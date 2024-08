Putin prometió que los reclutas mal entrenados no serían enviados a la guerra. Ahora el frente ha llegado a ellos

Video relacionado: Zelensky dice que fuerzas ucranianas capturaron un centenar de soldados rusos 2:03

(CNN) -- El presidente ruso Vladimir Putin hizo una gran promesa cuando lanzó su guerra contra Ucrania: los reclutas no participarían en combate. Pero mientras Moscú lucha por contener los avances ucranianos en su territorio, las familias de los jóvenes soldados desplegados en la zona están dando la voz de alarma sobre sus seres queridos.

Los mensajes compartidos en los canales rusos de Telegram y otras redes sociales en los últimos días han revelado lo poco preparado que estaba Moscú para este tipo de ataque, incluido el hecho de que sus militares habían dejado a reclutas mal entrenados a cargo de la defensa de la frontera con Ucrania, el país al que Rusia lleva haciendo la guerra desde hace más de 10 años.

"Cuando los tanques atacaron la frontera a las 3:00 am de la madrugada, solo había reclutas defendiéndose", decía uno de los mensajes compartidos en Telegram por una mujer que decía ser madre de un soldado recluta en Kursk, la región fronteriza que las tropas ucranianas cruzaron la semana pasada.

"No vieron ni un solo soldado, ni un solo soldado contratado, no vieron a nadie en absoluto. Mi hijo me llamó más tarde y me dijo: 'Mamá, estamos en estado de conmoción'", relató la mujer, identificada únicamente como Olga.

CNN ha pedido comentarios al Ministerio de Defensa de Rusia, pero no ha recibido respuesta.

publicidad

El despliegue de reclutas es un tema espinoso en Rusia. Esto se debe en parte a las repetidas promesas de Putin de que no serían enviados a luchar, pero también al hecho de que las madres y esposas de los soldados han sido tradicionalmente una voz influyente dentro del país, donde la disidencia es ahora casi inexistente, y muchas están expresando su enfado.

El medio de comunicación independiente ruso Verstka publicó una entrevista con Natalia Appel, abuela de un recluta ruso que prestaba servicio en Kursk y que ahora se considera desaparecido.

Dijo que su nieto Vladislav había sido destinado –sin armas– a un pueblo situado a unos 500 metros de la frontera. "¿Qué podían hacer los chicos? ¿Ir contra (los soldados ucranianos) con una pala?", dijo.

En internet se ha compartido una petición en la que se pide a Putin que retire a los reclutas de la zona, y en varios medios sociales, incluida la red rusa VKotante, se han publicado decenas de mensajes de personas que decían ser familiares de reclutas rusos desaparecidos en la región de Kursk.

El hecho de que Rusia contara con reclutas para defender la frontera es probablemente la razón por la que las tropas ucranianas consiguieron avanzar en territorio ruso con tanta aparente facilidad cuando lanzaron la primera incursión el martes.

El jefe militar ucraniano, Oleksandr Syrskyi, ha declarado que las tropas ucranianas han avanzado 35 kilómetros a través de las defensas rusas desde que comenzó la incursión.

"Hemos tomado el control de 1.150 kilómetros cuadrados de territorio y 82 asentamientos", dijo Syrskyi al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante una reunión de personal a puerta cerrada este jueves.

Entrenamiento limitado, sin armas

Todos los hombres sanos de Rusia están sujetos al servicio militar obligatorio y, si son reclutados, deben servir un año en el Ejército.

El Ejército del país suele realizar dos llamados a filas al año, uno en primavera y otro en otoño, y recluta a más de 100.000 jóvenes cada vez. Eludir el reclutamiento es un delito que puede castigarse con penas de prisión.

En el pasado, el trato a los reclutas ha sido un problema político para Rusia. Durante la guerra soviética en Afganistán en la década de 1980 y la guerra de Rusia en la república separatista de Chechenia, las madres se movilizaron para hacer campaña contra el abuso de los reclutas.

Aunque la sociedad civil rusa se ha distendido en gran medida con Putin, el trato a los reclutas sigue siendo un tema delicado para las familias. Evitar el reclutamiento es más fácil para los hijos de los más ricos y privilegiados políticamente.

El año pasado, Putin ordenó que la edad de reclutamiento aumentara tres años, hasta los 30, de modo que cualquier persona de entre 18 y 30 años pudiera ser reclutada.

A diferencia de los soldados profesionales, los reclutas solo reciben una formación limitada antes de ser enviados a sus puestos, ya que la ley prohíbe su despliegue en el extranjero y no están destinados a participar en operaciones de combate.

Soldados izan banderas de Ucrania en territorio ruso 0:44

En cambio, Rusia ha destinado a menudo reclutas a lo largo de sus extensas fronteras, sin esperar que fueran atacados. Pero cuando Ucrania lanzó su reciente incursión por sorpresa, estos reclutas se encontraron de repente en primera línea, completamente desprevenidos para defenderse.

El despliegue de reclutas en la frontera también fue criticado por los líderes de la oposición rusa.

El Comité Antibélico de Rusia, un grupo formado por rusos exiliados, emitió el miércoles una declaración en la que criticaba al presidente ruso. Afirmó que "la ausencia de unidades militares significativas de la Federación Rusa en la frontera en el momento del ataque y la realización simultánea y continuada de operaciones militares agresivas durante más de 900 días en el territorio de la Ucrania soberana es la mejor prueba de que Putin miente de nuevo sobre la 'protección de Rusia'. No le importa Rusia, solo se protege a sí mismo".

Al menos algunos de los reclutas parecen haber sido hechos prisioneros y llevados a Ucrania.

Zelensky confirmó a principios de esta semana que las fuerzas de Kyiv estaban tomando prisioneros de guerra mientras seguían avanzando hacia Kursk. El Ejército ucraniano también publicó varios videos y fotos de hombres que, según ellos, eran prisioneros de guerra rusos, algunos de los cuales parecían ser hombres muy jóvenes.

El Cuartel general de coordinación ucraniano para el tratamiento de los prisioneros de guerra, un departamento gubernamental, dijo este jueves que una compañía de soldados rusos se rindió en la región de Kursk y fue hecha prisionera tras ser abandonada por los refuerzos.

La captura de los soldados rusos fue el mayor apresamiento que Kyiv había llevado a cabo contra las fuerzas de Moscú de una sola vez, según declaró este jueves a CNN una fuente del servicio de seguridad ucraniano (SBU, por sus siglas).

Un video captado por la agencia France-Presse cerca de la frontera mostraba un camión militar ucraniano que transportaba a un grupo de hombres con los ojos vendados y vestidos con lo que parecen ser uniformes militares rusos.

Pero aunque parece haber indignación por su despliegue, no es la primera vez que se descubre a reclutas rusos luchando en la guerra de Putin contra Ucrania.

Poco después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala en febrero de 2022, el Ministerio de Defensa ruso admitió que se habían "descubierto" reclutas en Ucrania después de que Kyiv anunciara que algunos de los prisioneros de guerra que había tomado no eran soldados profesionales.

El Ejército ruso afirmó entonces que los reclutas habían sido retirados y devueltos a Rusia. También afirmó que el oficial al mando responsable de los despliegues había sido castigado.

-- Olga Voitovych, Maria Kostenko, Victoria Butenko, Darya Tarasova, Nathan Hodge y Caitlin Danaher, de CNN, contribuyeron a este reportaje.