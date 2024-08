Resumen de noticias de la tormenta tropical Ernesto este 13 de agosto

Ernesto podría ser un huracán el miércoles por la mañana

La tormenta tropical Ernesto continúa fortaleciéndose a medida que avanza sobre el noreste del Caribe. La tormenta tiene vientos sostenidos de 95 km/h a las 2 p.m. ET, 15 km/h desde las 11 a.m. ET y 30 km/h desde las 5 a.m. ET, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

"Se pronostica un fortalecimiento adicional, y se espera que Ernesto se convierta en huracán el miércoles por la mañana", dijo el NHC este martes por la tarde.

Ernesto se encuentra ahora a unas 140 km al este de Santa Cruz y a 285 km al este-sureste de San Juan de Puerto Rico. La tormenta sigue moviéndose con bastante rapidez y su movimiento actual es oeste-noroeste a 30 km/h. El centro de Ernesto pasará cerca o sobre las Islas Vírgenes este martes por la tarde y se dirigirá al noreste de Puerto Rico durante la noche.

Las Islas Vírgenes Británicas probablemente recibirán algunos de los vientos más fuertes de Ernesto en el lado derecho del centro de la tormenta, mientras que las Islas Vírgenes de EE.UU. y Puerto Rico pueden no recibir las ráfagas más potentes.

Para el miércoles, se prevé que Ernesto se convierta en huracán a medida que avanza hacia el norte de Puerto Rico en el Atlántico abierto.