de su mascota, en caso de que se separen.

Si alguna vez te ves afectado por un fenómeno meteorológico devastador, asegúrate de tomar fotografías poco después del impacto, para que puedas contar mejor tu historia antes y después a las aseguradoras, dijo Keith Turi, director interino de respuesta y recuperación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Asegúrate de tener una cobertura de seguro adecuada

Tener un seguro suficiente es fundamental para preservar las finanzas y la cordura después de un desastre. Solo en 2023, hubo casi 80 mil millones de dólares en pérdidas aseguradas debido a 89 catástrofes naturales en los EE. UU., como incendios forestales e inundaciones, según el III.

Por lo tanto, verifica periódicamente que las pólizas que tiene lo cubran ante el tipo de evento climático extremo que pueda ocurrir y cubran el costo de lo que deseas reemplazar.

Por ejemplo, dijo Worters, mantente informado sobre los costos de reconstrucción. Pueden ser más altos de lo que crees.

Ten en cuenta que si vives en una zona propensa a inundaciones, las pólizas estándar para propietarios de viviendas normalmente no cubren los daños causados ​​por inundaciones. Para obtener más información sobre los posibles costos de las inundaciones y cómo obtener un seguro contra inundaciones, puedes visitar floodsmart.gov, recomendó Turi.

Por último, comprueba que la cobertura de tus pertenencias te permitirán estar completamente protegido, o lo suficientemente protegido. La cobertura de la mayoría de las pólizas de propietarios de viviendas para pertenencias asciende a entre el 50% y el 70% del valor de la estructura de su vivienda, dijo Worters. Por lo tanto, por cada US$ 100.000 de cobertura para la estructura de tu vivienda, podrías tener entre US$ 50.000 y US$ 70.000 de cobertura para tus pertenencias en el hogar, desde tus muebles y artículos del hogar hasta tu piano.

Guarda una copia física de su cobertura de seguro y del título y escritura de tu vivienda en una bolsa o recipiente impermeable.

Reúne tus contactos de emergencia

Haz una lista de contactos de emergencia para mantener con sus otros documentos que incluya los números de póliza y de cuenta de todas sus pólizas de seguro, así como los números de teléfono, correos electrónicos y direcciones de sitios web de las aseguradoras, por ejemplo, para salud y recetas médicas; hogar, automóvil y vida; además de cualquier cobertura para mascotas que pueda tener.

Incluye también en su lista la información de contacto y los números de cuenta de sus cuentas bancarias, de inversión y de jubilación.

Si tienes mascotas, incluye la información de contacto de su veterinario y la de cualquier lugar de alojamiento que pueda necesitar si alguna vez tiene que evacuar. O, como alternativa, los nombres de lugares que admitan mascotas donde pueda alojarse toda la familia.

También puede agregar a su lista un número de la línea de ayuda de FEMA para que pueda registrarse para recibir asistencia después de un desastre: 800-621-3362.

Otros elementos esenciales que debes tener a mano

Otros documentos clave que III recomienda tener a mano para tirar en su bolso de viaje son tus certificados de nacimiento y matrimonio, pasaportes, una licencia de conducir (a menos que la lleve en su billetera), tu declaración de impuestos más reciente, cualquier certificado de acciones en papel y tu testamento.

Dado que es posible que debas pagar inicialmente las habitaciones de hotel o motel y las comidas inmediatamente después de un desastre, la campaña nacional de servicio público Ready recomienda tener dinero en efectivo o cheques de viajero disponibles en su kit de emergencia. Otra opción si tienes más de una tarjeta de crédito es usar la segunda o tercera tarjeta con moderación, de modo que tenga suficiente crédito por debajo del límite de esa tarjeta para pagar esos gastos inmediatos.