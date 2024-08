Incluso antes de la muerte de Matthew Perry, expertos estaban preocupados por los tratamientos con ketamina

Quiénes son los acusados en relación con la muerte de Matthew Perry 1:14

(CNN) -- Entre las cinco personas acusadas de la muerte del actor Matthew Perry, dos son médicos: según funcionarios federales, uno acordó vender ketamina desde su antigua clínica y la otra distribuyó la droga a Perry y le enseñó a su asistente personal cómo inyectarla.

Perry recibió varias inyecciones el día de su muerte, dijo la fiscalía de EE.UU. para el Distrito Central de California, y una autopsia mostró que la cantidad de ketamina en su sistema había alcanzado el nivel que se usa para la anestesia general.

El caso ha puesto de relieve las prácticas de prescripción poco rigurosas en torno a la ketamina, un alucinógeno que ha sido aprobado durante décadas como anestesia. Tiene una larga historia como droga de fiesta y en los últimos años, se ha estudiado como un posible tratamiento para la depresión, el trastorno de estrés postraumático y el dolor crónico. Debido a que ya está en el mercado, los pacientes que buscan alivio pueden acceder a versiones de la misma, a veces a través de clínicas que solo aceptan efectivo y sin supervisión.

La ketamina está clasificada como una droga de la Lista III por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, lo que significa que tiene un potencial bajo a moderado de dependencia física o psicológica. La clasificación de una droga pone límites a la frecuencia con la que un paciente puede renovar su receta y requiere que los prescriptores estén registrados en la DEA y cumplan ciertos requisitos de dispensación y almacenamiento.

“No se pueden repartir recetas de ketamina como si fueran caramelos”, dijo el doctor Gerard Sanacora, director del Programa de Investigación de la Depresión de Yale.

Aun así, la gente encuentra formas de hacer un mal uso de la droga (especialmente de medicamentos compuestos, que son mezclados a medida por farmacias individuales, y formas genéricas) y de desviarla de los entornos médicos.

Cuando la FDA aprueba un medicamento, permite a los médicos la libertad de recetarlo para usos más allá de los que se estudió para hacer. Por lo general, estos usos “fuera de etiqueta” de medicamentos recetados representan una minoría de las recetas escritas para ese medicamento.

En el caso de la ketamina, el uso no autorizado de la versión genérica se ha disparado, impulsado por un modelo de negocio basado exclusivamente en el pago en efectivo y la creciente reputación de la ketamina como una solución rápida para todo tipo de problemas.

Sanacora dice que cree que se necesita una mayor regulación de la ketamina médica, pero que hay que tener en cuenta algunas desventajas.

“Existe esta cuestión difícil sobre cuánta restricción se le impone, porque no se quiere dificultar que la gente la use como anestésico, pero claramente necesitamos un registro o algo para saber cuándo la gente la está usando fuera de esa situación”, dijo.

“Simplemente no sabemos cuántas personas están recibiendo este medicamento. No sabemos en qué dosis se está usando. No sabemos cuáles son los efectos adversos”.

La ketamina es un negocio en auge

Las estimaciones de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud del gobierno federal sugieren que el uso de ketamina sigue siendo relativamente poco común: en 2023, solo alrededor del 2% de los adultos dijeron que habían tomado la droga en algún momento de su vida.

Pero un estudio de 2023 realizado por la empresa de registros médicos Epic Research descubrió que las tasas de prescripción de ketamina en EE.UU. aumentaron más del 500% entre 2017 y 2022, y la mayor parte de las recetas se escribieron para tratar el dolor.

Los datos de Epic cubren los entornos médicos tradicionales que utilizan sus sistemas de registros médicos, por lo que las clínicas pequeñas que solo aceptan efectivo no se incluirían, dijo la empresa.

Mientras tanto, un número cada vez mayor de clínicas de ketamina en persona se han abierto en EE.UU., según muestran las investigaciones, que comercializan infusiones intravenosas, inyecciones o incluso formas orales de ketamina como pastillas para una serie de dolencias. La firma de investigación de mercado Grand View Research estima que el mercado de las clínicas de ketamina alcanzó los US$ 3.400 millones en 2023 y proyecta que seguirá creciendo alrededor de un 10% anual hasta 2030.

Durante el aislamiento de la pandemia de covid-19, un número cada vez mayor de empresas de telesalud comenzaron a recetar terapias con ketamina en línea y a orientar a las personas sobre cómo usarla en casa. Hoy, la prescripción en línea representa casi la mitad del mercado, según el informe de Grand View.

En octubre, la FDA advirtió sobre el creciente uso de formas compuestas del fármaco, incluidas las pastillas. Los peligros destacados por la agencia incluyen eventos psiquiátricos, aumento de la presión arterial y depresión respiratoria.

“La ketamina no está aprobada por la FDA para el tratamiento de ningún trastorno psiquiátrico, y se necesitan estudios clínicos adicionales para investigar adecuadamente el perfil de riesgo-beneficio de la ketamina y las condiciones de uso seguro en el tratamiento de trastornos psiquiátricos”, dijo.

El doctor Steven P. Cohen, profesor de anestesiología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, dice que algunas clínicas de ketamina claramente priorizan las ganancias antes que los pacientes.

Cohen dijo que las clínicas a menudo no tienen un médico que evalúe a los pacientes. Ha oído hablar de pacientes a los que se les administran de 35 a 40 miligramos de ketamina a la vez, lo que puede ser subterapéutico; en su experiencia, se necesitan unos 400 miligramos administrados durante una semana para tratar eficazmente la depresión. Dice que las clínicas pueden no monitorear el progreso de los pacientes y que generalmente se espera que paguen en efectivo por cada tratamiento. "Es repugnante. Es el Salvaje Oeste", dijo.

Esto contrasta marcadamente con los requisitos en torno a la esketamina, un derivado de la ketamina que está aprobado por la FDA para la depresión resistente al tratamiento y está disponible con receta médica.

La FDA tiene requisitos estrictos para el uso del aerosol nasal, vendido bajo el nombre de Spravato. Los usuarios deben ser monitoreados directamente durante dos horas después de cada dosis debido a la posibilidad de efectos secundarios que incluyen pérdida de conciencia o sedación y disociación, o una sensación de estar desconectado de su cuerpo, lo que puede ser desagradable. La droga también puede causar respiración lenta.

Una droga "peligrosa… en el contexto equivocado"

Cohen dice que él mismo ha usado ketamina para tratar con éxito a un paciente cuyos nervios defectuosos le hacían picar constantemente durante cuatro años. Dijo que también ha oído hablar de la ketamina que se usa para tratar el dolor persistente después del tratamiento de la enfermedad de Lyme.

Pero la ketamina se está comercializando para tratar una variedad de problemas, dice, incluido el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de ansiedad generalizada, a veces antes de que se realicen estudios científicos rigurosos para respaldar ese uso.

En el caso de Perry, el actor estaba usando ketamina para aliviar la depresión, según el informe de la autopsia, pero hubo sugerencias de que había desarrollado una creciente necesidad de la droga. En el comunicado de prensa sobre los cargos presentados por la muerte de Perry, la fiscalía dijo que los médicos vendieron la droga a Perry a pesar de haber sido informados al menos una semana antes de que su adicción a la ketamina estaba “saliendo de control”. Perry había hablado sobre sus luchas con el trastorno por consumo de sustancias.

Los expertos dicen que la ketamina no es físicamente adictiva como lo puede ser un opioide. Las personas que la consumen regularmente y luego dejan de hacerlo no suelen tener síntomas de abstinencia.

“Vives en lo que yo llamo ‘tierras K’, ‘tierras de ketamina’, y volver a la realidad puede ser desagradable, pero no vas a pasar por una abstinencia física, que yo sepa. Por eso, algunas personas dirían que es psicológicamente adictiva”, dijo el doctor Joseph Palamar, director asociado del Departamento de Salud de la Población de la Universidad de Nueva York.

Palamar dice que le preocupa el uso no supervisado de la droga en casa específicamente por situaciones como la de Perry: el actor se ahogó en el lado cálido de su piscina después de tomar grandes dosis de la droga, según el informe de la autopsia.

“No es la droga más peligrosa de ninguna manera, pero puede ser peligrosa si se usa en el contexto equivocado”, dijo Palamar, quien también es subdirector del Sistema Nacional de Alerta Temprana de Drogas, o NDEWS por sus siglas en inglés, un grupo que vigila los primeros signos de epidemias de drogas.

Palamar dice que es muy difícil obtener datos sobre muertes relacionadas con la ketamina, pero que ha oído hablar de al menos otras dos a través de sitios que participan en la red NDEWS.

“Incluso si eres la persona más responsable, se trata de una droga catalogada que podría ser peligrosa”, dijo.

Si consumes la droga en casa, sin supervisión, “¿qué pasa si crees que es una buena idea cocinar mientras consumes ketamina y luego quemas la casa accidentalmente? ¿O crees que es una buena idea conducir? ¿Sales a caminar y te atropella un coche?”.

“Así que todas estas cosas, todos estos problemas de comportamiento asociados, son cosas que me preocupan porque no está regulado”, dijo.