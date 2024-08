Al fin y al cabo, ¿no queremos todos ser felices? Aquí, 5 maneras de conseguirlo

Los 5 países más felices del mundo 1:11

(CNN) -- Los estadounidenses están realmente involucrados en la búsqueda de la felicidad.

¿Qué significa la felicidad? Es algo diferente para cada persona y puede cambiar a lo largo de la vida: ¿alegría, amor, propósito, dinero, salud, libertad, gratitud, amistad, romance, trabajo satisfactorio? ¿Todo lo anterior? ¿O algo completamente distinto? Muchos han llegado a sugerir que, aunque creamos saber lo que nos hará felices, a menudo nos equivocamos.

Es posible que un hombre haya descifrado el código de la felicidad y la salud, y tiene datos que lo respaldan.

El Dr. Robert Waldinger es el director del Estudio de Harvard sobre el Desarrollo Adulto, posiblemente el estudio longitudinal más largo sobre la felicidad humana, que comenzó en 1938. (El estudio original seguía a dos grupos de varones, estudiantes universitarios de Harvard y adolescentes del centro de Boston. En las últimas décadas se amplió para incluir a mujeres y personas de orígenes más diversos).

En la búsqueda de una vida más feliz entran en juego muchos componentes, pero la clave se reduce a un factor principal: las relaciones de calidad.

"Lo que descubrimos fue que lo importante era mantenerse activamente conectado con al menos algunas personas, porque todos necesitamos un sentido de conexión con alguien a medida que avanzamos en la vida", dijo Waldinger al Dr. Sanjay Gupta, corresponsal médico jefe de CNN, en su podcast Chasing Life.

"Y las personas que estaban conectadas con otras personas vivieron más tiempo y se mantuvieron físicamente más sanas que las personas que estaban más aisladas", dijo. "Esa fue la sorpresa de nuestro estudio: no que las personas fueran más felices, sino que vivieron más tiempo".

Waldinger, que comparte muchas de las lecciones del estudio en el libro del que es coautor, "The Good Life: Lessons From the World’s Longest Scientific Study of Happiness", es psiquiatra, profesor de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard y sacerdote zen.

¿Por qué tener relaciones de calidad ayudaría a las personas a vivir más felices y durante más tiempo?

"Los mejores datos que tenemos, y que tienen otros estudios, tienen que ver con el estrés y su alivio", afirma Waldinger. "Si hoy me ocurre algo desagradable, puedo sentir literalmente cómo mi cuerpo se pone en modo lucha o huida [...]. Eso no es un problema, es normal, la respuesta de lucha o huida. Pero lo que debemos hacer es volver al equilibrio cuando desaparece el estrés. Y si puedo ir a casa y quejarme con mi mujer o llamar a un amigo, puedo sentir literalmente que mi cuerpo se calma".

Dijo además que investigaciones neurocientíficas sugieren que las personas aisladas o que se sienten solas permanecen en un modo de bajo nivel, de lucha o huida, lo que significa que tienen niveles más altos de hormonas del estrés circulantes. "Su sistema inmunitario no funciona tan bien, por lo que contraen infecciones con más facilidad", explica. "Y esa inflamación crónica descompone los sistemas corporales".

Además, las personas que están aisladas no tienen a nadie que vele por ellas, dijo Waldinger, ni que se asegure que coman bien, visiten al médico y adopten otros comportamientos que conducen a una mejor salud.

Esto no significa que los introvertidos o las personas sin pareja estén condenados a una vida corta y miserable. Tener uno o dos buenos amigos –alguien con quien se pueda contar– es suficiente, añade.

¿Qué puedes hacer para vivir más feliz? Waldinger da estos cinco consejos.

No descuides lo básico

Optimiza tu salud física. "Por un lado suena obvio, pero comprobamos que las personas de nuestro estudio que cuidaban su salud vivían más tiempo y tenían más años libres de enfermedades a medida que envejecían", dijo Waldinger.

"Significa hacer ejercicio con regularidad. Significa comer bien. Significa no ser obeso. Significa no abusar del alcohol ni de las drogas. Significa dormir una cantidad razonable de horas", afirma. "Esas cosas importan mucho".

Mejora tu vida social

Invierte en tus relaciones personales.

"Cuida tu forma física social", dice Waldinger. "Si sientes que necesitas más conexión con la gente, trabaja activamente en ello".

Mejorar tu aptitud social puede hacerse de dos maneras distintas.

La primera es la cantidad.

"Si sientes que no tienes suficientes personas en tu vida con las que estás conectado", dijo Waldinger, "puedes tomar medidas activas para hacer más relaciones, para traer más gente a tu vida".

Participa en actividades que te gusten junto con otras personas. "Puede ser como voluntario en una actividad de la comunidad que te guste o te interese. Puede ser apuntarse a un club. Puede ser participar en una comunidad religiosa", afirma. "Si acudes al mismo grupo de personas una y otra vez, es probable que entables conversaciones en torno a aquello que a todos les importa y para lo que están allí".

Hacerlo, dijo, es una forma fácil de introducir a gente nueva en tu vida.

Fortalecer las relaciones existentes

La segunda forma de mejorar tu aptitud social es la calidad.

"¿Qué pasa si tengo suficiente gente en mi vida, pero no me siento lo suficientemente conectado a ellos, si he dejado que mis amistades se vayan", dijo Waldinger. "Lo que descubrimos en nuestro estudio es que las personas que realizan pequeñas acciones, día a día, para mantenerse en contacto y conectar con la gente son las que mantienen fuertes sus relaciones".

Este esfuerzo no requiere necesariamente grandes esfuerzos. Significa emprender acciones pequeñas, pero constantes.

"Significa que en tu trayecto diario al trabajo te propongas llamar a alguien o enviarle un mensaje de texto o un correo electrónico para mantener el contacto con un amigo", afirma. "Significa tender activamente la mano para dar un paseo juntos o tomar un café o comer juntos".

Estas acciones pequeñas, pero regulares mantendrán las relaciones que te importan más activas y más vibrantes, dijo, "en lugar de dejar que se marchiten por negligencia".

Exprésate

Otro consejo, según Waldinger, es considerar los valores que son más importantes para ti y expresarlos.

"Puede ser que lo que más valores sea la autenticidad y entonces piensa ¿dónde consigo expresar eso en mi vida y hay maneras en las que puedo hacer más de eso?", dijo. "Quizá, valores la familia".

Para centrarse en la autoexpresión, dijo que hay que pensar en los valores fundamentales sin los que uno no podría imaginarse la vida y luego pensar en qué parte de la vida se pueden expresar y cómo se puede hacer más de eso en la vida. "Porque las personas cuyas actividades les permiten expresar lo que es más significativo para ellas son las que acaban siendo más felices y sintiéndose mejor en la vida".

Acepte y acoge el cambio

La gente cambia todo el tiempo y eso significa que las relaciones también cambian; hay que aprender a adaptarse a esos cambios.

"La cuestión es si podemos darnos cuenta de cómo estamos cambiando nosotros [y] cómo está cambiando la otra persona y aceptar ese cambio e incluso celebrarlo y apoyarlo en lugar de resistirnos a él", afirma Waldinger. "A menudo las relaciones se meten en problemas cuando intentamos congelarlas de alguna manera o congelar a la otra persona".

Una forma de aprender a aceptar esos cambios, sobre todo cuando alguien resulta molesto o cuando se tienen problemas en una relación, dijo Waldinger, es aportar a la relación toda la curiosidad que se pueda.

"En primer lugar, ayuda a la otra persona a sentir que estás interesado, que realmente quieres saber", explica. "También te permite saber más sobre por qué piensa como piensa. Y eso es especialmente importante ahora que estamos tan divididos unos de otros".

Esperamos que estos cinco consejos te ayuden a encaminarte hacia lo que consideres una vida buena y feliz.

Y recuerda: ninguna vida es feliz todo el tiempo. "La felicidad cambia de un momento a otro", afirma Waldinger. "Podemos imaginar que 'solo tengo que hacerlo todo bien, y entonces seré feliz todo el tiempo', y eso no es cierto para nadie".

Eryn Mathewson, de CNN Audio, ha contribuido a este reportaje.