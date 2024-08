Tomar una pausa de 5 segundos puede ayudar a reducir los conflictos en las parejas, según un estudio

Violencia en parejas adolescentes 6:29

(CNN) -- Tomar una pausa de tan sólo cinco segundos la próxima vez que discutas con tu pareja podría ayudar a apaciguar la situación, según una nueva investigación.



El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, encuestó a 81 parejas y fue publicado en la revista académica Nature.

"Queríamos ver si podíamos reducir las emociones negativas y, por tanto, reducir la agresividad con sólo obligar a la gente a tomarse un breve descanso", explicó Annah McCurry, estudiante de doctorado de la facultad de Psicología y Neurociencia de la universidad, que dirigió el estudio.

McCurry y su equipo quedaron "muy sorprendidos" por sus hallazgos, que demostraron que hacer pausas de cinco, diez y quince segundos tenía el mismo efecto en la disminución de las emociones negativas y el comportamiento agresivo entre las parejas.

"Pensábamos que cinco segundos serían muy poco tiempo", declaró McCurry a CNN. "No fue así... los cinco, 10 y 15 segundos tuvieron un efecto idéntico".

El estudio se llevó a cabo creando sentimientos de conflicto e irritación a través de un juego competitivo, en el que las parejas podían hacer sonar ruidos desagradables a su pareja al volumen que eligieran.

Para el experimento, la persona en el extremo receptor se veía obligada a esperar cinco, 10 ó 15 segundos antes de decidir el nivel de la ráfaga que enviaría de vuelta mientras una cámara de 360 grados grababa sus emociones.

Se utilizó el aprendizaje automático para codificar los movimientos musculares de la cara y un sistema para inferir la emoción a partir de estos movimientos.

Aunque descubrieron que las parejas tendían a igualar sus niveles de agresividad, tomarse un breve descanso forzoso o voluntario podía desescalar y desactivar las emociones negativas.

McCurry señaló que es importante señalar que estos hallazgos se aplican a «conflictos de pareja mundanos y cotidianos», no a situaciones de violencia doméstica o maltrato.

"Para las parejas que experimentan conflictos, conflictos cotidianos como los niños o las tareas domésticas... hemos demostrado que se puede intentar hacer una pausa de cinco segundos. Puede ayudar. Es gratis", dijo McCurry. "El peor de los casos es que malgastes cinco segundos en tomarte un respiro".

"Ponerse a prueba"

Otros expertos en psicología dijeron que los hallazgos reflejan prácticas que han recomendado por cierto tiempo.

"Cuando las cosas se calientan, una pequeña pausa permite a la gente comportarse de forma menos impulsiva", dijo Mariko Visserman, profesora adjunta de Psicología en la Universidad de Sussex, que no participó en el estudio. "Dar un paso atrás puede ayudarnos a ver el panorama general y recordarnos que sí queremos a nuestra pareja (y que en realidad no la odiamos)".

Janet Reibstein, psicóloga clínica y profesora emérita de Psicología de la Universidad de Exeter, autora del libro "Good Relations: Cracking the code of how to get on better", declaró a CNN que la estrategia de los cinco segundos es especialmente útil por la forma en que las parejas se sintonizan.

"Las parejas son muy reactivas entre sí, porque su relación es muy significativa", dijo Reibstein, que no participó en el estudio. "Hay infinidad de formas en las que pueden empujarse mutuamente, porque están tan en sintonía con las reacciones del otro y dependen tanto de que sean lo que desean que sean, y de cómo quieren que estén de su lado".

Aunque cinco segundos puedan parecer breves, los expertos coinciden en que se puede conseguir más de lo que se piensa en un periodo tan corto.

"Esto demuestra lo rápido que funciona nuestro cerebro y que sólo necesitamos darnos esa pequeña oportunidad para dejar que nuestro cerebro haga su magia", dijo Visserman, que añadió que podrían ser necesarias pausas más largas cuando los conflictos y las emociones son más graves.

Es cuestionable que las conclusiones del estudio puedan aplicarse a la población general, dijo Audrey Tang, psicóloga colegiada, quien añadió que la mayoría de los participantes en el estudio eran estudiantes que no vivían juntos.

"Eso podría ser muy, muy diferente (para) una pareja que ha estado cohabitando o casada durante ocho años", dijo a CNN el jueves. "La dinámica habrá cambiado, las formas de discutir habrán cambiado, las técnicas y estrategias que utiliza la gente habrán cambiado, probablemente sabrán cómo poner a prueba al otro un poco mejor".

Los participantes en el estudio también eran blancos en un 83%, lo que significa que es posible que no se reflejen los matices culturales en las reacciones de la gente, añadió. Tang no participó en el estudio.

El estudio se publicó el 7 de agosto.