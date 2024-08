ANÁLISIS | Quien consiga por fin acuñar un mensaje económico eficaz podría ganar la Casa Blanca

La vicepresidenta Kamala Harris, a la izquierda, y el expresidente Donald Trump. (Crédito: Getty Images)

(CNN) -- Los votantes siguen diciendo a los encuestadores que sus inseguridades económicas son el principal problema de las elecciones de 2024. Por tanto, es un golpe para ambos partidos que ninguno de sus candidatos haya encontrado aún una forma decisiva de abordar esos temores.

Pero ambos candidatos harán nuevos intentos de convencer a los estadounidenses de que pueden ofrecer prosperidad en los próximos tres días. El expresidente Donald Trump intentará resaltar el papel de Kamala Harris en la economía de Biden este miércoles en Carolina del Norte. La vicepresidenta perseguirá los humos del jet de Trump hasta el crítico estado indeciso este viernes, con el primer gran discurso político de su campaña, que, según sus ayudantes, ofrecerá respuestas sobre cómo bajará los precios.

La economía estadounidense se recuperó de la pandemia de covid-19 con más fuerza que las de muchas otras naciones desarrolladas. Pero durante décadas, muchos estadounidenses se han sentido exprimidos, y todos los presidentes del siglo XXI han luchado por hacer frente a las consecuencias políticas de la desigualdad fomentada por la globalización.

Trump, que encontró un terreno político fértil en medio de la crisis económica de 2016, pasó este año más tiempo profiriendo insultos, provocando con racismo y lloriqueando sobre sus agravios personales que presentando planes detallados para ayudar a los trabajadores. Su hipérbole –como advertir de una inminente Gran Depresión– carece de seriedad. Y su revisionismo nostálgico de su gestión económica durante su primer mandato ignora la realidad de que su principal iniciativa –una enorme rebaja de impuestos– benefició mucho más a los ricos que a los trabajadores estadounidenses.

El presidente Joe Biden dedicó su agenda nacional a restaurar la equidad económica y trató de reactivar la industria manufacturera y reparar las infraestructuras en ruinas del país. Pero sus grandes planes de gasto contribuyeron a alimentar la inflación que ha perjudicado a tantos estadounidenses. Y a menudo parecía que reprendía a los votantes por no reconocerle el mérito de sus éxitos legislativos en tiempos difíciles.

Hasta ahora, Harris solo ha hablado en términos generales de cómo bajaría los precios y convencería a los estadounidenses de que una economía comparativamente sana está a punto de darles resultados. La vicepresidenta se encuentra en un momento de euforia en su partido y ha eliminado la desventaja de Biden frente a Trump en las encuestas. Pero aún se enfrenta a un camino inestable.

Como titular efectiva en esta carrera, Harris es vulnerable a cualquier cambio repentino en las perspectivas económicas. Trump proclamó inmediatamente una "caída de Kamala" tras un desplome de un día en los mercados bursátiles la semana pasada. Desde entonces, las acciones han recuperado la mayor parte de sus ganancias. Pero las señales económicas contradictorias preparan el escenario para unos meses precarios para la vicepresidenta. Solo este martes, la dualidad de la economía que los votantes conocen tan bien se vio subrayada por nuevos datos que mostraban que el índice de precios al productor, una medida de la inflación al por mayor, se ralentizó en julio. Pero al mismo tiempo, Home Depot advirtió que los consumidores eran cada vez más pesimistas.

Los votantes que buscan más claridad sobre la economía pueden empezar a obtener respuestas esta semana porque la dinámica de la campaña transformada está obligando a Trump y Harris a ser específicos. La campaña del candidato republicano se apresura a vincular a su nueva oponente con los fracasos percibidos de Biden antes de que Harris tenga la oportunidad de definirse.

"Los estadounidenses que trabajan duro están sufriendo a causa de las políticas peligrosamente progresistas del Gobierno Harris-Biden", dijo la campaña de Trump en un comunicado anunciando su aparición en Asheville, Carolina del Norte, para un importante discurso sobre la economía este miércoles por la tarde. "Los precios son insoportablemente altos, y el coste de la vida se ha disparado, dejando a los que tienen una renta fija, sin saber cómo van a permitirse un nivel de vida básico en el futuro".

Harris se está moviendo rápidamente para disipar la incertidumbre sobre cómo dirigiría la economía desde el Despacho Oval. La vicepresidenta ha viajado con frecuencia para apoyar las políticas del Gobierno Biden-Harris en los últimos cuatro años, pero aún no ha puesto su toque personal en la política. La vicepresidenta estará junto al presidente este jueves en los suburbios de Maryland en su primera comparecencia formal conjunta desde que él abandonó la carrera, donde hablarán de las medidas que están tomando para bajar los precios para los estadounidenses. Al día siguiente, Harris pronunciará un importante discurso en Raleigh sobre sus planes económicos, que, según su campaña, abordarán la reducción de los costes para las familias de clase media y se centrarán en la "manipulación de precios por parte de las empresas."

Trump sigue errando el tiro

No es difícil evocar temas de campaña sencillos que puedan ayudar a Trump a recuperarse tras haber sido sorprendido con la guardia baja por el cambio demócrata de Biden a Harris.

Los operativos republicanos están visiblemente frustrados porque el expresidente no ha abandonado sus obsesiones personales y su comportamiento, que alienan a los votantes suburbanos críticos en los estados disputados, para centrarse en la economía, la frontera y los desafíos globales.

"Tienes que centrarte", dijo el lunes el comentarista político de CNN Scott Jennings, canalizando un mensaje a Trump a través de una aparición con Anderson Cooper. "No vas a ganar la carrera peleándote con la otra campaña sobre el tamaño de la multitud y cosas que realmente no están en la mente de la mayoría de los estadounidenses. La gente todavía está de mal humor sobre el país. La gente piensa que el país va por mal camino. Siguen enfadados por los precios de los alimentos. Siguen enfadados por la ansiedad económica en sus vidas".

Otro estratega republicano, Brad Todd, dijo este martes a Kasie Hunt, de CNN, que "el problema es que el expresidente Donald Trump tiene que centrar su mensaje cuando está delante de la cámara y él es una parte muy, muy importante de cómo se comunica la campaña. Tiene que reforzarlo y tiene que centrarlo en lo que los votantes obtendrían si Kamala Harris gana".

Todd se hacía eco del expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, que el lunes hizo esta advertencia a Trump en Fox News: "Deja de cuestionar el tamaño de sus multitudes y empieza a cuestionar sus (posiciones)".

En una charla amistosa de dos horas con el titán de la tecnología Elon Musk el lunes, Trump sí dio algunos argumentos económicos sobre la inflación y la producción de energía. "Se acercan las elecciones y la gente quiere oír hablar de economía y de que no pueden comprar alimentos", dijo el expresidente. Sin embargo, no tardó en sumergirse en una madriguera de conejo y presumir de su rediseño de los nuevos reactores del Air Force One y maravillarse por el número de oyentes de su transmisión en directo. Musk dio argumentos más convincentes sobre economía que Trump. Y en la campaña, el candidato a vicepresidente de Trump, el senador J.D. Vance, de Ohio, se ha centrado mucho más en la economía.

Harris ofrece empatía con una dosis de populismo

La luna de miel política de Harris, de tres semanas de duración, no da señales de terminar y es probable que reciba un nuevo impulso la próxima semana, cuando se celebre en Chicago la Convención Nacional Demócrata. El evento se dedicará a reforzar la imagen de Harris y a desarrollar su atractivo para los estadounidenses de clase media, especialmente en cuestiones económicas. Y se beneficiará de los esfuerzos de los dos oradores más dotados de su partido, Bill Clinton y Barack Obama.

Los presidentes 42 y 44 podrían ser especialmente útiles. En 2012, Clinton pronunció un discurso fascinante en el que dejó claros argumentos que Obama había tenido dificultades para exponer con eficacia cuando se presentó a la reelección. Obama –que intentaba equilibrar el deseo de atribuirse el mérito de un repunte económico tras la Gran Recesión con la preocupación de enfadar a los votantes que aún estaban lejos de entusiasmarse con el estado de la economía– apodó agradecido a su predecesor demócrata "el secretario de explicar las cosas."

Los demócratas se sienten alentados por algunos indicios anecdóticos de que el auge de Harris ha empezado a mitigar las vulnerabilidades demócratas respecto a la economía. En una encuesta de CNN publicada a principios de julio, antes de que Biden abandonara, la economía era fácilmente el tema más importante para los votantes. Y el 51% de ellos confiaba en Trump para manejar el tema y solo el 32% se decantaba por Biden. Pero en una nueva encuesta de NPR/PBS NewsHour/Marist de la semana pasada, Harris había reducido considerablemente la diferencia, quedando por detrás del expresidente por solo 3 puntos en este tema. Una encuesta de The New York Times/Siena College realizada el fin de semana también mostró que Harris redujo su desventaja respecto a Trump en materia de economía en los principales estados indecisos.

Pero con Trump buscando una oportunidad para definirla negativamente –especialmente en economía– Harris debe actuar con rapidez.

Mientras que su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, disfruta atacando a Trump –acusándolo de hundir la economía por su mala gestión de la pandemia del covid-19, por ejemplo–, Harris está haciendo ajustes estratégicos. Ya enfureció a Trump al adoptar su plan para acabar con los impuestos federales sobre las propinas, una apuesta de ambos candidatos por los trabajadores de los servicios en el campo de batalla de Nevada.

Y está cambiando sutilmente el tono.

"Miren, aunque nuestra economía va bien según muchas medidas, los precios de las cosas cotidianas como la comida siguen siendo demasiado altos. Tú lo sabes y yo lo sé", dijo Harris en Phoenix durante el fin de semana, señalando que como fiscal general de California se había enfrentado a esquemas de fijación de precios. "Cuando sea presidenta, seguiré trabajando para bajar los precios. Me enfrentaré a las grandes empresas que practican precios abusivos. Me enfrentaré a los propietarios que suben injustamente los alquileres a las familias trabajadoras. Me enfrentaré a las grandes farmacéuticas y limitaré el coste de los medicamentos con receta para todos los estadounidenses".

"Todo esto para decir que, a diferencia de Donald Trump, siempre pondré a la clase media y a las familias trabajadoras en primer lugar", dijo.

Esa empatía con una pizca de populismo podría ayudar a Harris a mitigar la ventaja de Trump en el tema más crítico de las elecciones, especialmente en los vitales estados del Muro Azul de Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Ella espera que esto le allane el camino al Despacho Oval.