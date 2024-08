Miley Cyrus se convierte en la Leyenda Disney más joven

(CNN) -- Miley Cyrus está orgullosa de su ascenso.

La cantante que saltó a la fama en "Hannah Montana" es ahora la persona más joven en ser nombrada Leyenda Disney. A Cyrus, de 31 años, se le saltaron las lágrimas al aceptar el honor en medio de una gran ovación de una multitud de 12.000 personas, el domingo, en la exposición de fans D23, donde recordó sus comienzos en la serie de Disney en 2005.

"Había probado lo que podía ser mi vida y, a partir de ese momento, no quise otra cosa", dijo Cyrus, ganadora de un Grammy, sobre sus primeras experiencias en la serie.

"Estoy aquí parada orgullosa de haber sido Hannah Montana", continuó. "De muchas maneras, este premio está dedicado a Hannah y a todos sus increíbles y leales fans, y a todos los que han hecho de mi sueño una realidad. Citando a la propia leyenda, 'Esto es la vida'".

Cyrus fue una de las 14 artistas homenajeadas como Leyendas Disney este año. Angela Bassett, Jamie Lee Curtis, James L. Brooks, James Cameron, Harrison Ford, Frank Oz, Kelly Ripa, el compositor ganador del Oscar, John Williams; la diseñadora de vestuario de Disney, Colleen Atwood; la guía turística convertida en gerente/productora, Martha Blanding; el artista y escritor Steve Ditko, el animador Mark Henn y el diseñador de parques temáticos Joe Rohde también fueron homenajeados.

"El Disney Legends Award es el mayor honor que concede nuestra compañía", dijo Bob Iger, CEO de Disney, a los asistentes al acto. "Se presenta como una celebración del talento, un reconocimiento de los logros y, sobre todo, una sincera expresión de nuestra profunda gratitud. Las Leyendas Disney están unidas por el lugar especial que se han ganado en nuestra historia por sus tremendas contribuciones al servicio del entretenimiento y el deleite de los fans de todo el mundo".

Iger entregó el premio a Ford, a quien describió como "una verdadera leyenda de Disney y un querido amigo". La estrella de "Indiana Jones" también se emocionó al subir al escenario.

