Cómo explican los fiscales que los sospechosos por la muerte de Matthew Perry se aprovecharon de él

(CNN) -- Un grupo de personas vinculadas a Matthew Perry, incluidos médicos y la supuesta "Reina de la ketamina" de North Hollywood, se aprovecharon de su vulnerabilidad en tanto un adicto en recuperación y le suministraron al actor la droga que finalmente lo mataría, dicen los fiscales.

Ahora, hay cinco personas acusadas en relación con la muerte de Perry.

Perry, quien protagonizó a Chandler Bing en "Friends", murió en octubre pasado a los 54 años. Su cuerpo fue encontrado flotando boca abajo en un jacuzzi de su casa de Pacific Palisades. Murió por "efectos agudos de la ketamina" y un ahogamiento posterior, según un informe de la autopsia.

Perry había detallado su lucha de décadas contra la adicción a las drogas en sus memorias de 2022, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing". Allí contó que comenzó a abusar de medicamentos recetados después de que le recetaran Vicodin tras un accidente de moto acuática en el set de la película "Fools Rush In" en 1997.

Los investigadores creen que Perry "había vuelto a caer en la adicción" el otoño pasado, dijo el fiscal federal Martin Estrada al anunciar los cargos el jueves.

Y había una red de personas "se preocupaba más por sacar provecho del Sr. Perry que por cuidar de su bienestar", dijo Estrada.

"¿Cuánto pagará este idiota?"

Según Estrada, dos médicos, Salvador Plasencia y Mark Chavez, trabajaron para suministrar ketamina a Perry.

"El acusado Plasencia vio esto como una oportunidad para sacar provecho del Sr. Perry", dijo Estrada. "Escribió en un mensaje de texto en septiembre de 2023 (que decía): 'Me pregunto cuánto pagará este idiota'. También afirmó en mensajes de texto que quería ser la única fuente de suministro del Sr. Perry".

Desde septiembre a octubre de 2023, Perry recibió "aproximadamente 20 viales de ketamina" que le costaron aproximadamente US$ 55.000, dijo Estrada.

La acusada Jasveen Sangha, una persona a la que las autoridades se refieren como la "Reina de la Ketamina" de North Hollywood, dirigía lo que equivalía a "un emporio de venta de drogas" en su casa, dijo Estrada.

Otro acusado, Eric Fleming, dijo que obtuvo ketamina de Sangha y fue el responsable de distribuir la ketamina que mató a Perry, dijeron los fiscales.

Y el asistente de Perry, Kenneth Iwamasa, inyectó ketamina al actor a pesar de no tener formación médica para hacerlo, dijo Estrada.

Durante la última semana de vida de Perry, Iwamasa le inyectó al menos 21 dosis de ketamina, según una acusación formal. Las autoridades dijeron que Iwamasa "le aplicó múltiples inyecciones a Perry el 28 de octubre de 2023, el día en que murió Perry".

Los sospechosos se declaran culpables de los cargos

Plasencia se declaró inocente de un cargo de conspiración para distribuir ketamina, de siete cargos de distribución de ketamina y de dos cargos de alteración y falsificación de documentos o registros relacionados con la investigación federal. Su abogado le dijo a la afiliada de CNN, KCAL/KCBS, que no había evidencia para sustentar las acusaciones contra el médico.

"El señor Perry estaba bajo tratamiento con ketamina. Supervisado médicamente, prescrito médicamente. Y aunque el fiscal de Estados Unidos puede estar en desacuerdo con el criterio médico del doctor Plasencia, no había nada criminal en ese momento", dijo el abogado Stefan Sacks a la afiliada. "Más importante aún, la ketamina que estuvo involucrada en la muerte del señor Perry no estaba relacionada con el doctor Plasencia". CNN se comunicó con el abogado de Plasencia para obtener comentarios.

Chavez, el otro médico acusado, "aceptó declararse culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina", dijeron los fiscales. CNN se comunicó con el abogado de Chavez para obtener comentarios.

Sangha, la presunta "Reina de la Ketamina", se declaró inocente de un cargo de conspiración para distribuir ketamina, un cargo de mantenimiento de un local relacionado con drogas, un cargo de posesión con intención de distribuir metanfetamina, un cargo de posesión con intención de distribuir ketamina y cinco cargos de distribución de ketamina. CNN se comunicó con su abogado para obtener comentarios.

Fleming, quien dijo que distribuyó la ketamina que mató a Perry, se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina y un cargo de distribución de ketamina que resultó en muerte. Un abogado de Fleming se negó a hacer comentarios.

E Iwamasa, asistente de Perry, se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir la ketamina que causó la muerte, dijo la oficina del fiscal de Estados Unidos. CNN se comunicó con el abogado de Iwamasa para obtener comentarios.

Scott Glover, John Miller, Lisa Respers France y Kelly McCleary de CNN contribuyeron a este informe.