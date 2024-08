Rusia parece haber enviado varios miles de soldados de la Ucrania ocupada para contrarrestar la ofensiva de Kursk, según funcionarios estadounidenses

Ucrania continua incursión en Rusia 1:27

(CNN) -- Rusia parece haber desviado varios miles de soldados de los territorios ocupados dentro de Ucrania para contrarrestar una ofensiva ucraniana sorprendentemente exitosa dentro de las fronteras rusas, en un movimiento que potencialmente debilita el esfuerzo de guerra de Moscú, dijeron dos altos funcionarios estadounidenses a CNN.



El hecho ha llamado la atención de los estadounidenses, que están trabajando para determinar con precisión cuántas tropas está trasladando Rusia, pero las fuentes dijeron que varios elementos del tamaño de una brigada, compuestos por al menos 1.000 soldados cada uno, parecían haberse desplazado a la región de Kursk, donde Ucrania lanzó una operación la semana pasada.

"Nos parece evidente que Putin y el ejército ruso están desviando algunos recursos, algunas unidades, hacia la región de Kursk para contrarrestar ostensiblemente lo que están haciendo los ucranianos", declaró el jueves a CNN John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

Los movimientos de las fuerzas rusas fuera de Ucrania "no significa que Putin haya abandonado las operaciones militares en el noreste de Ucrania o incluso hacia el sur, hacia lugares como Zaporiyia", dijo Kirby. "Todavía hay combates activos a lo largo de ese frente".

Pero los movimientos han planteado la tentadora posibilidad de que lo que en un principio parecía una apuesta quijotesca de Ucrania para humillar al presidente ruso, Vladimir Putin, pueda tener un impacto estratégico más significativo en el campo de batalla, dependiendo de cuánto tiempo sea capaz Ucrania de retener el territorio ruso.

La operación ucraniana ha impresionado a las autoridades estadounidenses, sobre todo por la forma en que el ejército ucraniano ha sido capaz de mantener en secreto los detalles de la misma.

Aunque la operación puede debilitar algunas de las defensas ucranianas a lo largo de los 965 kilómetros de línea del frente, también puede distraer a las fuerzas rusas, que han ido ganando terreno en Ucrania durante el verano, añadieron las fuentes. Ucrania afirma haber capturado más de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso desde el inicio de su asalto por sorpresa, obligando a decenas de miles de rusos a abandonar sus hogares.

Un alto funcionario estadounidense y otro europeo de los servicios de inteligencia afirmaron que uno de los principales objetivos de la operación parece ser crear "dilemas estratégicos" para Putin, sobre todo en lo que respecta a la asignación de recursos humanos a Rusia.

Sin embargo, se cree que Rusia tiene cientos de miles de efectivos en el frente de Ucrania, por lo que desviar unos pocos miles puede no tener un gran impacto a corto plazo, dijeron los funcionarios.

Rusia tampoco parece estar trasladando sus unidades más grandes y mejor entrenadas fuera de Ucrania y hacia Kursk por el momento, dijeron otras dos fuentes familiarizadas con la inteligencia occidental. Una de esas fuentes dijo que Rusia parece estar reforzando las defensas de Kursk principalmente con reclutas no entrenados tomados de otras partes de Rusia.

"Todavía no hemos registrado un movimiento sustancial [de las fuerzas rusas], y no podemos decir si eso se debe a que acaban de empezar a mover fuerzas, o si simplemente no tienen las fuerzas para moverse", dijo una de las fuentes familiarizadas con la inteligencia de EE.UU.

Además de los efectivos desplazados desde el interior de Ucrania, Rusia también ha enviado personal del distrito militar de Leningrado y de Kaliningrado, en Rusia, para ayudar a defender Kursk, dijo uno de los altos funcionarios estadounidenses.

Aunque reconocieron el éxito limitado de la operación de Kursk hasta el momento, varios funcionarios estadounidenses y occidentales familiarizados con los últimos datos de inteligencia advirtieron de que es muy poco probable que Ucrania pueda mantener el territorio durante mucho tiempo y subrayaron que es demasiado pronto para juzgar cómo afectará la operación al resultado general de la guerra.

Estados Unidos también sigue siendo reacio a permitir que Ucrania utilice armas de largo alcance, proporcionadas por EE.UU. dentro de Kursk, dijeron varios funcionarios, no por el riesgo de escalada, sino porque EE.UU. sólo tiene un suministro limitado de los misiles de largo alcance, conocidos como ATACMS, para proporcionar a Ucrania y piensa que serían mejor utilizados para continuar apuntando a Crimea ocupada por Rusia, dijeron los funcionarios.

Algunos funcionarios también expresaron su preocupación de que Ucrania, que según un funcionario occidental ha enviado algunas de sus fuerzas más experimentadas a Kursk, pueda haber creado debilidades a lo largo de sus propias líneas del frente que Rusia podría explotar para ganar más terreno dentro de Ucrania.

"Es impresionante desde el punto de vista militar", dijo el funcionario sobre la operación de Kursk. Pero Ucrania está "comprometiendo efectivos bastante experimentados en esto y no pueden permitirse perderlos".

"Y haberlos desviado de la línea del frente crea oportunidades para que Rusia aproveche la ventaja y se abra paso", añadió esta persona.