La película "Romper el círculo" genera debate sobre la violencia doméstica. Esto es lo que dice Blake Lively sobre el tema

Todo sobre la nuevas películas de Blake Lively y Halle Berry 1:20

(CNN) -- La adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover "Romper el círculo" ("It Ends with Us"), un éxito de ventas de 2016, espera tener un buen segundo fin de semana en taquilla, pero la prensa no ha sido tan favorable.

Más allá de los informes sobre diferencias creativas y tensiones en el set entre la estrella y coproductora ejecutiva de la película, Blake Lively, y su coprotagonista y director, Justin Baldoni, las miradas se han centrado en cómo Lively y la campaña promocional de la película han abordado -o, en algunos casos, no han abordado- el tema de la violencia doméstica, que es un elemento central de la trama de la película.

George Clooney responde a Quentin Tarantino por comentarios sobre su carrera

"Romper el círculo"cuenta la historia de Lily Bloom (Lively), que supera una infancia traumática marcada por los malos tratos para hacer realidad su sueño de abrir una floristería de adulta. Pronto conoce a Ryle Kincaid (Baldoni), con quien tiene una intensa conexión. A medida que la pareja se enamora, Lily no tarda en ver patrones preocupantes que le recuerdan a la relación de sus padres.

La película, que se estrenó el 9 de agosto, promocionaba carteles de Lively con flores, con eslóganes como "Rompemos el patrón o el patrón nos rompe a nosotros" y "Amamos. Rompemos. Recogemos los pedazos". Pero una publicación compartida por la cuenta de Instagram de la película junto con la distribuidora Sony Pictures el día del estreno, con el pie de foto "toma a tus amigos, viste tus florales", provocó la ira particular de los usuarios que criticaron ese mensaje como "insensible" y una "masiva decepción".

publicidad

CNN se ha puesto en contacto con representantes de Lively y Sony Pictures para obtener comentarios.

No ayudó el hecho de que Lively también utilizara la gira promocional de la película como una oportunidad de marketing para su línea de cócteles Betty, como se ve en un post de Instagram en la misma época, y muchos usuarios señalaron que promocionar una marca de alcohol en torno a una película que detalla el abuso doméstico es cuestionable.

En la noche del estreno de la película en Nueva York a principios de este mes, Lively compartió algunos pensamientos directamente relacionados con la violencia doméstica, hablando en la alfombra roja sobre lo que diría a las supervivientes de abusos que vean la película: "Creo que eres mucho, y no es por minimizarlo, pero eres mucho más que una superviviente o una víctima. Aunque eso es algo enorme, eres una persona de multitudes, y lo que alguien te ha hecho no te define. Tú te defines".

A principios de esta semana, Lively compartió un video en sus stories de Instagram de una entrevista que hizo con BBC News, en la que dijo: "La película cubre la violencia doméstica, pero lo importante de esta película es que no es solo una sobreviviente, y no es solo una víctima".

"Y aunque esas son cosas enormes, no son su identidad", continuó. "Ella no se define por algo que alguien más le hizo o un evento que le sucedió, incluso si se trata de múltiples eventos".

Más tarde, la estrella de "Gossip Girl" también compartió un enlace a la Línea Nacional de Violencia Doméstica en sus stories de Instagram. "1 de cada 4 mujeres mayores de 18 años solo en Estados Unidos ha sido víctima de violencia física grave por parte de una pareja íntima en su vida. La violencia de pareja afecta a todos los géneros, incluyendo a más de 12 millones de personas cada año en Estados Unidos. Todo el mundo merece relaciones libres de violencia doméstica", escribió en la publicación.

Pero lo que ha llamado la atención de muchos ha sido la respuesta, ahora viral, de Lively al periodista Jake Hamilton en Chicago en los días del estreno de la película. Cuando Hamilton le preguntó qué le diría a alguien que se le acercara en público para hablarle de violencia doméstica, Lively bromeó sobre la "logística" de cómo tendría que compartir su número de teléfono, dirección o ubicación, lo que muchos consideraron una frivolidad.

Lo que no se incluyó en el fragmento ampliamente difundido en las redes sociales fue su respuesta posterior, en la que Lively dijo: "Desgraciadamente, todos conocemos al menos a alguien (...) que ha sufrido esto", pasando a describir cómo a menudo conocemos a más de una persona afectada por la violencia doméstica.

Sony ha defendido desde entonces la promoción de la película.

"Muchas mujeres han puesto tanto empeño en esta extraordinaria película, trabajando desinteresadamente desde el principio para garantizar que un tema tan importante se tratara con cuidado", declaró Tony Vinciquerra, Presidente y Consejero Delegado de Sony Pictures Entertainment, a The Hollywood Reporter en un comunicado a principios de esta semana.

Nota del editor: Si usted o alguien que conoce es víctima de violencia doméstica en Estados Unidos, contacte a la Línea Nacional sobre Violencia Doméstica, o llame al 1-800-799-7233 (para español presione el 2).