ANÁLISIS | Musk intenta ayudar a Trump a frenar la subida de Harris

Video relacionado: ¿Debería Elon Musk bajar el tono de sus comentarios hacia los demócratas y Biden? 1:21

(CNN) -- El hombre más rico del mundo y el otrora –y posiblemente futuro– hombre más poderoso coincidieron en casi todo.

El titán de la tecnología Elon Musk abrió de par en par su plataforma X este lunes por la noche, y le ofreció a Donald Trump una vía libre de comprobaciones de hechos para sus falsedades, teorías conspirativas y extremismo mientras intenta frenar el ascenso de la candidata demócrata Kamala Harris.

El expresidente tambalea y lucha por hacer frente al fulgurante arranque de la nueva candidata demócrata. A veces, durante su extensa charla, Musk parecía estar utilizando el poder de su perfil y plataforma para entrenar a Trump sobre cómo montar un mejor argumento contra Harris.

"Es una creyente de la izquierda radical", dijo Trump en un momento dado sobre una adversaria demócrata que borró su ventaja en las encuestas en solo tres semanas como candidata. Y el expresidente, que intentó anular unas elecciones que perdió, afirmó sin fundamento que Biden había sido destituido ilegalmente para dejar paso a Harris. "Ella no dio una entrevista desde que empezó toda esta estafa, y digan lo que quieran, esto fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado contra un presidente de Estados Unidos", se enfureció Trump.

Musk coincidió con Trump en que Harris era una izquierdista radical y halagó a su invitado insinuando que él era fuerte y sus oponentes demócratas débiles. Se refirió a los enemigos de Estados Unidos y dijo: "¿Temen al presidente estadounidense, o es alguien a quien no respetan y no temen? Veamos las imágenes del intento de magnicidio. Como, vale, ya sabes, el presidente Trump es como, no te metas conmigo".

Musk ya había apoyado a Trump, y este lunes por la noche no dejó ninguna duda de que quiere verlo ganar un segundo mandato. "Tú eres el camino hacia la prosperidad. Y creo que Kamala es lo contrario", le dijo a Trump.

Musk, que tiene enormes intereses empresariales en asegurarse un trato favorable por parte del próximo Gobierno, proporcionó al candidato republicano una audiencia de al menos 1,3 millones de oyentes concurrentes en el peor momento de su campaña hasta ahora. Y predijo que al menos 100 millones de personas consumirían el contenido en los próximos días.

Tanto Trump como Musk con mucho que ganar

En algunos momentos del evento mediático, Trump, que lleva meses criticando a Biden por su edad, su tartamudez y su dificultad para completar frases, pareció cecear o arrastrar las palabras. No estaba claro si se trataba de un problema de audio. Cuando se le pidió una explicación, el portavoz de la campaña del expresidente, Steven Cheung, dijo: "Debe ser tu oído".

La cordial conversación entre el magnate y el expresidente también mostró lo que cada uno tenía que ganar.

Musk pudo inculcar a un posible futuro presidente, conocido por su liderazgo transaccional, sus propios puntos de vista sobre la inmigración, la economía, la reducción de la regulación gubernamental y los recortes fiscales. Las empresas de Musk, como SpaceX, clave en el programa espacial estadounidense, y Tesla, que fabrica vehículos eléctricos, pueden verse afectadas por cambios en la política gubernamental. Toda la conversación estuvo plagada de posibles conflictos de intereses. Ningún estadounidense de a pie tendría jamás una oportunidad similar de tener el oído de un posible futuro presidente.

En un momento dado, Musk incluso se ofreció a ocupar un puesto en el Gobierno estadounidense, quizá como parte de una comisión de eficiencia para reducir drásticamente la administración del Estado. Trump dijo que le "encantaría" que Musk participara, señalando que el multimillonario es un gran "cortador".

Trump sacó mucho provecho de la inversión de más de dos horas de su tiempo. Musk no le rebatió ninguna de sus mentiras y tergiversaciones; por ejemplo, su predicción de que 60 millones de inmigrantes indocumentados invadirían Estados Unidos si perdía en noviembre.

Durante la charla, Musk restó importancia a la amenaza del calentamiento global mientras defendía su imperio pionero de vehículos eléctricos. Trump, por su parte, advirtió sobre la amenaza del "calentamiento nuclear", que según él supone un peligro mayor que el "calentamiento global". No quedó claro si se refería a la energía nuclear, que Musk argumentó que "no da tanto miedo como la gente cree".

El encuentro fue un poderoso ejemplo de la forma en que la política presidencial fue transformada por las redes sociales y la escisión del periodismo tradicional. Es posible que Trump no hubiera sido presidente sin Twitter, ahora denominada X, ya que su aparición como fuerza política en 2016 coincidió con el apogeo del sitio. Su habilidad para explotar el nuevo medio como ningún otro político hizo de las elecciones presidenciales de ese año una combinación única de un hombre y su momento.

Ocho años después, bajo el liderazgo de Musk, que predica la libertad de expresión sin restricciones, X desmanteló muchas de las salvaguardas contra la propagación de falsedades y teorías conspirativas en el sitio. Es, por tanto, un lugar perfecto para que el expresidente escape a las restricciones de los medios tradicionales e hile su red de realidad alternativa, enormemente popular entre sus millones de seguidores.

Los republicanos se quejan de lo que consideran una cobertura mediática que halaga la incipiente candidatura de Harris. Pero pocos candidatos han tenido un camino más fácil que el que tuvo el candidato republicano en X este lunes por la noche.

En una muestra de las cuestiones de política internacional que plantea la evolución de X, un comisario europeo, Thierry Breton, escribió a Musk para advertirle de que debe impedir la "amplificación de contenidos nocivos", a los que podrían acceder consumidores dentro del bloque.

Cheung advirtió en X que la UE debería "ocuparse de sus propios asuntos en lugar de intentar inmiscuirse en las elecciones presidenciales de EE.UU.", en un intercambio que pareció augurar malas relaciones, ya de por sí tensas, entre el equipo de Trump y Musk y Europa.

Tras años evitando Twitter y X, Trump elogió efusivamente a Musk

Este lunes por la noche, Trump soltó innumerables falsedades y exageraciones, como el número de inmigrantes que cruzaron la frontera, el alcance de la crisis inflacionaria que ahora se ha enfriado, sus problemas legales, la política energética del actual Gobierno y su conocida afirmación de que países extranjeros estaban arrojando a sus prisioneros a través de la frontera sur de Estados Unidos.

No hay duda de que muchos de los votantes de Trump, que escuchen completa o solo escuchen lo más destacado de la conversación en los próximos días, estarán de acuerdo con lo que dijo gran parte del expresidente de una forma que subraya su viabilidad política incluso después de que Harris transformara la carrera.

En algunos momentos, Trump argumentó de forma más coherente y centrada a favor de un segundo mandato que en los últimos días, en los que ha parecido desconcertado por el cambio en una carrera que creía estar preparado para ganar contra Biden. Él y Musk acusaron al actual presidente y a la vicepresidenta de adoptar políticas de gasto que alimentaron la inflación que ha sido dolorosa para millones de estadounidenses.

Pero las constantes divagaciones de Trump y la amplificación de las teorías conspirativas también demostraron por qué muchos votantes le desprecian y por qué hay dudas sobre su atractivo para los votantes de los suburbios y las mujeres en los estados disputados.

Al principio, parecía que la sesión se convertiría en una nueva metáfora de los fallos de Trump, ya que se retrasó por problemas técnicos. Musk afirmó que la culpa fue de un ataque distribuido de denegación de servicio, aunque no fue posible confirmar de inmediato que malos actores hubieran sido los responsables. "Hay mucha oposición a que la gente escuche lo que el presidente Trump tiene que decir", dijo Musk.

La campaña de Harris no tardó en responder, publicando un post de Trump Truth Social del año pasado en el que arremetía contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por el problemático inicio de su campaña de primarias en un evento de Twitter Spaces con Musk.

Trump sigue campaña millonaria para vencer a Harris 2:05

El evento marcó el regreso de Trump a X, antes conocido como Twitter, del que fue expulsado por los anteriores propietarios del sitio tras el asalto al Capitolio de EE.UU. perpetrado por su banda el 6 de enero de 2021. Su cuenta fue restaurada por Musk.

Cualquiera que escuchara la conversación completa de dos horas habría aprendido más sobre la evolución de las opiniones políticas de Musk –y su creciente disposición a utilizar su poder y riqueza para expresarlas– que nada nuevo sobre Trump. Pero el expresidente se mostró efusivamente agradecido por un nuevo amigo en un momento de necesidad política.

"Eres un tipo increíble, has hecho un trabajo increíble. Eres una gran inspiración para la gente", dijo Trump antes de despedirse.

La charla representó otro capítulo extraordinario en una campaña presidencial que ha desafiado la lógica con sus sorprendentes giros en las últimas semanas, incluido un intento de magnicidio contra Trump y el fin de la candidatura a la reelección del presidente Joe Biden.