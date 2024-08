Intentan arrestar a Javier Corral, colaborador de Sheinbaum; autoridades de la Ciudad de México lo impiden

La entonces candidata presidencial de México Claudia Sheinbaum y el exgobernador de Chihuahua Javier Corral salen tras un mitin en el Centro Cultural Indianilla, en Ciudad de México, el 1 de abril de 2024. Crédito: ALFREDO ESTRELLA/AFP

(CNN Español) -- Autoridades de Chihuahua intentaron este miércoles arrestar a Javier Corral, colaborador en el equipo de la presidenta electa de México Claudia Sheinbaum y exgobernador de ese estado, pero funcionarios de la Fiscalía de la Ciudad de México lo impidieron por considerar que no existían los elementos judiciales necesarios.

El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, dijo este jueves que intentaron ejecutar una orden aprehensión emitida por un juez contra Corral por peculado agravado, ante hechos denunciados en enero de 2023 por la Auditoría Superior de Chihuahua relacionados con una supuesta “contratación simulada” para restructurar el pago de la deuda pública del estado en 2019 y 2020.

Corral ―coordinador del eje Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción de las mesas de diálogo a las que Sheinbaum convocó como candidata― ha negado cualquier acto indebido durante su gestión (2016-2021).

“No he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad (…) Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra, se me acusa de corrupción por haberla combatido”, escribió Corral en su cuenta de la red X.

Corral ―además candidato a senador por Morena― agregó que presentó una denuncia contra autoridades de Chihuahua, por considerar que el intento de detención pudo constituir delitos de abuso de autoridad o tentativa de privación ilegal de la libertad.

Operativo fallido

Valenzuela dijo que funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México impidieron la realización del arresto, luego de que Corral fue localizado en un restaurante de la capital del país, con lo cual “evadió la acción de la justicia al hoy imputado”.

El funcionario estatal agregó que están analizando cómo proceder ante conducta de la Fiscalía capitalina.

A su vez, el encargado de despacho de la Fiscalía local, Ulises Lara, dijo en un video en la página de YouTube de la institución que agentes ministeriales de Chihuahua buscaron llevar a cabo la diligencia “ilegalmente”, pues ―dijo― no se agotaron los trámites de colaboración entre ambas dependencias.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contestó este jueves a una pregunta al respecto en su conferencia matutina, al considerar que el intento de arresto a Corral responde a “diferencias políticas” entre políticos chihuahuenses que “vienen de tiempo atrás”.