Autoridades afirman que más de US$ 1,6 millones en cocaína aparecieron en las playas de Florida durante el huracán Debby

(CNN) -- El huracán Debby dejó no solo un rastro de destrucción mortal en el sudeste la semana pasada sino también más de 45 kilos de narcóticos, descubiertos a lo largo de las costas de Florida, dijeron las autoridades.

El 4 de agosto, se encontraron 25 paquetes de cocaína en una playa de Islamorada, un pueblo de los Cayos de Florida a unas 128 kilómetros de Key West, según una publicación en las redes sociales de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Miami.

Un buen samaritano alertó a las autoridades después de encontrar los paquetes, que pesaban alrededor de 31 kilos y contenían cocaína con un valor estimado en la calle de más de US$ 1.000.000, dijo la agencia.

Samuel Briggs, agente jefe interino de patrulla del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, compartió una foto en X , que muestra la gran cantidad de drogas incautadas.

Una semana después, este lunes, la Oficina del Sheriff del Condado de Collier dijo que otro lote de cocaína, con un valor de más de US$ 500.000, fue encontrado flotando cerca de Everglades City, en el Golfo de México.

El sheriff del condado de Collier, Kevin Rambosk, agradeció a los navegantes buenos samaritanos por informar sobre los narcóticos que descubrieron flotando en los manglares frente a Panther Key, dijo la agencia en una publicación de Facebook este lunes.

Los navegantes encontraron lo que más tarde se determinó que eran 25 kilos de cocaína envueltas en un paquete del tamaño de un horno microondas. Contenía 25 kilogramos de cocaína envueltos individualmente, según la Oficina del Sheriff del Condado de Collier. Las drogas tenían un valor estimado en la calle de US$ 625,000, dijeron las autoridades.

“Agradecemos la ayuda de los buenos samaritanos de nuestra comunidad que vieron algo inusual y se comunicaron con la policía”, dijo Rambosk en la publicación.

Los percebes que cubrían el paquete sugerían que había estado en el agua durante algún tiempo, dijeron las autoridades.

“El hallazgo recuerda a los días del contrabando de marihuana en el condado de Collier durante las décadas de 1970 y 1980, pero es poco común hoy en día”, decía la publicación de Facebook.

El término “mero cuadrado” es una jerga utilizada para describir fardos de marihuana envueltos en plástico crque parecían peces cuadrados, dijo a CNN Brian Townsend, un agente especial supervisor retirado de la Administración de Control de Drogas.

“Durante las décadas de 1970 y 1980, los traficantes de drogas comúnmente envolvían la marihuana de esta manera para transportarla desde el Caribe y Sudamérica hasta Florida y otras áreas costeras”, dijo Townsend.

Los detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Collier y su oficina de vicios y narcóticos están trabajando para determinar de dónde provienen las drogas, según las autoridades.

“Los detectives dijeron que lo más probable es que la cocaína haya llegado con las mareas procedentes de la costa este debido a las recientes tormentas”, se lee en el mensaje. “Se han descubierto grandes paquetes de drogas, desde marihuana hasta hachís y cocaína, flotando en las aguas de Miami y los Cayos de Florida”.

Los traficantes de drogas a menudo utilizan barcos, submarinos y otras embarcaciones para transportar drogas a los EE. UU. por mar y pueden abandonar las drogas en el agua para evitar su incautación si sus embarcaciones enfrentan problemas como fallas mecánicas, condiciones climáticas severas o interdicción policial, según Townsend.

Los funcionarios del condado de Steuben, Nueva York, dicen que han tenido al menos 40 rescates acuáticos hasta el momento, ya que las inundaciones repentinas de los restos del huracán Debby devastan el área.

Dice que con frecuencia fue testigo de cómo llegaban drogas a las costas del sur de Texas a lo largo de la Costa del Golfo durante una de sus misiones anteriores con la DEA.

“Algunos contrabandistas arrojan intencionalmente fardos de drogas envueltos en plástico o contenedores herméticos al mar en lugares predeterminados para que otros contrabandistas los recuperen más tarde”, dijo Townsend.

Una vez en el agua, las corrientes oceánicas y las mareas, especialmente durante tormentas como Debby, pueden llevar las drogas a la costa lejos de sus puntos de caída originales, dijo.

En junio, las autoridades de Alabama dijeron que 24 kilos de cocaína con un valor estimado de US$ 450.000 aparecieron en la isla Dauphin, en el condado de Mobile, informó The Associated Press.

Semanas después, un bañista en Amelia Island, en el noreste de Florida, encontró 31 kg de cocaína con un valor estimado en la calle de alrededor de US$ 4 millones, según WJXT, afiliada de CNN.