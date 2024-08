Los ucranianos observan la contraofensiva de sus tropas con una mezcla de satisfacción y miedo

Video relacionado: Camioneta ucraniana transporta presuntos soldados rusos con ojos vendados 0:33

(CNN) -- A medida que las fuerzas de Kyiv avanzan hacia Rusia tras su incursión sorpresa de la semana pasada, los ucranianos que viven cerca de la frontera observan con sentimientos encontrados: una sensación de justicia combinada con el miedo a lo que pueda venir después.

"Esta es la consecuencia de que (los rusos) hayan entrado en nuestra tierra", declaró Hanna Fedorkovska a CNN en un centro de evacuación de Sumy, ciudad situada justo al sur de la frontera.

"Entramos en su territorio no porque quisiéramos, sino porque vinieron a nuestra casa y nos arrebataron nuestra vida pacífica. Ahora tienen que enfrentarse a ello. Espero que no sea en vano y que consigamos la paz".

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró este martes que las fuerzas de Kyiv se estaban adentrando en Rusia tras reclamar cientos de kilómetros cuadrados de su territorio. Kyiv dijo que sus tropas se han estado expandiendo en una "zona tampón" dentro de Rusia, que según ellos protegerá mejor a las comunidades del norte de Ucrania.

Fedorkovska, de 21 años, acudió al centro de evacuación con su abuela de 72 años, inconsolable tras abandonar a su marido y el hogar que han compartido durante 52 años.

Las dos mujeres se encontraban entre los cientos de ucranianos evacuados de las zonas fronterizas en los últimos días. Fedorkovska, una estudiante, dijo que su abuelo de 85 años insistió en quedarse, diciéndole: "Tú salva a tu abuela y yo guardaré lo que tenemos".

La sorpresiva contraofensiva supuso un impulso muy necesario para el ejército ucraniano, pero también ha dejado a algunos ucranianos, entre ellos Fedorkovska y su abuela, preocupados por lo que ocurrirá una vez que Rusia reúna suficientes tropas en la zona para contraatacar.

"Deseo buena suerte a nuestros chicos, porque si no se aferran a las tierras (rusas) de las que se han apoderado ahora, creo que habrá muchos problemas en la región de Sumy. Será la segunda Mariupol, creo", dijo a CNN en el centro de evacuación Sergey Zemlyakov, un exsoldado que luchó en la región oriental de Donbás en 2014 y 2015.

Mariupol, en la región de Donetsk, cayó en manos rusas en 2022 tras meses de asedio y bombardeos, miles de muertos y relatos de horror y hambruna.

Ataques aéreos rusos

Nila Buhaiova, que trabaja en el Departamento de Protección Social de la administración regional de Sumy, dijo que cientos de personas entraron por las puertas del centro en los últimos días.

"La evacuación se ha intensificado esta última semana... cuando empezaron los bombardeos del distrito de Sumy, la gente ya no podía quedarse, así que se marchó. Este viernes había 270 personas, el sábado 382 y el domingo 250", explica.

Las cifras se ven empequeñecidas por las evacuaciones en el lado ruso de la frontera. Las autoridades locales de la región de Kursk informaron de que unas 180.000 personas han sido evacuadas, y otras miles más de las regiones rusas vecinas.

Pero para muchos ucranianos es difícil compadecerse de sus vecinos.

Los abuelos de Fedorkovska permanecieron en su casa de Myropillya tras el estallido de la guerra en 2022, a pesar de que el pueblo está rodeado por tres lados por la región rusa de Kursk y ha sufrido frecuentes ataques desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania.

Pero la zona se ha vuelto demasiado peligrosa ahora que Ucrania ha lanzado su incursión por sorpresa.

"Tras el inicio de la operación Kursk, cesaron los ataques con artillería y morteros porque nuestros hombres los alejaron de la frontera. Pero los ataques con bombas guiadas y aviones se han intensificado. Ahora no pueden alcanzarnos con la artillería, así que disparan desde los aviones", dijo Fedorkovska, explicando por qué su abuela había decidido finalmente evacuar.

"Queremos que la gente entienda lo que es vivir bajo un bombardeo constante, vivir en un lugar donde has vivido toda tu vida, un lugar en el que has puesto tu corazón y tu alma, donde has criado a tus hijos, has ido a la escuela... y que te obliguen a abandonar y trasladarte a otro lugar porque ahora hay bombardeos constantes".

Olena Lozko es contable y vive en el pueblo ucraniano de Velyka Rybytsia, a unos 4 kilómetros de la frontera rusa. Ella también se ha marchado en los últimos días ante la intensificación de los ataques de las fuerzas de Moscú.

"Estamos muy contentos de que nuestros soldados estén atacando, pero tenemos mucho miedo. No tenemos adónde ir, y tenemos mucho miedo de estas bombas aéreas planeadoras", dijo. "La situación está empeorando".

La bomba planeadora guiada FAB-1500 de Rusia es un arma de 1,5 toneladas compuesta casi en su mitad por explosivos de gran potencia. Son lanzadas por aviones de combate desde unos 60-70 kilómetros de distancia, fuera del alcance de muchas defensas aéreas ucranianas.

Ustedes atacan, nosotros también atacamos

La gente más alejada de las líneas del frente espera que hacer probar a los rusos un poco de su propia medicina podría ayudar a poner fin al conflicto.

"Es una señal para Rusia de que cualquier acción puede provocar una reacción. Si atacan, nosotros también atacamos", declaró Borys Lomako, propietario de una cafetería de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, también cercana a la frontera con Rusia.

Lomako declaró a CNN que cree que la contraofensiva ayudará a Járkov -ciudad sometida a constantes bombardeos desde hace meses- a respirar un poco más tranquila.

“Me reafirma en mi idea de que vamos a luchar por nuestra frontera, y que estamos haciendo algo más que empujar [a los rusos] de vuelta a la línea del frente. Si ustedes entran en nuestro territorio, nosotros entramos en el suyo. Psicológicamente es un cambio de posición en esta guerra", afirmó.

Andrii Legin, de 40 años y residente en la capital, Kyiv, dijo que teme la respuesta del Presidente ruso, Vladimir Putin, al que calificó de "dictador enloquecido".

"Rusia puede responder de cualquier manera, empezando por una respuesta militar completamente frenética. O quizá se produzca algún tipo de cambio entre el pueblo ruso porque la guerra se ha trasladado a territorio ruso. Vamos a ver cómo reaccionan los rusos ante esto", dijo.

Sin embargo, dijo estar seguro de una cosa.

"No creo que sirva de nada que los ucranianos lo disfrutemos", afirmó. "Sin embargo, si esta es la única manera de pedir la paz, entonces tal vez funcione".

Olga Voitovych y Maria Kostenko, de CNN, han contribuido a la información.