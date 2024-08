Lo que siempre recordaremos de los Juegos Olímpicos de París 2024

París (CNN) -- Los Juegos Olímpicos de París 2024 fueron realmente increíbles.



Es difícil condensar un periodo de dos semanas tan repleto de momentos memorables como estos increíbles Juegos Olímpicos de París, pero éste es nuestro mejor intento.

Estas son las 12 cosas que siempre recordaremos de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024:

Simone Biles se consolida como la mejor de todos los tiempos

Simone Biles llegó a París como la gimnasta más condecorada de la historia y se marchó con otras tres medallas olímpicas de oro y una de plata, convirtiéndose en una de las grandes historias de estos Juegos.

Un botín que subraya su condición de mejor atleta que jamás haya visto este deporte, sobre todo a la luz de su trayectoria hasta los Juegos Olímpicos, que ya es bien conocida, pero que no deja de ser extraordinaria con cada relato.

En los Juegos Olímpicos de Tokio, la gimnasta de 27 años se retiró de varias pruebas aquejada de "twisties", un bloqueo mental que hace que los gimnastas pierdan la noción de sí mismos en el aire, y se apartó del deporte para centrarse en su salud mental. Después, en París, lideró a Estados Unidos hacia una brillante medalla de oro por equipos, antes de asegurarse los oros individuales en las pruebas de salto y salto completo, así como una plata en suelo.

A pesar de todo el revuelo y la expectativa a su alrededor, Biles declaró a Coy Wire, de CNN Sport, que su regreso a los Juegos Olímpicos no era para nadie más.

"Fue importante para mí porque nadie me obligó a estar en ese escenario", dijo Biles. "Lo hice sólo por mí, y estoy en un buen momento mental y físico. Así que hacerlo sólo por mí fue muy importante".

Su regreso a la cima del deporte se ha convertido en una historia sobre la importancia de la terapia, de dar prioridad a la propia salud mental y de recuperarse después de haber tocado fondo.

La boxeadora argelina Imane Khelif se convierte en un rostro inesperado de los Juegos

Imane Khelif se convirtió en el rostro inesperado de estos Juegos Olímpicos cuando fue objeto de insultos en internet después de que la boxeadora italiana Angela Carini abandonara el combate a los 46 segundos. Khelif ganó la medalla de oro en el peso wélter femenino de 66 kg una semana después.

Algunos espectadores que presenciaron su combate contra Carini cuestionaron posteriormente la participación de Khelif, citando una decisión de 2023 de un organismo regulador del boxeo, ahora desacreditado, de prohibirle participar en un torneo femenino.

El Comité Olímpico Internacional (COI), sin embargo, apoyó firmemente su participación en los Juegos de 2024, y el portavoz del COI, Mark Adams, afirmó que "nació mujer, fue registrada como mujer, vivió su vida como mujer, boxeó como mujer, tiene pasaporte femenino".

La pelea se convirtió en un punto crítico de un debate a menudo desinformado sobre cómo se permite a las mujeres competir en el deporte. También desencadenó una avalancha de insultos en Internet, con comentaristas transfóbicos que llamaron incorrectamente "hombre" a Khelif por una supuesta ventaja física.

Con los ojos del mundo puestos en ella, Khelif progresó a lo largo de la competición, recibió un enorme apoyo del público que presenciaba su combate y acabó ganando una medalla de oro.

"Estoy muy contenta. Este ha sido mi sueño durante ocho años y ahora soy campeona olímpica y medalla de oro", declaró tras el combate. "He trabajado durante ocho años, sin dormir, ocho años cansada".

Después de que Khelif ganara su medalla de oro, su abogado Nabil Boudi dijo el sábado que ha presentado una denuncia legal ante la fiscalía de París diciendo que sufrió "acoso en línea agravado".

"Imane Khelif decidió liderar una nueva lucha: la de la justicia, la dignidad y el honor", declaró su abogado Nabil Boudi.

Katie Ledecky se convierte en la deportista estadounidense más laureada de todos los tiempos

Katie Ledecky no ha hecho sino ampliar su legado de grandeza olímpica en estos Juegos, al ganar cuatro medallas: dos de oro, una de plata y una de bronce.

De paso, se ha convertido en la deportista estadounidense más condecorada de todos los tiempos, con 14 medallas, superando a la también nadadora Jenny Thompson.

A sus 27 años, Ledecky tiene muchas posibilidades de volver a participar en unos Juegos Olímpicos, sobre todo con la perspectiva de volver a competir en casa, en Los Ángeles, dentro de cuatro años.

"Me encanta la piscina, me encanta el agua, me encanta contarle a la gente lo fantástico que es nuestro deporte", declaró recientemente a CNN Sport. "Conseguir que la gente se meta en la piscina para aprender a nadar, eso es realmente importante para mí".

En París, Ledecky ganó sus medallas de oro en las pruebas de 800 y 1.500 metros estilo libre, así como una plata en el relevo 4x200 metros estilo libre y un bronce en los 400 metros estilo libre.

Polémica en la ceremonia inaugural y el "hombre azul"

Fue uno de los momentos más memorables de la que posiblemente sea la ceremonia inaugural más singular de la historia, pero que ha desatado la polémica en todo el mundo. La escena en cuestión ha sido descrita por algunos críticos como una parodia de "La Última Cena", que contó con artistas drag y múltiples bailarines.

La actuación en cuestión también incluía a Philippe Katerine, un artista francés que encarnaba al dios griego del vino Dioniso y que rápidamente se hizo conocido como el "hombre azul semidesnudo".

En la escena, Katerine cantaba una canción tumbado sobre una mesa, aparentemente sin ropa y cubierto de pies a cabeza con pintura azul brillante.

Su aparición se hizo viral y fue vista por millones de personas en todo el mundo. En una entrevista con CNN, Katerine dijo que su canción "Nu" -o "Desnudo"- era un mensaje por la paz, inspirado en guerras como las de Gaza y Ucrania.

"¿Habría habido guerras si nos hubiéramos quedado desnudos? La respuesta es quizá no, porque no puedes esconder una pistola o un puñal cuando estás desnudo", dijo.

Los organizadores olímpicos se disculparon por la escena después de que fuera criticada por la Iglesia católica y grupos cristianos. La Iglesia católica francesa dijo que los festejos "incluían escenas de escarnio y burla del cristianismo". También Katerine se disculpó si su aparición escandalizó a la gente, calificándolo de malentendido.

La semana agitada de Noah Lyles en París

Noah Lyles nunca está demasiado lejos de los titulares, y los Juegos de París no fueron una excepción para el velocista estadounidense.

En primer lugar, ganó la medalla de oro en los 100 metros planos masculinos por la mínima diferencia: apenas cinco milésimas de segundo, lanzándose por la pista del Stade de France e inclinándose para cruzar la línea de meta por delante del favorito, el jamaicano Kishane Thompson.

La victoria puso fin a una sequía olímpica de 20 años en la prueba para Estados Unidos, cuando Justin Gatlin ganó los 100 metros en Atenas. También consolidó a Lyles como la principal superestrella estadounidense de la disciplina, ya que el carismático velocista de 27 años ya había sido una de las principales caras del atletismo con su fulgurante velocidad y sus momentos virales.

Pocos días después llegó su carrera estrella, los 200 metros planos. Era normal que confiara en completar el doblete olímpico.

Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, Lyles terminó tercero, incapaz de superar al atleta de Botswana Letsile Tebogo y a su compatriota del equipo estadounidense Kenneth Bednarek, que terminaron primero y segundo, respectivamente.

Sin embargo, el resultado de la carrera saltó rápidamente a los titulares cuando Lyles quedó tendido en la pista inmediatamente después de cruzar la línea de meta. Fue ayudado a salir de la pista en silla de ruedas por personal médico y trasladado a la zona de espera médica.

Más tarde reveló que había dado positivo por covid-19 a principios de esta semana y que corrió de todos modos en la carrera de 200 metros del jueves.

Fue la última vez que vimos a Lyles en París, pero se marchó con una medalla de oro y otra de bronce en su haber y recuperó su título de hombre más rápido del mundo.

El Sena cobra protagonismo, para bien o para mal

Antes de los Juegos Olímpicos de París, nadar en el río Sena era ilegal desde hacía más de 100 años debido al nivel de contaminación del agua.

Sin embargo, en su afán por destacar y hacer únicas algunas de las pruebas de natación, las autoridades gastaron al menos 1.400 millones de euros (US$ 1.550 millones) en limpiar el Sena en vísperas de los Juegos, y las autoridades parisinas hicieron un gran alarde de su conveniencia.

Sin embargo, los niveles de E. coli en el río obligaron a aplazar un día el triatlón individual masculino, que comenzó con la etapa de natación en el Sena, y a cancelar los entrenamientos de natación para el maratón y los triatlones debido a los bajos niveles de calidad del agua tras los días de lluvia.

Pero los organizadores de París 2024 insistieron en que la calidad del agua del Sena era "muy buena" la mañana de los triatlones individuales.

Bélgica se retiró más tarde de la prueba de triatlón por relevos mixtos y Suiza tuvo que modificar su lista después de que atletas de ambos países enfermaran tras las pruebas iniciales de triatlón.

Ninguno de los dos países dijo si las enfermedades de sus respectivos atletas se debían a la E. coli, pero esto no hizo sino aumentar el escrutinio en torno al uso del Sena.

A pesar de que la calidad del agua alcanzó finalmente niveles aceptables, los organizadores olímpicos fueron criticados por los atletas y las comisiones olímpicas nacionales por la incertidumbre en torno a los calendarios de las carreras y los entrenamientos.

Léon Marchand se convierte en héroe local en la piscina

Si hubo un atleta francés que protagonizó la mayor parte de los Juegos de París, ése fue probablemente Léon Marchand.

El joven de 22 años causó sensación en la piscina, convirtiéndose en el primer atleta en décadas en ganar dos medallas de oro individuales de natación -los 200 metros braza y los 200 metros mariposa- en la misma noche, ambas en tiempos de récord olímpico.

Ganó cuatro oros absolutos en los Juegos en casa.

Los estruendosos cánticos con el nombre de Marchand fueron la banda sonora del Arena La Défense el 1 de agosto tras la noche de récords olímpicos.

"Fue increíble. El primer día fue sin duda el más impresionante para mí. Llegué al borde de la piscina y todo el recinto me aclamaba", declaró a CNN Sport.

Entrenado por Bob Bowman, el mismo que ayudó a Michael Phelps a alcanzar el estatus de leyenda, Marchand se ha convertido en uno de los nadadores más dominantes, y hacerlo ante su público fue una ocasión aún más especial.

"Había como 15.000 personas en mi línea. Fue increíble. Es algo que recordaré siempre", declaró a Wire.

El discreto tirador olímpico turco causa revuelo e inspira una celebración

Puede que el atleta del que más se ha hablado en estos Juegos Olímpicos no haya sido necesariamente el más condecorado, ni el nombre familiar más obvio.

De hecho, poca gente habría oído hablar del tirador turco Yusuf Dikeç antes de los Juegos, pero su aparente actitud despreocupada ante su disciplina le ha valido el estatus de celebridad en París.

Sin equipo especializado -como gafas a medida, grandes protectores auditivos o lentes tintados- y con una mano casualmente apoyada en un bolsillo, Dikeç se adjudicó la primera medalla olímpica de Turquía -una plata- en tiro con su compañera de equipo Şevval Ilayda Tarhan.

Incluso el medallista de oro en salto con pértiga y poseedor del récord mundial, Mondo Duplantis, imitó la genial postura del atleta de 51 años: la mano en un bolsillo improvisado y el brazo extendido sosteniendo una pistola imaginaria.

Los espectadores se obsesionaron con el estilo seguro y aparentemente relajado, aunque Dikeç dijo que su postura "en realidad consiste en equilibrar el cuerpo y centrarse y concentrarse".

No todos los tiradores olímpicos comparten el mismo enfoque. La surcoreana Kim Ye-ji se hizo querer por los espectadores con su enfoque más elegante, compitiendo con gorra, gafas futuristas y ropa monocromática.

Atletas olímpicos imitan festejo de Yusuf Dikeç 0:48

Una pose perfecta de 10 para una ola (casi) perfecta se vuelve viral

Fue una celebración digna de las épocas... o al menos de la fama viral.

El surfista Gabriel Medina se enfrentaba a Kanoa Igarashi, el hombre que lo derrotó en los Juegos Olímpicos de Tokio y acabó ganando la plata, y esta vez buscaba revertir la situación.

El brasileño no sólo consiguió derrotar al surfista japonés el 29 de julio, sino que lo hizo en parte gracias a una ola casi perfecta de 9,90 puntos en la tercera jornada de la competición de surf en Tahití. Fue la ola con mayor puntuación de la historia olímpica.

El júbilo resultante produjo otro momento de perfección: Medina saltó de su tabla de surf, levantó el dedo y su tabla voló paralela a él mientras el fotógrafo Jerome Brouillet, de la Agence France-Presse, tomaba la imagen.

Novak Djokovic, emocionado, completa el slam dorado de su carrera

En su quinto intento, tras un partido de extraordinaria calidad, Novak Djokovic suma un nuevo título a su casi perfecto currículum tenístico: medalla de oro olímpica.

Djokovic superó al español Carlos Alcaraz en una brillante y agotadora final individual masculina en Roland Garros, imponiéndose por 7-6(3) 7-6(2) en dos horas y 50 minutos.

Con esta victoria, Djokovic se convierte en el quinto tenista que posee lo que se ha dado en llamar el "slam dorado" de su carrera, al ganar los cuatro majors y un título olímpico individual.

En ese exclusivo grupo se encuentran también Rafael Nadal, Andre Agassi, Steffi Graf y Serena Williams, que presenció la vibrante contienda desde las gradas.

Lo mucho que significaba el triunfo para Djokovic quedó patente de inmediato. Tras ganar el punto de partido, rugió de alegría, se arrodilló y abrazó entre lágrimas a su familia y a su equipo técnico.

El jugador de 37 años, el más veterano en ganar una medalla de oro en individuales en unos Juegos Olímpicos, no tardó en regresar a su silla en la cancha.

Es el primer título que gana Djokovic en todo el año, pero posiblemente el que más deseaba.

"Jugar para Serbia siempre ha sido mi mayor placer, mi prioridad", declaró tras el partido. "Estoy muy orgulloso de formar parte de una élite de atletas que han conseguido ganar el oro para sus países en sus respectivos deportes".

El dominio del equipo de Estados Unidos en atletismo alcanza nuevas cotas

El equipo de Estados Unidos está acostumbrado a dominar el atletismo. Pero en París, su nivel de éxito no tuvo comparación.

Los atletas estadounidenses ganaron 34 medallas en el Estadio de Francia, repartidas en 14 oros, 11 platas y nueve bronces.

Algunos de los momentos más destacados fueron la dominante actuación de Sydney Mclaughlin-Levrone en los 400 metros vallas, la corona de Noah Lyles en los 100 metros planos, la victoria de Tara Davis-Woodhall en salto de longitud femenino y el tercer oro olímpico consecutivo de Ryan Crouser en lanzamiento de bala.

El equipo de Estados Unidos mejoró notablemente su actuación de hace tres años en Tokio, donde ganó 26 medallas de atletismo: siete de oro, 12 de plata y siete de bronce.

Mondo Duplantis gana el oro y supera de nuevo su propio récord mundial

Pocos atletas dominan tan completamente su deporte como Armand "Mondo" Duplantis.

Duplantis logra récord mundial de salto con pértiga 0:37

El saltador de pértiga sueco defendió con éxito su título olímpico en París, pero no se conformó con ganar el oro.

Duplantis batió el récord del mundo por novena vez en su carrera, al superar la altura de 6,25 metros en su tercer y último intento en el Stade de France.

El estadounidense Sam Kendricks se colgó la plata con 5,95 metros, 30 centímetros menos que el récord mundial de Duplantis, mientras que el griego Emmanouil Karalis quedó tercero con 5,90 metros.

El atleta de 24 años ha apostado por batir de nuevo el récord, aunque eso será un reto para otro día.

"Tuve una sensación de paz y confianza difícil de explicar, pero que todo saliera como salió es realmente increíble", declaró a Amanda Davies, de CNN Sport, la mañana después de batir el récord.