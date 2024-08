La gimnasta estadounidense Jordan Chiles dice que haber sido despojada de la medalla de bronce "se siente injusto" y un es "golpe duro"

Despojan a Jordan Chiles de la medalla de bronce 1:53

(CNN) -- La gimnasta estadounidense Jordan Chiles dijo que la decisión de que le quitaran su medalla de bronce le "parece injusta" y "es un golpe duro". El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dictaminó que la rumana Ana Bărbosu es la legítima ganadora del bronce en ejercicios de suelo en los Juegos Olímpicos de París.

"Estoy abrumada por el cariño que he recibido en los últimos días", dijo Chiles en un comunicado en redes sociales este jueves. "También estoy muy agradecida con mi familia, compañeros de equipo, entrenadores, aficionados, USAG y USOPC por su apoyo inquebrantable durante este momento difícil. Mientras celebraba mis logros olímpicos, escuché la devastadora noticia de que me habían quitado la medalla de bronce. Tenía confianza en la apelación presentada por USAG, quienes dieron pruebas concluyentes de que mi puntaje seguía todas las reglas. Esta apelación no tuvo éxito".

La decisión llevó al Comité Olímpico Internacional (COI) a solicitar a la gimnasta estadounidense Jordan Chiles que le devuelva la medalla de bronce que le había sido otorgada inicialmente.

En un comunicado de prensa del miércoles, el TAS sostuvo que, durante su audiencia con funcionarios rumanos y estadounidenses, nunca hubo una disputa sobre el hecho de que USA Gymnastics (USAG) no cumplió con el plazo de un minuto para cuestionar el puntaje de los ejercicios de piso de Chiles.

Los jueces olímpicos inicialmente revisaron el puntaje de Chiles, y la elevaron a la posición de medalla de bronce lo que implicó sacar a Bărbosu del podio.

"No tengo palabras. Esta decisión se siente injusta y supone un golpe duro, no sólo para mí, sino para todos los que han defendido mi camino", agregó Chiles. "Para aumentar la angustia, los ataques espontáneos motivados por motivos raciales en las redes sociales son incorrectos y demasiado hirientes. He volcado mi corazón y mi alma en este deporte y estoy muy orgullosa de representar mi cultura y mi país".

El Comité Olímpico y Deportivo de Rumanía anunció que Bărbosu recibirá la medalla de bronce en una ceremonia en Bucarest el viernes.

El COI, que previamente declaró el domingo que la medalla sería reasignada a Bărbosu, dijo este jueves que la gimnasta rumana puede recibir la medalla de bronce, según la analista deportiva de CNN Christine Brennan.

Bărbosu recibirá la medalla de manos de Octavian Morariu, miembro del COI, y Mihai Covaliu, presidente del Comité Olímpico y Deportivo de Rumania.

"Ahora me enfrento a uno de los momentos más desafiantes de mi carrera. Créanme cuando digo que he tenido muchos. Afrontaré este desafío como lo he hecho con otros, y haré todo lo posible para garantizar que se haga justicia. Creo que al final de este viaje, las personas que tienen el control harán lo correcto", concluyó Chiles.