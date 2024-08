La campaña de Tim Walz en 2006 describió falsamente detalles sobre su arresto por conducción bajo los efectos del alcohol en 1995

El gobernador de Minnesota y candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata, Tim Walz, habla en Los Ángeles el 13 de agosto de 2024. (Crédito: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

(CNN) -- Cuando el candidato demócrata a la vicepresidencia Tim Walz se presentó por primera vez al Congreso en 2006, su campaña hizo repetidas declaraciones falsas sobre los detalles de su detención en 1995 por conducir ebrio y de forma temeraria.

Según los registros judiciales y policiales relacionados con el incidente, Walz admitió ante el tribunal que había bebido cuando fue detenido por conducir a 154 km/h en una zona de 88 km/h en Nebraska. Walz fue trasladado por un agente de Policía estatal a un hospital local para que le hicieran un análisis de sangre, que reveló que tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,128, muy por encima del límite legal estatal de 0,1 en ese momento.

Pero en 2006, su campaña dijo repetidamente a la prensa que no había bebido esa noche, alegando que su fallo en el control de alcoholemia se debió a un malentendido relacionado con la pérdida de audición que sufrió durante su estancia en la Guardia Nacional. La campaña también afirmó que Walz pudo conducir hasta la cárcel aquella noche.

Nada de eso era cierto.

Una revisión de CNN KFile de las declaraciones hechas por la campaña de Walz en el momento revela numerosas discrepancias entre la forma en que la campaña describió los acontecimientos y los hechos que realmente ocurrieron esa noche.

"El cargo de conducción bajo los efectos del alcohol fue retirado por una razón: no era cierto", dijo el entonces director de comunicaciones de la campaña de Walz a las canales locales de noticias en 2006. "El policía le hizo conducir hasta la comisaría y salir por su propio pie después de estar en la comisaría. Tim se siente mal por el exceso de velocidad, pagó la multa y pidió disculpas a su familia en el momento en que ocurrió".

De hecho, en el informe policial del incidente se indica claramente que Walz fue trasladado por la Policía a un hospital local para someterse a una prueba de alcoholemia tras ser detenido. Y esta semana, la Policía estatal de Nebraska confirmó a CNN que Walz fue llevado por un policía estatal a la cárcel.

"Según el procedimiento de la NSP, a una persona sospechosa de conducir bajo los efectos del alcohol no se le permite seguir conduciendo", dijo a CNN Cody Thomas, portavoz de la Patrulla Estatal de Nebraska (NSP, por sus siglas en inglés). "En este caso, el sospechoso fue transportado por la patrulla y fue alojado en la cárcel del condado de Dawes".

Ahora que Walz es el candidato demócrata a la vicepresidencia, se está prestando un renovado escrutinio a los detalles de su detención en 1995 y a cómo su campaña describió el incidente una década después, cuando lanzaba su carrera política.

Walz reconoció posteriormente los hechos del caso, y admitió durante su campaña de 2018 para gobernador de Minnesota que había estado bebiendo y conduciendo.

El medio digital The Daily Beast publicó el martes una entrevista con el policía estatal que arrestó a Walz. Disputó las afirmaciones de que Walz no había estado bebiendo y señaló que la prueba de sobriedad no tenía nada que ver con la audiencia.

La campaña de Harris-Walz declinó hacer comentarios para este reportaje.

Conducir ebrio a a 154 km/h

La noche del 23 de septiembre de 1995, Walz, entonces profesor de instituto de 31 años, fue detenido por un policía del estado de Nebraska por exceso de velocidad, ya que el radar había detectado que iba a 154 km/h en una zona de 88 km/h . Según el informe policial, el policía estatal detectó un fuerte olor a alcohol en el aliento de Walz y le pidió que se sometiera a una prueba de alcoholemia.

Walz no superó la prueba y fue trasladado por un policía estatal a un hospital local para que le hicieran un análisis de sangre que mostró que tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,128, muy por encima del límite legal estatal de 0,1 en ese momento.

Walz se declaró culpable de conducción temeraria. En una vista judicial celebrada en marzo de 1996, Walz admitió que había bebido y conducido.

Su abogado dijo que Walz pretendía utilizar el incidente para educar a sus alumnos sobre los peligros de beber y conducir.

"Es una situación peligrosa", dijo Walz en una transcripción judicial que Alpha News, un medio conservador de Minnesota, reveló en 2022. "No sólo para mí, sino para otros que ni siquiera están involucrados en ella".

En el tribunal, el abogado defensor de Walz dijo que cuando el policía estatal comenzó a seguirlo, Walz creyó que alguien lo perseguía y aceleró por miedo hasta que el agente de Policía encendió las luces de su vehículo patrulla.

El abogado de Walz añadió que éste denunció el incidente a su escuela y renunció a actividades extraescolares como la de entrenador. Se ofreció a renunciar por completo a su puesto de profesor, dijo su abogado, pero el director le instó a quedarse.

Declaraciones falsas en 2006

En 2006, la campaña de Walz para el Congreso ofreció una versión muy diferente de los hechos en numerosas declaraciones, según una revisión de CNN KFile de declaraciones a diversos medios de prensa locales.

Ese año, Walz, como candidato por primera vez, se encontraba en una reñida carrera por el Congreso en el distrito controlado por los republicanos.

Entonces, a principios de septiembre, un blog republicano local publicó la noticia "Walz encarcelado por conducir bajo los efectos del alcohol", basándose en una copia de la multa de Walz por exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol.

La campaña de Walz rebatió que se hubiera emborrachado y afirmó que había conducido él mismo hasta la comisaría. No mencionaron si Walz había sido encarcelado o no.

El blog local republicano publicó más tarde una copia del informe policial del incidente para sugerir que la campaña de Walz estaba mintiendo en sus afirmaciones de que no estaba borracho, pero nadie en la prensa local parecía haber seguido el informe.

El entonces director de comunicaciones de la campaña de Walz no respondió a una petición de CNN para hacer comentarios.

En otro comentario a un periódico local, archivado en línea por el blog progresista Daily Kos, la campaña de Walz dijo que negaba estar borracho.

"Según el personal de campaña de Walz, Walz niega estar borracho la noche del incidente. Walz tenía problemas de audición, resultado de sus años como soldado de artillería en la Guardia Nacional, y tuvo problemas para oír al policía, según Meredith Salsbery, directora de comunicaciones de la campaña de Walz", se leía en el New Ulm Journal, un periódico local.

"No podía entender lo que el policía le decía durante la prueba de sobriedad sobre el terreno, y el policía se negó a hablar", dijo Salsbery en ese momento.

"Los cargos de conducción bajo los efectos del alcohol fueron retirados por una razón", añadió Salsbery. "El juez no los habría desestimado si tuvieran algo que ver. Tim condujo hasta la comisaría esa noche (después de ser detenido), y condujo hasta su casa después. No creo que el policía lo hubiera permitido si hubiera pensado que había algún problema".

Su director de campaña contó una historia similar a otro periódico local.

"La directora de campaña de Walz, Kerry Greeley, no negó que Walz condujera con exceso de velocidad cuando fue detenido esa noche, pero dijo que Walz no estaba borracho. Ella atribuyó el malentendido a la sordera de Walz, una condición resultante de sus años de servicio como artillero en la Guardia Nacional", decía un artículo en el Post Bulletin.

"No entendía lo que le decía el agente de Policía", dijo Greeley.

"Dijo que las personas sordas también pueden tener problemas de equilibrio. El juez finalmente desestimó los cargos de conducción bajo los efectos del alcohol contra Walz y reprendió al agente por no darse cuenta de que Walz era sordo, dijo Greeley", añadió el informe.

"Le pillaron por exceso de velocidad, no lo niega y se acabó", añadió al Star Tribune.

Greeley no respondió a una petición de CNN para hacer comentarios.

A medida que la carrera política de Walz progresaba, también lo hacía su explicación sobre su arresto de 1995.

En 2018, cuando se postuló para gobernador, Walz ofreció una versión marcadamente diferente de los hechos.

Según Walz, el arresto fue un momento que le cambió la vida y lo motivó a cambiar su comportamiento. Dijo que desde entonces ha dejado el alcohol y que su bebida favorita ahora es Diet Mountain Dew.

"Tienes responsabilidades para con los demás", recuerda Gwen Walz que le dijo a su marido. "No puedes permitirte tomar decisiones tontas".