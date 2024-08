El plan de Harris para frenar la subida de precios podría crear más problemas de los que resuelve

(CNN) -- Los precios de los alimentos han subido más de un 20% bajo la administración Biden-Harris, dejando a muchos votantes con ganas de estirar más sus dólares en la tienda de comestibles.

Este viernes, la vicepresidenta Kamala Harris dijo que tiene una solución: una prohibición federal de los precios abusivos en toda la industria alimentaria.

"Mi plan incluirá nuevas sanciones para las empresas oportunistas que se aprovechan de las crisis y se saltan las normas", dijo Harris en un acto de campaña.

Solo hay un problema: la propuesta de Harris podría crear más problemas que el que intenta resolver, dicen algunos economistas.

Gavin Roberts estudió las leyes antiprecios que algunos estados aprobaron durante la pandemia. Uno de los mayores efectos que observó, especialmente en las tiendas de comestibles, fue que estas leyes motivaban a la gente "a ir a comprar productos más de lo que lo harían si los precios hubieran subido".

publicidad

Cuando los precios son altos, en la mayoría de los casos, la mejor medida política en respuesta es, en realidad, no tomar ninguna medida, declaró a la CNN Roberts, director del departamento de economía de la Universidad Estatal de Weber.

Eso haría que los consumidores que se sienten disuadidos por, digamos, los altos precios de la carne de vacuno, compren en su lugar otro tipo de carne o proteína. De este modo, la carne de vacuno se mantendría en las estanterías de los supermercados para quienes la deseen lo suficiente como para pagar precios más elevados.

Y aunque Harris afirma que su propuesta "ayudará a la industria alimentaria a ser más competitiva", Roberts dijo que haría justo lo contrario. "Es más probable que mantenga el statu quo", dijo, porque impediría la entrada de nuevos competidores para aprovechar los mayores márgenes de beneficio, una competencia que podría haber ayudado a bajar los precios a largo plazo.

Jason Furman, uno de los principales economistas de la administración Obama, compartió la opinión de Roberts de que las leyes contra la subida de precios podrían perjudicar inadvertidamente a los consumidores. "No es una política sensata, y creo que la mayor esperanza es que acabe siendo mucha retórica y ninguna realidad", declaró al New York Times. "Aquí no hay ventajas, y sí algunas desventajas".

En lugar de aplicar políticas contra los precios abusivos, Roberts recomendó a Harris que investigara qué impide a los nuevos partidos entrar en los sectores concentrados.

En este sentido, una hoja informativa de la campaña decía que Harris también planea poner más recursos a disposición del "gobierno federal para identificar y tomar medidas contra la fijación de precios y otras prácticas anticompetitivas en las industrias de alimentos y comestibles".

El personal de la campaña declinó hacer comentarios sobre las críticas a la propuesta de Harris de prohibir la fijación de precios, y remitió a la CNN al discurso de Harris y a la hoja informativa compartida antes del mismo.

A qué se debe la subida de precios de los últimos años

Aún no se ha determinado en qué medida los precios abusivos han contribuido a la inflación en los últimos años.

Las investigaciones de la Reserva Federal de San Francisco sugieren que la supuesta manipulación de precios por parte de las empresas no fue el principal catalizador del repunte de la inflación que comenzó en 2021, mientras que los grupos de reflexión de tendencia progresista han publicado estudios que sugieren que existe una relación más directa.

Hasta finales del año pasado, las empresas solían decir en sus llamadas trimestrales a los inversores que los clientes seguían pagando por los productos incluso cuando las empresas subían los precios. Esto se debía a que la demanda seguía siendo alta, impulsada por el aumento de los salarios y el estímulo pandémico que llenó las cuentas de ahorro. Muchos economistas sostienen que los beneficios de las empresas se vieron impulsados por lo que aprendimos en la clase de Economía 101: la oferta y la demanda, y no por la codicia de las empresas.

En cualquier caso, la inflación con la que han tenido que lidiar los estadounidenses en los últimos años es producto de una confluencia de acontecimientos que incluyen la guerra de Ucrania, el gasto público y las perturbaciones relacionadas con pandemias en toda la economía. La tensión sin precedentes en las cadenas de suministro en plena pandemia, por ejemplo, contribuyó significativamente al aumento de la inflación a principios de 2021.

La propuesta de Harris también tuvo sus partidarios.