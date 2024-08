Se topó con un gran colmillo en un arroyo de Mississippi. Resultó ser el primer descubrimiento de su tipo

El cazador de fósiles Eddie Templeton descubrió un colmillo de mamut colombino completamente intacto en el condado de Madison, Mississippi. (Cortesía de Eddie Templeton)

(CNN) -- Eddie Templeton, un cazador de fósiles aficionado, suele saber cuándo ha dado con algo. Desde que era un niño recorre las orillas de los arroyos de Mississippi y ha encontrado varios mamíferos extintos asombrosos, incluyendo una mandíbula de mastodonte, numerosos huesos de un pariente del armadillo gigante e incluso un hueso de la pata de un tigre dientes de sable. Pero su último descubrimiento puede que haya sido el más inesperado.

Templeton vadeaba en casi un metro de agua en un arroyo del condado de Madison el 3 de agosto cuando se topó con un colmillo gigante parcialmente expuesto en la orilla de lodo. Dijo que las condiciones no eran las mejores para la búsqueda de fósiles —el agua estaba bloqueada y no había barras de grava expuestas—curi, por lo que no había previsto hacer un hallazgo de especial importancia ese día. El hecho de encontrar el colmillo de 2,1 metros de largo, que resultó estar completamente intacto, y compartirlo con George Phillips, conservador de paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Mississippi, demostró que estaba equivocado.

Phillips confirmó que el colmillo pertenecía a un mamut colombino, pariente lejano del mamut lanudo. Los mamuts colombinos vivieron a finales del Pleistoceno, por lo que el fósil puede tener entre 11.700 y 75.000 años, dijo Phillips.

"Fue emocionante encontrar un gran trozo de colmillo. Pero fue especialmente emocionante que se tratara de un mamut", declaró Templeton a CNN. "Cuando los geólogos llegaron allí y empezamos a destaparlo y nos dimos cuenta de que se trataba de todo el colmillo, desde la punta hasta la base, fue aún más emocionante. Así que las cosas fueron mejorando a medida que avanzaba el día".

Antes del descubrimiento de Templeton, sólo se habían desenterrado en Mississippi dientes aislados del mamut colombino, lo que lo convierte en el primer hallazgo de este tipo en la región y ofrece una "rara ventana" a los mamíferos gigantes de la Edad de Hielo que alguna vez vagaron por la zona, según un comunicado del Departamento de Calidad Medioambiental de Mississippi.

publicidad

Descubriendo los mamuts de Mississippi

Aunque el enorme mamut colombino -que pesaba más de 10 toneladas y podía llegar a medir más de 4 metros- vivió en Norteamérica junto con el mastodonte, su dieta se basaba principalmente en las hierbas de los pastizales, poco comunes en la actual costa este de Estados Unidos en aquella época, explica Phillips. Como resultado, sus fósiles son mucho más difíciles de encontrar en la zona.

"Por cada, digamos, 25 fragmentos o dientes enteros de mastodonte americano, encontramos quizá un diente de mamut en el mejor de los casos. Por tanto, los mamuts son proporcionalmente raros, no sólo con respecto a los mastodontes, sino a todo lo demás", afirma Phillips.

Cuando Templeton se topó por primera vez con el colmillo gigante, supuso que era de un mastodonte, ya que había encontrado varios restos de esta criatura en sus cacerías anteriores. Fue después de que el museo local y la oficina estatal de geología le ayudaran a desenterrar los enormes restos cuando Templeton empezó a reconsiderar su opinión, sobre todo por la curvatura del fósil.

Los colmillos del mamut colombino están tan curvados que dos de ellos casi podrían formar un círculo completo, mientras que los de los mastodontes comunes no se curvan tanto, explica Phillips. El museo posee numerosos fragmentos de dientes e incluso varios dientes completos del mamut -puede que incluso haya algunos fragmentos de colmillos del mamífero gigante que no puedan distinguirse del mastodonte sin tener el resto del colmillo-, pero un colmillo completo e intacto como el descubierto es especialmente raro, añadió.

"Me quedé con la boca abierta cuando vi la foto", dijo Phillips. "Pensé: 'Bueno, genial, un colmillo. Espera un segundo... es tan curvado. Madre mía, es un colmillo de mamut'".

Mientras desenterraban el fósil, los científicos de campo cubrieron simultáneamente los trozos expuestos con yeso para mantener el fósil protegido durante la extracción. Los colmillos crecían en anillos, de forma similar a como crecen los árboles, explicó Templeton, lo que hace que los fósiles tengan más probabilidades de fragmentarse una vez que se secan tras ser extraídos de los depósitos húmedos donde se encuentran.

El colmillo -que pesaba 272 kilos con la cubierta de yeso- se encuentra actualmente en el museo, donde los expertos lo vigilarán de cerca mientras se seca y luego lo tratarán con un cohesivo para su conservación. Los científicos también tendrán que volver a montar el frágil fósil, que se rompió en dos piezas durante el transporte. Phillips afirma que espera poder exhibir el colmillo a tiempo para la exposición anual de fósiles del museo, que tendrá lugar la primera semana de marzo del año que viene.

"Creo que la mayoría de la gente siente curiosidad por el pasado, y esta megafauna que existió durante la Edad de Hielo fascina a la gente", dijo Templeton. "Estoy seguro de que se han encontrado trozos de colmillo de mamut en Mississippi, pero probablemente no identificados positivamente como mamuts sólo porque son fragmentos. Pero éste es el primer colmillo de mamut completo hallado en Mississippi. Y eso es genial".