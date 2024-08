Blake Lively usó recientemente un par de jeans que costaba US$ 19.000. ¿Cuánto es gastar demasiado en unos jeans?

Blake Lively fotografiada con un par de jeans Valentino de US$ 19.000. (Crédito: Eric Charbonneau/Getty Images)

(CNN) -- Cuando la actriz Blake Lively se puso un par de jeans de diseño de US$ 19.000 en una proyección de su última película, “It Ends with Us”, a principios de este verano, el look, que fue cubierto por varios medios de comunicación, atrajo mucha atención. Y el precio no pasó desapercibido. Por supuesto, hubo comentarios de horror en las redes sociales, eso es de esperar, pero el momento también inspiró una pregunta razonable: ¿cuánto es gastar demasiado en jeans?

Los pantalones de mezclilla de la casa de moda italiana Valentino, con aberturas hasta el muslo y bordados en forma de hibisco, se combinaron con una simple camiseta blanca, tacones de Christian Louboutin, aros y el característico cabello largo y despeinado de Lively. Estos jeans son algo atípico, ya que fueron diseñados, sin duda, teniendo en mente a las celebridades y al 1%. Son un tema de conversación; se trata de fantasía, no son para dejar a los niños en la escuela.

En los sitios web de venta minorista de moda, como Net-a-Porter y Ssense, los jeans más caros que figuran en la lista no son tan caros, y los precios más altos suelen estar entre los US$ 2.500 y los US$ 3.500 en el caso de marcas como Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana y Ralph Lauren. En el propio sitio de Valentino en ese momento, el siguiente par más caro costaba US$ 2.700(en lugar de US$ 4.500). Aun así, es cierto que es mucho dinero para la mayoría de las personas.

Hay muchas opciones más económicas en el mercado, desde los clásicos Levi's de US$ 100 hasta marcas de denim más nuevas, como MUD Jeans o ELV Denim, que enfatizan sus credenciales sustentables o circulares (los jeans en esta categoría tienden a tener un precio de entre US$ 200 y US$ 500).

Entonces, tal vez la verdadera pregunta sea: con tanta variedad de precios y tantas opciones, ¿cómo deberías decidir qué jeans son los adecuados para ti? ¿Y qué estás obteniendo realmente por tu dinero?

Una breve guía del comprador

Comprar un nuevo par de jeans puede ser un proceso abrumador y, desde el estilo de corte hasta el lavado del denim, hay muchas consideraciones más allá del precio.

Para la estilista Becky Malinksy, es importante saber para qué usas tus jeans: “¿son para trabajar, para salir con tus hijos o para salir a cenar?”, dijo durante una entrevista telefónica.

Una simple búsqueda en Google genera una cantidad abrumadora de marcas y estilos para elegir. Malinsky, que también escribe el popular boletín informativo “5 Things You Should Buy” , analiza algunas marcas de jeans “destacadas” para ver qué están haciendo con la forma, la silueta y el color. A partir de ahí, “piensa en cómo encaja tu tipo de cuerpo en algunas de estas tendencias”, dijo.

“Siempre me fijo en marcas como Citizens of Humanity. Creo que hacen un muy buen trabajo en cuanto a moda y ajuste. Soy una usuaria clásica de Levi's y se lo recomiendo a mis clientes todo el tiempo. Creo que el precio es justo. También miro lo que hacen los diseñadores... The Row es muy prolífica en denim ahora”, dijo.

Al comprar, no te limites a probarte los jeans: ponte de pie, camina y siéntate con ellos. La comodidad es esencial si planeas usar tu nueva compra con frecuencia.

Malinksy también hizo hincapié en la importancia de comprender cómo lograr un equilibrio entre estilo y comodidad. Por lo general, una mayor elasticidad equivale a mayores niveles de comodidad, pero demasiada elasticidad comprometerá la forma.

“Para quienes quieren que sus jeans sean un poco más elásticos, siempre les recomiendo que busquen jeans de pierna recta o algo que sea un poco más ancho. Así podrán lograr ese factor de comodidad en la cintura... pero no se estirarán como un jegging”.

También puede considerar aumentar la talla y hacer que los jeans se adapten a la forma específica de su cuerpo. Ya sea que sea alta y delgada, o baja y con curvas, encontrar un buen sastre puede ser una transformación a la hora de garantizar que cualquier prenda de vestir se ajuste perfectamente a usted.

Si te preguntas cómo juzgar la calidad de una prenda vaquera, Malinsky afirma que la "sensación al tacto" es muy importante. "Todo lo que sea demasiado suave, que te haga sentir como si estuvieras tocando prácticamente una camiseta, no va a resistir. Debes buscar algo que ofrezca un poco de resistencia al tacto".

Si estás buscando jeans para hombre, Malinsky te aconseja que no elijas el look “falsamente desgastado”, sino que te sugiere un corte limpio y clásico en un tono más oscuro. Señaló a Sid Marshall como una gran opción en la categoría de ropa masculina.

En términos generales, si buscas un par que resista el paso del tiempo (como deberíamos hacer todos si queremos ser consumidores más conscientes y con una mentalidad sostenible), evita los estilos exagerados, como los pantalones con perneras muy ajustadas o muy anchas, los rotos y los adornos. Un pantalón vaquero recto o ligeramente ajustado, de tiro medio o alto en un tono de lavado medio o ligeramente más oscuro nunca pasará de moda.

El caso de gastar (un poco) más

Si bien no hay ninguna sugerencia de que debas renunciar al pago inicial de tu primer departamento para comprar un par de jeans, hay un argumento a favor de gastar un poco más.

“Se necesitan muchos recursos y muchas manos para producir un par de jeans”, dijo Sandra Capponi, cofundadora del sitio de moda sustentable Good on You. “Por lo tanto, si compramos jeans a precios muy bajos, alguien o algo está pagando el precio.

“Y cuando se tiene en cuenta el coste por uso, gastar dinero por adelantado en artículos de alta calidad que se usarán una y otra vez suele ser la mejor opción para su billetera y para el planeta”, añadió.

El sitio web Good on You incluye un directorio de marcas, clasificadas por precio y credenciales éticas. Actualmente, el sitio cuenta con 21 marcas de jeans “excelentes” (la clasificación más alta, que va desde “excelente” hasta “que evitamos”).

“Es increíble la variedad de vaqueros”, dijo Ani Wells, portavoz de la organización de control de la industria del denim, Transformers Foundation, por Zoom. “Puedes encontrar un par por US$ 20 y puedes encontrar un par por US$ 20.000. Obviamente, si estás mirando un par de vaqueros de US$ 20, puedes imaginar que la mano de obra detrás de ellos probablemente no estuvo a la altura de los estándares que nos gusta mantener si piensas en los cientos de manos que tocaron ese par de vaqueros; puedes imaginar que a la gente no se le paga de manera justa en el otro extremo. También puedes imaginar que los materiales utilizados son mucho más baratos... para conseguir ese precio.

Wells cree que el precio ideal para un par de jeans es de entre US$ 100 y 400. “Creo que hay muchas marcas sostenibles que producen un par de jeans realmente bueno por entre US$ 150 y 200. Sin embargo, una vez que superas la marca de los US$ 400… creo que realmente estás pagando por la marca”.

Malinksy estuvo en gran medida de acuerdo con esta evaluación, aunque se hizo eco de las advertencias sobre lo muy baratos que suelen ser los jeans.

Como consumidor, ¿está bien pagar un precio más alto para comprar tus marcas favoritas? Por supuesto. Si el dinero no es un problema o te sientes adinerado, date el gusto de comprarte un par de jeans de lujo o incluso unos Valentinos de Lively (pero tendrás que darte prisa, ya que están agotados en varias tallas en línea).

“Para algunas personas (el precio del denim de diseñador) vale la pena si vas a usar ese jean una tonelada y es la base de tu atuendo”, dijo Malinksy.

En definitiva, no se puede poner precio a tu par de jeans perfecto, esos que te pones varias veces a la semana y que siempre te hacen sentir bien. Así que compra con cuidado, cuestiona los precios inferiores a US$ 100, pruébate todo y no te preocupes por lo que gasten los demás.

Dicho esto, si todavía estás moviendo la cabeza con incredulidad ante unos jeans de US$ 19.000, recuerda: el año pasado, alguien compró un par de Levi's viejos de Kurt Cobain por más de US$ 400.000.