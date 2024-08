Trump recibe a un venezolano en el escenario para hablar de los "peligros del socialismo"

Trump lamenta no haber "tomado" Venezuela 0:33

(CNN) -- Durante su mitin en Wilkes-Barre este sábado, Trump invitó a Daniel Campos, un piloto nacido en Venezuela, que ahora vive en Pensilvania, a subir al escenario para compartir su historia de cómo escapó del socialismo en Venezuela y cómo sus abuelos huyeron del comunismo en Cuba.

"Vamos camino de lo que se convirtió Venezuela. Y la única manera ahora mismo de que podamos evitar ir por ese camino es haciendo a Trump presidente de nuevo" , dijo Campos.

Esto se produce después de que Trump se refiriera a la política económica de Kamala Harris como el "plan Maduro", comparándola con Nicolás Maduro, y se alinea con el mensaje de la campaña de Trump de que Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en un país comunista si la administración Biden-Harris sigue en el poder.

En un momento dado, el orador cambió al español para dirigirse a los votantes hispanos y latinos del público.

Trump dice que cree que es "mucho más guapo" que Harris

El expresidente Donald Trump dijo este sábado que pensaba que era "mucho más guapo" que la vicepresidenta Kamala Harris.

"Yo digo que soy mucho más guapo que ella", dijo Trump en un acto de campaña en Wilkes-Barre, Pensilvania.

Trump dijo que escuchó a un comentarista argumentar que Harris tiene ventaja sobre Trump porque es una "mujer muy guapa".

"Yo soy más guapo que Kamala", volvió a decir Trump.

"No, no me lo podía creer. Ella dijo - ya sabes, nunca había oído eso. Dijeron que su mayor ventaja es que es una mujer hermosa. Y yo, eh, nunca pensé en eso. Soy más guapo que ella", dijo Trump.