Trump vuelve a mentir sobre los venezolanos que llegan a EE.UU. en conversación con Elon Musk

(CNN) -- El expresidente Donald Trump lanzó su habitual bombardeo de afirmaciones falsas —al menos 20 en total— durante una conversación el lunes con el multimillonario Elon Musk, que se emitió en la plataforma de redes sociales de Musk, X.

La mayoría de las falsedades pronunciadas por el candidato presidencial republicano eran afirmaciones que ya han sido desmentidas en repetidas ocasiones, algunas de ellas desde hace años.

Esto es lo que dijo específicamente sobre delincuencia y migración en Venezuela:

Trump afirmó: "Venezuela, el crimen ha bajado un 72%. Se están llevando a sus narcotraficantes. Se están llevando, francamente, a sus presos, están vaciando sus cárceles. Se están llevando a sus criminales, a sus asesinos, a sus violadores y los están entregando..."

CNN verifica: Trump exageró en gran medida la disminución de la delincuencia en Venezuela durante la era Biden, al menos según las limitadas estadísticas que están a disposición del público. Y aunque es cierto que al menos algunos delincuentes se han unido a los venezolanos respetuosos de la ley en un éxodo masivo del país en medio de la crisis económica de la última década, no hay pruebas de que Venezuela haya vaciado deliberadamente las cárceles con fines migratorios o enviado intencionadamente a ex presos a Estados Unidos.

El sitio web de derecha Breitbart publicó un artículo sin fundamentos en 2022 sobre un supuesto informe de inteligencia federal que advertía a los agentes de la Patrulla Fronteriza sobre presos violentos liberados de Venezuela que luego se habían unido a las caravanas de migrantes. Pero esta supuesta afirmación sobre las acciones de Venezuela nunca ha sido corroborada; los expertos han dicho a CNN, PolitiFact y FactCheck.org que no conocen ninguna prueba de que tal cosa haya sucedido.

"No tenemos pruebas de que el gobierno venezolano esté vaciando sus prisiones o sus instituciones de salud mental para enviarlos fuera del país, es decir, a Estados Unidos o a cualquier otro país", afirmó en junio Roberto Briceño-León, fundador y director del Observatorio Venezolano de Violencia, una organización independiente que realiza un seguimiento de la violencia en el país, en un correo electrónico enviado a CNN.

El gobierno de Venezuela no publica estadísticas oficiales fiables sobre la delincuencia, por lo que es difícil hacerse una idea completa. Pero el grupo de Briceño-León publica datos anuales sobre muertes violentas, que incluyen homicidios, asesinatos policiales y muertes aún bajo investigación. Se encontró una disminución de aproximadamente el 26% en el número de muertes violentas de 2021 a 2023.

Eso es sustancial, pero no "72%". Briceño-León señaló en su correo electrónico que se podría encontrar una disminución de aproximadamente 70% para 2023 si se compara 2018 con 2023 - pero Trump fue presidente de Estados Unidos hasta principios de 2021.

Y las tendencias de la delincuencia en cualquier país siempre tienen una compleja mezcla de causas; Venezuela no es la excepción. Briceño-León argumentó que si bien la migración ha sido un factor en la disminución, el crimen ha caído en gran parte porque la crisis económica ha reducido las oportunidades para el crimen.

"Los asaltos a bancos desaparecen porque no hay dinero para robar; los secuestros disminuyen porque no hay efectivo para pagar los rescates; los robos en el transporte público cesan porque los viajeros no tienen dinero en los bolsillos y los móviles viejos [sin] valor", dijo.