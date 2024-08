Había estado soltero toda su vida. Entonces se enamoró de una mujer en vacaciones

(CNN) -- Todo cambió en el momento en que Kenneth Harl vio por primera vez a Sema Tekgul.



"Sentí instantáneamente amor a primera vista", cuenta Kenneth hoy a CNN Travel. "Esto fue muy extraño para mí, porque había estado soltero toda mi vida, muy dedicado a mi docencia y a mi investigación, y nunca pensé realmente que fuera a casarme jamás".

Los caminos de Kenneth y Sema se cruzaron el 15 de junio de 2011 en Malatya, Turquía.

Kenneth, entonces profesor de Historia Clásica y Bizantina de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, de 60 años, viajaba con su antiguo estudiante de posgrado, convertido en amigo cercano, Jason, y una amiga en común, Yasmine, otra profesora de Tulane con lazos en el país.

El grupo planeaba pasar varias semanas explorando, con Kenneth centrado en el seguimiento de las rutas militares romanas y en la investigación de su próximo libro de historia. Estaban especialmente interesados en admirar las imponentes y misteriosas caras de piedra talladas en la roca de Nemrut Dağ, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En los preparativos del viaje, Yasmine mencionó el plan a una vieja amiga suya, Sema Tekgul, profesora de Izmit, Turquía. Cuando Sema manifestó su interés por Nemrut Dağ, Yasmine la invitó a unirse a la excursión.

A pesar de no saber casi nada de Sema, Kenneth se alegró de la sugerencia.

"Acepté porque cuatro es un grupo ideal para viajar", recuerda hoy.

La atención de Kenneth estaba puesta en Nemrut, su propuesta de libro y su investigación. Nada podría haberlo preparado para el momento en que cruzó su mirada con la de Sema en el vestíbulo de un hotel de Malatya. Quedó sorprendido y cautivado.

Fue una "sensación extraordinaria", dice Kenneth, que nunca había experimentado antes.

"Y cuando me miró, Sema pareció tener una sensación eléctrica similar", dice Kenneth. "Durante la cena en el hotel, nos quedamos mirándonos el uno al otro. Sema entonces no hablaba inglés, y yo sólo tengo un turco rudimentario... pero ocurrió algo mágico".

Una propuesta intrigante

En 2011, Sema tenía unos 50 años. Estaba contenta con su vida en Izmit, una ciudad del noroeste de Turquía, centrada en el trabajo, la familia y los amigos. Nunca se había casado: solo se había enamorado una vez, cuando era más joven, y no había funcionado.

"Nunca esperé casarme", cuenta hoy Sema a CNN Travel.

Cuando Yasmine la invitó a unirse a su viaje por carretera a través de Turquía, Sema aceptó encantada. Estaba intrigada, no sólo por la perspectiva de las caras de piedra de Nemrut Dağ, sino también por la posibilidad de conocer a los estadounidenses que la visitaban.

"Sería la primera vez que conocería a estadounidenses", dice Sema. "No sabía nada de ellos".

Y entonces, cuando le presentaron a Kenneth, Sema también sintió una conexión instantánea con él.

"Vi su alma a través de sus ojos y me interesé por él", recuerda. "Le demostré con la mirada lo mucho que me gustaba".

Sema se preguntaba cuál era la historia de Kenneth.

"No sabía si estaba casado", dice. "Sentía mucha curiosidad por él, pero habría sido de mala educación preguntarle por su estado civil".

Kenneth quería saber más sobre Sema, pero fue igualmente cauto y educado, preocupado por si se pasaba de la raya.

"Pensé que era demasiado joven para mí. Pensé: 'Aquí hay alguien tan agradable, pero demasiado tarde en mi vida'. Y entonces descubrí su edad cuando estábamos en Nemrut".

Sólo había ocho años entre ellos: Sema tenía 52 y Kenneth 60.

"Entonces pensé: 'Bueno, quizá...'", recuerda Kenneth.

Cada vez más cerca

Durante los días siguientes, mientras Kenneth, Sema y sus amigos Jason y Yasmin atravesaban Turquía en coche, Kenneth y Sema se fueron acercando cada vez más: "Yo la miraba constantemente y ella me miraba a mí, manteníamos contacto visual. Y era como si pudiera ver dentro de su alma. Me sentí abrumado, fue algo totalmente inesperado y no planeado", recuerda Kenneth.

Fue Sema la primera en expresar sus sentimientos en voz alta: "¿Crees en el amor a primera vista?", le preguntó.

Estaban en un ferry, cruzando el río Éufrates, uno al lado del otro. "Sí", dijo Kenneth, sonriéndole, casi sin poder hablar.

"Me gustas mucho", dijo Sema.

No había mucho más que decir. Kenneth y Sema pasaron el resto de la travesía en ferry disfrutando de su afecto mutuo: "Sentía que quería estar cerca de ella y conocerla", dice Kenneth. "Y sentí que era lo correcto. Había estado solo por tanto tiempo".

Nemrut Dağ era tan impresionante y llamativa como el grupo esperaba, pero también se encontraron con otras sorpresas.

"En Malatya, Jason y yo visitamos el campamento legionario romano, las excavaciones hititas y el museo arqueológico", recuerda Kenneth. Después, el grupo viajó a Urfa, una ciudad del sureste de Turquía.

"En Urfa, los cuatro asistimos a una cena y a un espectáculo de danza tradicional", recuerda Kenneth.

Kenneth no solía bailar, pero se encontró contoneándose al ritmo de la música con Sema a su lado. "Nos levantamos y estuvimos bailando juntos", dice. "Algo que nunca había hecho antes, fueron muchas primicias".

Después de Urfa, Yasmine siguió su camino, mientras el resto del grupo se dirigía a Harran. Una vez allí, Jason, que había intuido la conexión entre Sema y Kenneth desde el principio, animó a los dos a cenar solos.

Kenneth y Sema consideraron la velada como su primera cita oficial.

"Pasamos el tiempo en Urfa. Fuimos a los preciosos jardines y paseamos", recuerda Kenneth. "Y cuando volví al hotel, Jason me miró y me dijo: 'Sabes, te conozco desde hace mucho tiempo. Si fueras cualquier otro estadounidense, te preguntaría qué intenciones tienes con esta mujer. Pero te conozco. Quieres casarte con ella'. "Y yo dije: 'Sí, quiero. Estaba listo para casarme con ella cuando la vi por primera vez".

Para Jason, la conexión entre Kenneth y Sema fue evidente desde el principio. Era innegable cuando el grupo llegó a Nemrut Dağ.

"En Nemrut, sólo le tomaste fotos a ella", le dijo Jason a Kenneth. "Fue entonces cuando lo supe. Nunca sacas fotos de la gente, siempre estás ahuyentando a la gente para poder sacar una foto clara de lo que sea".

Después de la velada en Urfa, Sema tuvo que volver a casa, a Izmit. Pero a Kenneth y Jason les quedaban unas semanas más en Turquía antes de regresar a Estados Unidos, así que Kenneth y Sema quedaron en verse en Estambul a finales de mes.

"Me estaba esperando en nuestro hotel, cerca de la Mezquita Azul", recuerda Kenneth. "Cenamos juntos y la acompañé a su hotel. Al día siguiente, pasamos el día en Büyük Ada (Isla de los Príncipes)".

Mientras Sema y Kenneth se despedían, Sema sugirió que intercambiaran direcciones de correo electrónico y datos de contacto por Skype. Kenneth, que es más de la vieja escuela, sugirió que se escribieran cartas, una idea romántica pero no especialmente práctica: "Así que le ayudé a aprender Skype", dice Sema riendo.

Y luego, durante el mes siguiente, Kenneth y Sema se conectaron todos los días, hablando de lo que sentían el uno por el otro y de su posible futuro. Se sinceraron sobre lo que sentían el uno por el otro.

Ambos coincidieron: "Dada nuestra edad, ¿qué ventaja tiene esperar? ¿Cuánto tiempo tenemos?", recuerda Kenneth hoy.

Y así, poco más de cinco semanas después, Kenneth regresó a Turquía y quedó con Sema en Estambul.

"Sabía que me pediría matrimonio", dice Sema. "Me dijo por Skype que tenía una pregunta importante que hacerme en persona cuando volviera a Estambul. Así que esperaba que me pidiera que me casara con él".

Kenneth le propuso matrimonio a Sema aquella noche, en un turco entrecortado. Sema dijo que sí. Fue un momento alegre y emotivo.

"No me planteé cuestiones prácticas como la tarjeta de residencia, aprender inglés o vivir en Estados Unidos", dice Sema. "Asumí un gran riesgo basándome únicamente en mis sentimientos".

"El sentimiento me llegó y seguí la corriente. Podría haberme disuadido fácilmente, porque soy mayor y estoy muy acostumbrado al 'Sería mejor no involucrarme. Podría decepcionarme'. Creo que siempre que te lanzas a un romance que acaba en matrimonio, es un riesgo. Pero si los sentimientos son tan fuertes como los míos, hay que arriesgarse".

Comprometerse

Para Kenneth y Sema no tenía sentido esperar, aplazar la pedida de mano o vacilar. Habían esperado lo suficiente --toda su vida-- para sentirse así.

"Estaba profundamente enamorado de ella", dice Kenneth. "Lo siguiente que hice fue subirme a un autobús rumbo a Izmit, donde vive su familia".

Fue una visita relámpago. Kenneth conoció a la hermana y las sobrinas de Sema, que le dieron una cálida bienvenida.

"Pasé cinco horas con cuatro mujeres turcas intentando presentarme como un hombre honorable", recuerda. "Y de alguna manera supe que había aprobado, porque al día siguiente me invitaron a comer a casa de su hermana".

Sema dice que a su familia le gustó mucho conocer a Kenneth y que pudieron percibir el cariño que se tenían.

"Todos se alegraron mucho por mí y les cayó bien Ken", dice Sema. "Mi familia es muy tolerante".

No todos fueron tan alentadores. A la hermana de Kenneth le preocupaba que se dejara llevar por sus sentimientos y se preguntaba cómo afrontaría su hermano la barrera del idioma con Sema. Algunos amigos sugirieron sin rodeos que "el matrimonio nunca duraría".

Pero muchos otros estaban conmovidos por la alegría pura que parecía irradiar de Kenneth y Sema.

Uno de los buenos amigos de Kenneth le dijo: "Pareces alguien que está viviendo su primer amor a los 16 años, no a los 60".

Y en cuanto a Kenneth y Sema, no tenían ninguna preocupación, ni siquiera cuando se dieron cuenta de que conseguirle a Sema un visado de prometida era un proceso largo y complejo.

"Mi única advertencia a los compatriotas de Estados Unidos es que si se enamoran de un extranjero, más vale que lo amen de verdad, porque el gobierno estadounidense les hace pasar por muchos obstáculos para conseguir el permiso de matrimonio", dice Kenneth. "Nos habrá llevado un año y medio. Y eso fue rápido".

Durante ese periodo intermedio, Kenneth pasó un tiempo en Ankara trabajando en el Instituto de Investigación Estadounidense en Turquía. Él y Sema organizaron una fiesta en Estambul en la que presentaron a sus respectivos familiares y amigos íntimos. La pareja también pasó tiempo de vacaciones en París, el sur de la India y Londres, y Sema también visitó a Kenneth en Estados Unidos para hacerse una idea de cómo sería la vida allí.

Finalmente, el 30 de diciembre de 2013, Kenneth y Sema se casaron en la casa de Kenneth en Nueva Orleans. Un pequeño grupo de amigos y familiares se reunió para celebrarlo, entre ellos Jason, el amigo de Kenneth que había sido testigo de la historia de amor desde el principio y que ahora les servía de padrino.

"Fue un grupo pequeño, y no una boda lujosa, lo que no es mi estilo", dice Sema. "Lo que fue especial para mí fue mi vestido de novia, hecho a mano en Turquía".

Kenneth dice que se sintió "casi embriagado" por la alegría y la emoción del acontecimiento. La boda fue tanto una celebración de sus dos años con Sema como una promesa para su futuro compartido.

La vida en Nueva Orleans

Después de la boda, Sema cambió su nombre por el de Sema Tekgul Harl y comenzó a adaptarse a la vida en Nueva Orleans. Le gustaba que fuera una ciudad pequeña y tolerante, con un vibrante sentido del carácter. Conectó con otras mujeres de ascendencia turca, se jubiló de su trabajo de maestra y se matriculó en la universidad para aprender inglés.

Mientras tanto, Kenneth, que seguía trabajando como profesor en Tulane, se esforzaba por mejorar sus conocimientos de turco.

La barrera del idioma provocaba confusiones ocasionales, pero Sema y Kenneth afirman que nunca fue un verdadero problema.

Es bastante fácil comunicarse, dice Kenneth, "siempre que haya sentimientos". "Y siempre tenemos un diccionario cerca", añade Sema, riendo.

"Eso es parte de lo divertido de lo que la gente llamaría un matrimonio internacional, siempre estás descubriendo cómo interpreta el mundo la otra persona, porque el lenguaje es una interpretación del mundo", dice Kenneth.

La convivencia supuso una adaptación mayor, ya que ambos habían vivido solos durante décadas. Compartir su vida cotidiana con otra persona fue emocionante y especial, pero también una experiencia nueva.

"Nunca esperé casarme, fue una sorpresa para mí. Tenía 52 años", dice Sema. "No pensaba que el matrimonio llegaría a mi vida".

"Tuve intereses amorosos antes, pero nunca se desarrollaron de forma significativa, y hacía tiempo que me había resignado a no casarme nunca", dice Kenneth. "Pensé que no pasaría nada. Porque me dedicaba a la enseñanza y a mis estudios. Entonces, este sentimiento me invadió y me dejé llevar".

La pareja se embarcó en la curva de aprendizaje.

"Sentí que cometía muchos errores, porque estaba muy nervioso", dice Kenneth de los primeros años. "Y todavía a veces estoy nervioso sobre si estoy haciendo un buen trabajo".

La clave, sugiere, es abordar los altibajos con empatía, humor y amor.

A finales del año pasado, Sema y Kenneth celebraron su décimo aniversario de boda.

La década transcurrida no siempre fue fácil. Sema ama a Kenneth, ama Nueva Orleans, pero también añora lo que ella llama su "vida anterior". Sema sugiere que estas emociones múltiples y diferentes pueden coexistir - pero su emoción abrumadora es la alegría de haber encontrado a Kenneth y la gratitud por su voluntad mutua de saltar a un nuevo capítulo inesperado.

"Merece la pena arriesgarse, sobre todo a una edad avanzada", coincide Kenneth.

Agridulce pero perfecto

Un día, casi al principio de su relación, Sema se giró hacia Kenneth y le hizo una pregunta: "¿Por qué no pudimos conocernos hace 20 años?", dijo ella, con nostalgia.

Sema pensaba en los hijos que podrían haber tenido, en el tiempo extra que podrían haber disfrutado... y en los años que pasaron solos.

Sabía que Kenneth había viajado a Turquía de joven en numerosos viajes de investigación. Sus caminos podrían haberse cruzado antes. La primera mitad de sus vidas estaba impregnada de una sensación de casi conexiones, de "y si..." y de "podría haber sido".

"También me entristece no haber tenido hijos con Sema", dice Kenneth, a quien le habría encantado ser padre.

Si bien pensar en lo que podría haber sido es agridulce, Kenneth señala que él y Sema trabajaron como profesores, influyendo en la vida de muchos jóvenes. Kenneth se siente satisfecho y orgulloso cada vez que tiene noticias de antiguos alumnos, y eso es algo que él y Sema tienen en común.

"En Izmit conocí varias veces a hombres y mujeres que fueron alumnos de Sema, y todos recuerdan con cariño sus días como estudiantes de ella", dice.

Y aunque pensar en lo que podría haber sido a veces es emotivo, Kenneth y Sema también ven ventajas en haberse enamorado el uno del otro más tarde en la vida.

"Eres más tolerante, estás más dispuesto a aprender", dice Kenneth. "Y empiezas a darte cuenta de que el tiempo es probablemente el bien más importante en este momento de tu vida, y el tiempo juntos se convierte en algo extremadamente importante".

Antes de conocerse, Kenneth y Sema también pasaron penurias que tuvieron que afrontar en solitario. Sema vivió en Izmit durante el catastrófico terremoto de 1999. Kenneth tuvo que evacuar Nueva Orleans durante el huracán Katrina en 2005. Sema y Kenneth cuidaron y perdieron a sus padres ancianos.

"Hemos experimentado una soledad similar en nuestras vidas", dice Kenneth.

Sea cual sea el futuro, saber que ahora afrontan la vida juntos es tranquilizador, afirmativo y emocionante.

"Sentimos un afecto mutuo por la seguridad y la buena voluntad del otro. Mientras estemos juntos, la actividad pasa a un segundo plano. Tenemos la poderosa sensación de que debemos estar juntos", dice Kenneth.

Kenneth se jubiló de la enseñanza en Tulane hace un par de años. Ahora él y Sema dedican su tiempo a viajar y explorar juntos. Visitan Turquía con frecuencia y esperan repartir su tiempo entre Turquía y Estados Unidos en el futuro.

"Nos encanta viajar juntos. A ella le encanta pasear y explorar ciudades y ver bellezas naturales. Nos divertimos mucho juntos y compartimos diferentes viajes", dice Kenneth. "Nunca nos habríamos conocido si no hubiéramos sido tan adictos a viajar".

Hoy, al recordar el momento en que se encontró por primera vez con Sema, hace más de 13 años, Kenneth dice que las circunstancias de su encuentro le hacen pensar en la antigua palabra griega Kairos.

"Kairos es el momento y la oportunidad, y sólo se presenta muy, muy pocas veces, como un regalo de los dioses, y lo aprovechas", dice. "Nuestro encuentro fue Kairos. Fue ese momento oportuno. Y nunca volvería a ocurrir. Si te sientes así, aprovéchalo. Doy gracias cada día que me levanto por estar casado con ella".

"Todo aquello no tuvo lógica", dice Sema. "Me dejé llevar por mis sentimientos. Lo amo, porque es un buen hombre. No es sólo mi marido, es mi buen amigo. Es realmente mi familia".