El riesgo de padecer alzhéimer aumenta hasta un 42% con la hipertensión no tratada, según un estudio

(CNN) -- Alrededor del 46% de los 1.280 millones de adultos de todo el mundo con hipertensión no saben que la padecen, según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, vivir con hipertensión no controlada puede elevar drásticamente el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer en personas de 60 años o más, según un nuevo metaanálisis.



Las personas con hipertensión no tratada tenían un riesgo un 36% mayor de padecer la enfermedad de Alzheimer en comparación con las personas sin hipertensión, y un riesgo un 42% mayor de alzhéimer en comparación con las personas que toman medicamentos para controlar su hipertensión, según el análisis.

"Esta asociación no se ve alterada por el aumento de la edad, lo que indica que incluso las personas de 70 y 80 años tienen un riesgo significativamente menor de padecer alzhéimer si se trata la hipertensión", afirmó en un correo electrónico el Dr. Matthew Lennon, autor principal e investigador del Centro para el Envejecimiento Cerebral Saludable de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia.

Además, las personas con hipertensión no medicada tenían un riesgo un 69% mayor de padecer otros tipos de demencia no relacionados con el alzhéimer en comparación con las que no padecían hipertensión, mientras que las que padecían hipertensión mal controlada y medicada tenían un riesgo un 33% mayor, señaló Lennon.

Sin embargo, si la presión arterial se controlaba con medicación, no había un riesgo elevado de demencia no relacionada con el alzhéimer, como la vascular, la frontotemporal y la de cuerpos de Lewy, señaló.

Desgraciadamente, muchas personas diagnosticadas con hipertensión no toman la medicación con regularidad o padecen hipertensión resistente al tratamiento. De hecho, sólo 1 de cada 5 adultos tiene su enfermedad bajo control, según la OMS.

"Las estadísticas sobre la tensión arterial asustan", afirmó el Dr. Andrew Freeman, director de prevención cardiovascular y bienestar de National Jewish Health en Denver. No participó en el nuevo estudio.

"Por cada 20 puntos de media que alguien sube por encima de 120 de diastólica (la cifra superior de una lectura de tensión arterial) se duplica el riesgo de sufrir un episodio cardiovascular", dijo. "Es un factor de riesgo superpotente al que la mayoría de la gente no presta suficiente atención ni controla adecuadamente".

Sin embargo, si la gente piensa que la tensión arterial sólo afecta al corazón, se pierde una gran parte de la historia, dijo Freeman.

"Si sufre un episodio coronario, es todo su cuerpo el que se ve afectado", dijo. "Tiene una enfermedad de los vasos sanguíneos que puede producirse en cualquier parte del cuerpo, incluso en el cerebro y la periferia".

De hecho, la hipertensión no controlada se ha relacionado desde hace tiempo con un riesgo mucho mayor de padecer enfermedades renales, apoplejías, diabetes de tipo 2 y demencia en general, además de enfermedades cardíacas, según el neurólogo preventivo Dr. Richard Isaacson, director de investigación del Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas de Boca Ratón, Florida.

Aunque se cree que el desarrollo de cúmulos de beta-amiloide y una explosión de ovillos de tau impulsan la enfermedad de Alzheimer, los impulsores incontrolados de enfermedades crónicas avivan la llama de la inflamación en el cerebro, dijo Isaacson, que no participó en el nuevo estudio.

"Los factores de riesgo vascular no controlados, como la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes, no van a causar necesariamente la enfermedad de Alzheimer, pero adelantarán la patología del alzhéimer y aumentarán el riesgo", dijo Isaacson.

Una visión global de la presión arterial y la demencia

El metaanálisis, publicado el miércoles en la revista académica Neurology, analizó cuatro años de datos de más de 31.000 personas con una edad media de 72 años procedentes de 14 países: Alemania, Australia, Brasil, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Japón, Nigeria, República del Congo y Suecia.

El estudio no encontró diferencias significativas entre sexos o grupos raciales en lo que se refiere al control de la tensión arterial y el aumento del riesgo de padecer alzhéimer.

"Se trata de un resultado muy prometedor, ya que sugiere que los cuidados óptimos para un grupo serán similares para otros", afirmó Lennon. "Es fundamental que se publique y difunda un conocimiento de la gestión de las enfermedades crónicas en el mundo en desarrollo. Es precisamente en estas zonas donde menos se conocen las enfermedades crónicas, pero es también donde se producirán la mayoría de los nuevos casos de demencia en las próximas décadas".

Las personas con hipertensión no tratada presentaban un riesgo un 110% mayor de demencia vascular, la segunda forma más común de demencia después de la enfermedad de Alzheimer, en comparación con las personas sin hipertensión, y un riesgo un 71% mayor en comparación con las personas con hipertensión tratada, según Lennon. Pero debido al pequeño tamaño de la muestra, esos resultados no alcanzaron significación estadística cuando los estudios se ajustaron completamente a los factores de confusión, dijo.

Sin embargo, la literatura científica está repleta de estudios que demuestran que la hipertensión daña los vasos sanguíneos pequeños y reduce el flujo sanguíneo al cerebro. Es posible que los estudios de este nuevo metaanálisis no hayan seguido a las personas el tiempo suficiente para mostrar una asociación, dijo Lennon.

El metaanálisis sí mostró una asociación en forma de U entre el alzhéimer y la hipertensión arterial que dependía de la edad, lo que dificulta un enfoque único para tratar la enfermedad, dijo Isaacson.

"El reto de elegir objetivos de presión arterial para una prevención óptima de la demencia o el alzhéimer reside en esta curva en forma de U: si la presión arterial es demasiado baja, eso puede aumentar potencialmente el riesgo, y si la presión arterial es demasiado alta, eso también aumenta el riesgo", dijo.

"Los objetivos generales de presión arterial por los que abogamos cuando se trata de la sistólica, la cifra superior, son de 120 o menos, y de 70 o menos para la diastólica, o cifra inferior", dijo Isaacson. "Sin embargo, cada persona debe consultar a su médico y personalizar esas cifras".

Cómo controlar la tensión arterial

Existen formas de protegerse para no acelerar el riesgo de padecer alzhéimer y otras enfermedades crónicas asociadas a la hipertensión no controlada, según los expertos.

Lleva un seguimiento: dado que la presión arterial fluctúa mucho a lo largo del día, tomar una única lectura de referencia no funciona, dicen los expertos. En cambio, es necesario tomar varias lecturas al día durante varios días para conocer con exactitud las cifras reales de la tensión arterial de cada uno, según Freeman.

Es recomendable intentar tomar esas lecturas a la misma hora cada día para captar con precisión la evolución de la tensión arterial, recomienda la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) en su página web.

Usa un medidor certificado para la tensión arterial: la AHA recomienda elegir un tensiómetro de brazo validado, automático y con manguito. No elijas un tensiómetro de muñeca o de dedo, ya que no son tan fiables.

"Elija un tensiómetro que haya sido validado. Si no está seguro, pida consejo a su profesional sanitario o farmacéutico o busque opciones en validatebp.org", afirma la AHA. Elegir uno con una tarjeta de memoria que registre las mediciones es útil; si no, lleva un diario para anotar las lecturas.

Hazlo bien: no fumes, no tomes bebidas con cafeína ni hagas ejercicio durante al menos 30 minutos antes de medirte la tensión arterial, dice la AHA. También es importante ir al baño y vaciar la vejiga.

Siéntate con la espalda recta y apoyada, lo que significa sentarse en una silla de respaldo duro ante un escritorio o una mesa, no en un sofá. Quédate sentado tranquilamente durante unos minutos con los pies apoyados en el suelo -sin las piernas cruzadas- y mantén el brazo a la altura del corazón apoyado en una superficie horizontal como una mesa.

Tómate la tensión en ambos brazos en ocasiones regulares: los estudios han demostrado que una diferencia en las lecturas entre dos brazos puede ser una advertencia de un futuro infarto de miocardio o apoplejía.

Toma tu medicación para la tensión arterial a diario: uno de los mayores errores que comete la gente a la hora de controlar adecuadamente la hipertensión es no tomar sus medicamentos a diario, dicen los expertos.

"Estos medicamentos no son como los del colesterol, que pueden durar en su organismo un día o así", afirma Isaacson. "Muchos de ellos tienen vidas medias muy cortas, por lo que tomarlos según lo prescrito es absolutamente crítico".

No confíes en tu memoria cuando se trate de medicamentos críticos. En cambio, utiliza un dispositivo de seguimiento, como un pastillero marcado con los días de la semana, que se rellene con antelación. Entonces, si te saltas una dosis, será fácilmente evidente.

"Si le digo a un paciente, '¿está tomando sus medicamentos?', siempre me responden que sí", afirma Freeman. "Pero si les pregunto: 'Oye, en la última semana, ¿cuántas veces crees que te has saltado la dosis? Suele ser más de cero. La hipertensión no tiende a remitir ni a desaparecer, a menos que la gente haga cambios significativos en su estilo de vida o tome sus medicamentos, o ambas cosas", añadió.

Considera los cambios en el estilo de vida: las dietas que hacen hincapié en una menor ingesta de sodio y en el consumo abundante de frutas, verduras, cereales integrales y grasas buenas funcionan de verdad, afirman los expertos. La premiada dieta DASH, acrónimo de Dietary Approaches to Stop Hypertension (Enfoques dietéticos para detener la hipertensión), es un método aprobado por expertos para reducir la ingesta de sal a 2.300 miligramos al día, el límite diario máximo para personas de 14 años o más recomendado por las últimas directrices nutricionales de EE.UU.

Sin embargo, la AHA recomienda una dieta con menos de 1.500 miligramos de sodio al día.

De hecho, recortar el consumo en 2.300 miligramos, lo que equivale aproximadamente a una cucharadita de sal, durante una semana puede reducir su lectura máxima de tensión arterial tanto como una medicación típica para la hipertensión, según un estudio de noviembre de 2023.

"Resulta que cuando obtenemos ese potasio y otros nutrientes de las frutas y verduras en nuestro organismo, tiende a reducir la presión arterial de forma bastante drástica", afirmó Freeman.

Sin embargo, uno de los tratamientos contra la hipertensión más potentes que existen es el ejercicio regular, afirman los expertos.

"Obviamente, la gente debe consultar a su médico, pero 30 minutos de ejercicio enérgico donde pierda la respiración al día es una forma asombrosa de controlar la tensión arterial", dijo Freeman. "Combínelo con dieta, alivio del estrés y sueño de buena calidad, y la gente suele acabar con una tensión arterial sorprendentemente bien controlada, sin tanta o ninguna medicación".