Detienen a varias personas en relación con la muerte del actor Matthew Perry

Video relacionado: ¿Cuál fue la causa de muerte de Matthew Perry? Esto revela la autopsia (diciembre de 2023) 1:04

(CNN) -- Se han realizado varias detenciones en relación con la muerte de Matthew Perry, según una fuente policial familiarizada con la situación.

Los cargos se anunciarán el jueves por la mañana en una conferencia de prensa en Los Ángeles, junto con los detalles de las acciones de Perry, dijo la fuente.

El famoso actor que protagonizó a Chandler Bing en "Friends" murió en octubre a la edad de 54 años. Perry fue encontrado flotando boca abajo en la piscina de su casa de Pacific Palisades. El actor murió como resultado de "efectos agudos de ketamina" y ahogamiento posterior, según el informe de la autopsia de la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles.

En mayo, el capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, Scot Williams, le dijo a CNN que una investigación sobre la muerte de Perry estaba en curso y era de naturaleza criminal.

"Hipotéticamente, existe la posibilidad de culpabilidad criminal dependiendo de lo que descubra la investigación, pero en este momento, todavía no hemos llegado allí", afirmó en ese momento.

Williams dijo que las autoridades investigaban cómo Perry obtuvo las drogas y quién pudo haberlas suministrado. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos también estuvieron involucrados en la investigación.

Perry había detallado sus luchas de décadas con la adicción a las drogas. Se ha observado un aumento en el uso de ketamina en los últimos años como tratamiento para la depresión, la ansiedad y el dolor. Las personas cercanas a Perry dijeron a los investigadores forenses que recibía terapia de infusión de ketamina antes de su muerte, según The Associated Press, y que estaba siendo tratado por al menos dos médicos.

La muerte de Perry fue recibida con sorpresa, ya que fue muy querido en "Friends" entre 1994 y 2004, donde protagonizó junto a Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow.

También apareció en películas como "Fools Rush In", "The Whole Nine Yards" y "17 Again".