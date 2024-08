El ghosteo es una experiencia terrible, pero ¿cuándo es aceptable?

Las imágenes fantasma se han vuelto más comunes a medida que surgieron las citas por Internet en la década de 2010. Ilustración fotográfica de Yukari (Foto: Schrickel/CNN).

Inspírate con un resumen semanal sobre cómo vivir bien de forma sencilla. Suscríbete al boletín de CNN La vida, pero mejor para recibir información y herramientas diseñadas para mejorar tu bienestar.

(CNN) -- Estás haciendo buenas migas con un nuevo ligue o amigo cuando, de repente, desaparece de la faz de la Tierra sin previo aviso y sin dar absolutamente ninguna explicación. Entonces te das cuenta de que te han "ghosteado" y juras no volver a tratar a nadie como te trataron a ti.

"El ghosting ha existido probablemente desde el principio de los tiempos", afirma Jennice Vilhauer, psicóloga de Los Ángeles y autora del libro "Piensa en el futuro para prosperar: cómo usar el poder de la mente para trascender tu pasado y transformar tu vida".

Pero cuando surgieron las citas por internet a mediados de la década de 2010, el ghosting se hizo más común. Su popularidad llevó a Vilhauer a escribir uno de los primeros artículos de psicología sobre el tema en 2015, y a Merriam-Webster a añadir el término a su diccionario en 2017. Las búsquedas del término en Google alcanzaron su punto máximo en 2019.

Hoy en día, señaló Vilhauer, hay miles de artículos sobre ghosting, y sucede tan a menudo que muchas personas en la escena de las citas ahora lo anticipan.

Pero eso no significa que ser abandonado sea indoloro.

publicidad

"Estamos programados para estar conectados con otras personas, y ser rechazados tiene un efecto negativo en cómo nos evaluamos a nosotros mismos, así como en nuestra percepción de la seguridad en el mundo", explica Vilhauer. "El dolor (es) tan real como si tuvieras un dolor físico".

El ghosting carece de la claridad y la certeza de un rechazo explícito, que ayuda a las personas a procesar, sentir el cierre y seguir adelante, dijeron los expertos. La ausencia de estas cosas puede resultar angustiosa, sobre todo si se rellenan los espacios en blanco con los peores escenarios posibles. La gente puede volverse más reservada, lo cual es perjudicial para encontrar el amor o la amistad.

Los que hacen ghosting pueden sentir alivio, culpa, ambos simultáneamente o apatía, dijo Vilhauer.

Por qué la gente hace ghosting

Vivimos en una época en la que la rapidez y la naturaleza inhumana de la tecnología y las aplicaciones de citas hacen que muchas personas se sientan incómodas con las emociones y las conversaciones difíciles y menos responsables ante personas que sabemos que quizá nunca volvamos a encontrar, según los expertos.

En las aplicaciones de citas, el ghosting puede ser una forma sencilla y eficaz de poner fin a una de las múltiples conexiones que alguien mantiene simultáneamente, afirma el Dr. Rich Slatcher, profesor de psicología de la Universidad de Georgia. Cuanto más anónima es una persona, más fácil es deshumanizarla, afirma, y cuánto le debemos a alguien, sobre todo en las primeras etapas, no es un concepto universalmente aceptado.

Decidir qué mensaje pondrá fin a la situación y preservará al mismo tiempo sus sentimientos puede ser todo un reto. Algunas personas carecen de madurez o empatía. Otras son evasivas y no les gustan las interacciones que puedan suponer un conflicto, ya que la gente suele reaccionar negativamente cuando se les dice: "Ya no quiero salir contigo ni hablar contigo", explica Slatcher.

Si tiendes a ghostear por esta razón, es probable que estés evitando el conflicto en otras áreas de tu vida, dijo Slatcher. Trabajar con un terapeuta puede ayudarte a superar este hábito.

La decisión de ghostear a otra persona no siempre se toma conscientemente; a veces, las personas simplemente dejan de lado mentalmente el asunto en su mente porque no tienen ganas de lidiar con él en ese momento, y luego terminan por no responder nunca.

"A algunas personas se les da fatal responder a los mensajes de texto y no saben cómo hacerlo", explica Slatcher.

Cuándo está bien o no el ghosting

Según Vilhauer, hay personas que preferirían que las ghosteen antes que saber cuánto le disgustan al "fantasma" que las ghosteó. Pero no se puede predecir cómo se sentirá una persona, así que, tanto si se trata de una amistad como de una relación romántica, lo mejor suele ser proporcionar algún tipo de comunicación final para que el destinatario pueda, al menos, asimilarlo, señalan los expertos.

La razón más aceptable para hacer ghosting es, sin duda, si ha habido abusos o si seguir comunicándose puede ponerte en peligro, explica Vilhauer. En una relación abusiva, salir de ella suele ser lo más peligroso, añadió.

A veces, las personas "han intentado rechazar a alguien antes, y esa persona ha respondido realmente enojada o agresiva, por lo que tienen miedo de intentarlo de nuevo", dijo el Dr. Gili Freedman, profesor asociado de psicología en el St. Mary's College de Maryland y autor de un estudio de 2018 sobre ghosting entre amigos. "Así que hacen ghosting para tratar de protegerse".

El ghosting también es aceptable si la otra persona muestra comportamientos inadecuados, como enviar fotos explícitas no solicitadas, presentarse en tu lugar de trabajo, ponerse en contacto con tus ex, robarte o mostrar un flagrante desprecio por tus límites, explica Vilhauer.

"Lo que no sabemos es si realmente te mantiene más segura. Es posible que en el momento inmediatamente posterior, sí", dijo Freedman. "¿Qué pasa si vuelves a encontrarte con ellos? ¿El hecho de que hayas hecho ghosting empeora o mejora las cosas? No lo sé".

Aunque algunas personas creen que está bien ghostear a alguien con quien solo han tenido una o dos citas, los expertos no están de acuerdo. En general, dicen que lo más amable y apropiado es enviar un mensaje rápido como éste: "Fue un placer conocerte, pero no sentí ninguna conexión".

Si estás considerando activamente la posibilidad de ghostear a alguien, pregúntate si es necesario o si solo quieres evitar una situación incómoda. ¿Va a resolver el problema de una forma que tenga sentido para ti? ¿Te sientes bien con ello?

Cuando tú eres el que ghostea

Si te han ghosteado, intenta no darle demasiadas vueltas, sobre todo porque es probable que esa persona no esté pensando en ti, dice Slatcher. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, añade, pero hay muchas formas saludables de distraerse: hacer ejercicio, escuchar música y dedicarse a otras aficiones.

"Cuando alguien nos abandona, a menudo sentimos una falta de pertenencia", dice Freedman. "Puede ser útil acercarse a otros amigos para reconectar con ellos o acercarse a la familia para que estés reafirmando las otras partes de tu vida donde sí sientes esa pertenencia y un sentido más positivo de ti mismo".

Puedes desahogarte, pero en algún momento, hablar mucho de ello es un ejercicio infructuoso, ya que no tienes control ni conocimiento de por qué esa persona te abandonó, dice Slatcher.

Pedir una explicación una o dos veces si quieres está bien, pero no sigas exigiéndola, dice Vilhauer. Reconoce que esa persona está eligiendo activamente no responder; eso es una respuesta en sí misma, y no deberías seguir eligiendo a alguien que no te está eligiendo a ti.