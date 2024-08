“No creo que termines de aprender porque te aburrirías”, aseguró Gustavo Bassani a Juan Carlos Arciniegas en una nueva emisión de Showbiz, Ojo Crítico

Gustavo Bassani y Alejandro Awada, protagonistas de la serie y que hablaron con CNN Radio.

(Comunicado de prensa) -- El sábado 17 de agosto a las 7:30 p.m. (hora de Miami) Juan Carlos Arciniegas presentará una entrevista que sostuvo con el actor argentino Gustavo Bassani, en una nueva emisión de Showbiz, Ojo Crítico.

Bassani recibió una nominación al premio Emmy Internacional por su papel en la serie “Iosi, el espía arrepentido”, papel por el que también compitió al premio Platino Xcaret y en cuyo marco Arciniegas conversó con el actor.

Gustavo Bassani es el protagonista de la serie, una producción que demuestra los altos estándares que maneja la industria audiovisual argentina, en especial para una historia de espionaje y suspenso como esta.

Sobre esta serie, Bassani afirma: “Iosi está basado en una historia real. Es un agente de inteligencia federal argentina que infiltraron en la comunidad judía en 1985 con la excusa de que el pueblo judío quería tomar la Patagonia para hacer un nuevo estado de Israel”.

“Infiltran a esta persona y él dice que la información que él brindaba tal vez sirvió para planear los dos peores atentados en Latinoamérica, que son los ocurridos en la Embajada de Israel y en la AMIA en Argentina. A medida que esta persona va recaudando información y a medida que va buscando el famoso plan Andinia empieza a encontrar otras cosas que no tienen nada que ver con ese plan”, concluye.

Otros temas que aborda Juan Carlos Arciniegas con el actor de 41 años, fueron su vida fuera de Buenos Aires en su niñez, los estudios que hizo en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires y que no terminó, su primer trabajo como administrativo en cuestiones turísticas y sus inicios como actor.

El actor, cuya carrera se la debe a su madre, quien lo inscribió en un curso de actuación, asegura que nunca se termina de aprender: “De lo contrario te aburrirías. Me dediqué a reunir información y lo que me está pasando ahora es que estoy poniendo en práctica esas cosas que fui aprendiendo, porque lo difícil de esta profesión para mi es que la mitad es lo que aprendes y la otra mitad es cómo lo pones en práctica”.

“Showbiz, Ojo Crítico: Gustavo Bassani” se estrena este sábado 17 a las 7:30 p.m. (hora de Miami), con repeticiones el domingo 18 a las 11:30 a.m. y 3:30 p.m., el miércoles 21 a las 12:30 p.m., el sábado 24 a las 8 a.m., 1:30 p.m. y 7:30 p.m. y el domingo 25 a las 11:30 a.m., todo en horario de Miami.

