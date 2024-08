Hollywood se dirige a Chicago para la convención demócrata, mientras se especula con Beyoncé y Taylor Swift

¿Quiénes hablarán en la Convención Nacional Demócrata? 0:55

(CNN) -- Cuando Barack Obama aceptó su candidatura presidencial en la Convención Nacional Demócrata de 2008 en Denver, Jennifer Lopez estaba en la ciudad, Ben Affleck y Jennifer Garner asistieron juntos al acto y Kanye West dio un espectáculo en una fiesta de la campaña de Obama.

Cuatro convenciones más tarde, muchas cosas han cambiado en Hollywood, pero el entusiasmo de los famosos por la candidatura presidencial del partido sigue siendo el mismo.

Desde los años de Obama, el entusiasmo de los famosos no había sido tan elevado, fusionando el mundo de la cultura pop y el de la política en un momento en que la carrera hacia la candidatura demócrata se pone en marcha con la convención demócrata que se celebrará esta semana en Chicago.

John Legend, que actuó en las convenciones de 2008 y 2020, encabezará un espectáculo el martes para el gobernador de Illinois, JB Pritzker. El miércoles por la tarde, Julia Louis-Dreyfus, estrella de "Veep", presentará un panel con las ocho gobernadoras demócratas del país. Y el miércoles por la noche, Joan Jett and the Blackhearts actuarán en un concierto benéfico organizado por Creative Coalition, una organización sin ánimo de lucro que defiende los intereses de Hollywood. Entre los actores destacados que se espera que asistan figuran Tim Daly, Uzo Aduba, Anthony Anderson, Iain Armitage, Yvette Nicole Brown, David Cross, Jon Cryer, Jesse Tyler Ferguson, Danai Gurira, Richard Kind, Busy Philipps y Sheryl Lee Ralph.

Múltiples fuentes informaron a CNN que aún se ultiman los nombres de los ponentes más destacados, y añadieron que un gran número de actores intervendrán en el escenario principal de la convención. Pero se ha especulado mucho con dos estrellas en particular: Taylor Swift y Beyoncé.

Sin ningún artista importante anunciado, los seguidores de Beyoncé y Swift tienen la esperanza de que ambas –que apoyaron la candidatura de Biden-Harris en 2020– se presenten en Chicago.

Los representantes de Swift y Beyoncé no respondieron a las numerosas solicitudes de comentarios de CNN.

Portavoces del Comité Nacional Demócrata y de la campaña de Harris no hicieron comentarios sobre los rumores que rodean a las dos megaestrellas.

CNN informó previamente que Beyoncé dio su visto bueno a Harris para que la vicepresidenta utilizara su canción "Freedom" en su campaña, por lo que no es improbable que Beyoncé interprete la canción en persona.

Beyoncé tiene un historial de actuaciones para políticos demócratas. En 2013, cantó el himno nacional en la toma de posesión de Obama. En 2016, junto con su marido, Jay-Z, encabezó un concierto antes de las elecciones para Hillary Clinton en Cleveland con sus bailarines de apoyo vestidos con trajes de pantalón azul para honrar a la mujer que podría haber sido la primera mujer presidenta.

Ahora, con otra posible primera presidenta en la carrera electoral, ¿subirá "Queen Bey" al escenario?

Swift, quien aún no ha dado su apoyo a ningún aspirante a la presidencia en este ciclo electoral, se encuentra en medio de una serie de conciertos de cinco noches en Londres como cierre de la etapa europea de su gira "Eras Tour". La superestrella actuará en el estadio de Wembley el martes, segundo día de la convención, lo que significa que en teoría podría estar en Chicago el miércoles para las dos últimas noches.

Recientemente, Swift alimentó las teorías de los fans de que ya había apoyado a Harris cuando la silueta de una mujer que aparecía en el escenario detrás de ella parecía representar a la vicepresidenta. Pero CNN desmintió esa teoría la semana pasada, informando que la silueta en cuestión era una de las coristas de Swift.

El ejército de fans de Swift –las Swifties– nunca se pierde una, y la convención de esta semana no será diferente. Incluso sin Swift, su presencia se hará sentir a través de sus seguidors en Chicago.

Como parte del "DemPalooza" de la convención –actos públicos y formaciones–, el Comité Nacional Demócrata anunció que habrá espacios donde los asistentes podrán hacer pulseras de la amistad. Las pulseras de cuentas suelen intercambiarse entre los fans de Swift en sus conciertos, inspiradas en la letra de "You're on Your Own, Kid" del álbum "Midnights" de la cantante.

También está Swifties for Kamala, una importante coalición de seguidores de Swift que se movilizó orgánicamente en internet la noche en que el presidente Joe Biden abandonó la carrera y apoyó a Harris en julio. Swift no está afiliada al grupo.

Irene Kim, cofundadora del grupo junto con Carly Long, también seguidora de Swift, afirma que la campaña de Harris se ha puesto en contacto con ellos. "Se pusieron en contacto con nosotros para preguntarnos cómo podían apoyar nuestra iniciativa", dijo Kim a CNN.

Kim también dijo a CNN que fue invitada a la convención demócrata como creadora de contenidos, junto con otro miembro de Swifties for Kamala, pero dijo que no podrá ir a Chicago.

Anteriormente este mes, los organizadores de la convención anunciaron que acreditarían a más de 200 creadores de contenidos para cubrir el evento, lo que supone un esfuerzo estratégico para llegar a los votantes más jóvenes a través de las redes sociales, y un reconocimiento por parte de la campaña de Harris de cómo ha cambiado drásticamente el panorama de los influyentes políticos.

Mientras las estrellas (especialmente de la talla de Swift o Beyoncé) hacen ruido, la definición de celebridad está evolucionando. Los asistentes de alto nivel serán estrellas, pero quizá lo más importante es que la multitud probablemente batirá un récord de seguidores en las redes sociales en la sala de convenciones.