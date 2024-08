Los demócratas se reúnen para celebrar su sorprendente cambio de Biden a Harris

(Crédito: Austin Steele/CNN)

(CNN) -- Esta semana, los demócratas consagrarán una de las jugadas de poder más audaces de la historia política moderna cuando se reúnan para una convención que fue reconfigurada apresuradamente para intentar llevar a Kamala Harris a una presidencia histórica.

Todo comienza con la adulación al presidente Joe Biden, que hablará este lunes por la noche ante una multitud agradecida de que haya aceptado tardíamente pasar la antorcha. Pero el momento será agridulce para el presidente, de 81 años, quien, a pesar de un mandato productivo, fue presionado por los líderes de su propio partido para que pusiera fin a su intento de reelección cuando una carrera de 50 años sucumbió a los estragos de la edad.

El mes pasado, cuando anunció su retirada de la contienda, Biden les dijo a los estadounidenses que “la historia está en sus manos. El poder está en sus manos. La idea de Estados Unidos está en sus manos”. La respuesta de su partido fue una rápida adhesión a Harris, de 59 años, mientras se frustraban las esperanzas de algunos activistas de una carrera con varios candidatos entre las estrellas demócratas en ascenso.

Con Harris y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, a la cabeza de su nueva fórmula, los demócratas ahora esperan frustrar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en medio del pánico ante la perspectiva de un segundo mandato que planea dedicar a la “revancha”.

Los republicanos abandonaron su convención en Milwaukee hace un mes convencidos de que se encaminaban hacia una victoria aplastante con un candidato que emergió ensangrentado, pero desafiante de un intento de asesinato. En ese momento, la Convención Nacional Demócrata se perfilaba como una sombría despedida para un presidente envejecido que estaba perdiendo ante Trump en estados clave. Pero Harris ha enviado una sacudida de electricidad y alegría a su partido, reparando algunas de las divisiones potencialmente catastróficas en la coalición de Biden.

publicidad

Harris ha logrado una estrecha ventaja sobre Trump en algunas encuestas nacionales, lo que le ha permitido recuperar una carrera muy igualada con el expresidente en los promedios de las encuestas. Además, ha restablecido múltiples vías para que los demócratas se aseguren los 270 votos electorales necesarios para ganar la Casa Blanca. El cambio de actitud en el partido es asombroso, aunque las mayores pruebas para Harris aún están por venir.

“En primer lugar, hablaban de una candidatura para la reelección, de una nueva candidatura . Y ahora están hablando de algo completamente diferente”, dijo J.B. Pritzker, gobernador demócrata de Illinois, en el programa “State of the Union”, de CNN, este domingo. “Esta es una candidata que ha energizado al partido de una manera que ciertamente no he visto desde 2008”.

La reestructuración de la carrera dejó a Trump —que busca convertirse en el segundo presidente de un solo mandato en ganar un segundo mandato no consecutivo— desorientado y añorando su enfrentamiento con Biden, cuyas esperanzas se disolvieron después de su desastrosa actuación en el debate de CNN, en junio.

El candidato republicano ha atravesado una serie de eventos de campaña descontrolados que han dejado a los estrategas del partido desesperados y suplicándole que se concentre. Harris aún no ha enfrentado preguntas difíciles en un evento no programado, pero ha tenido éxito en presentarse como el agente de cambio en la carrera a pesar de pasar cuatro años desempeñando un papel clave en la impopular presidencia de Biden.

Los demócratas saben que la “historia” está en sus manos

El intento tardío del partido de salvar lo que muchos funcionarios consideran la elección más crítica en una generación está plagado de riesgos.

Los demócratas pusieron su destino en manos de una vicepresidenta que no era considerada una de las fuerzas políticas más fuertes de su partido. Sorprendentemente para una candidata del partido, Harris aún no obtuvo un solo voto para presidente. Terminó su primera campaña en 2019 antes de las primarias de Iowa y esta vez obtuvo la candidatura por aclamación después de una votación nominal virtual de los delegados en lugar de en una contienda primaria. Se enfrenta a un debate crítico con Trump el 10 de septiembre, y su capacidad para mantener el impulso de la campaña podría ponerse a prueba en futuras entrevistas televisivas.

Los demócratas se reúnen bajo la sombra histórica de la convención de 1968, en Chicago, cuando la violencia activista desatada por la guerra de Vietnam transmitió una imagen poco favorecedora del partido a los estadounidenses, que finalmente adoptaron un mensaje republicano de derecha de ley y orden. Hay otros paralelismos con esa fatídica convención: en ella participó un vicepresidente demócrata, Hubert Humphrey, que intentaba (y finalmente fracasó) ganar las elecciones después de que el presidente en funciones (Lyndon B. Johnson) se viera obligado a retirarse de su campaña de reelección.

Se esperan nuevas manifestaciones durante la semana que viene, especialmente entre los partidarios de Palestina que acosaron a Biden por su apoyo a Israel después de la muerte de decenas de miles de civiles en la guerra de Gaza. Sin embargo, no está claro si los votantes progresistas y árabe-estadounidenses que registraron votos de protesta contra Biden en las primarias, especialmente en el estado clave de Michigan, representarán una amenaza similar a las esperanzas de Harris en noviembre.

Harris estará bajo una presión extraordinaria en su discurso del jueves por la noche para presentarse ante los estadounidenses que aún no conocen su historia de vida ni sus ideas. En este punto, el discurso de Biden del lunes será especialmente crucial, ya que entregará las riendas políticas del partido a Harris, incluso mientras todavía es presidente.

Harris hace que la campaña demócrata pase de estar centrada en el pasado a estar centrada en el futuro

Para reforzar el eje, los demócratas recurrirán este martes por la noche al expresidente Barack Obama. Veinte años después de que irrumpiera en la escena como un legislador desconocido de Illinois con un discurso electrizante en la convención, y casi ocho años después de que dejó la Casa Blanca, el partido volverá a confiar en la habilidad retórica del 44º presidente.

Harris no ha cometido ningún error a la hora de infundir en su partido un espíritu de optimismo y esperanza al estilo Obama. Una convención con un gran éxito podría proyectar un espíritu de unidad y darle un impulso en las encuestas de cara a la recta final de la campaña.

Harris, que se beneficia de la comparación generacional con Biden, de 81 años, y Trump, de 78, está presentando su nueva campaña como una lucha por el futuro de Estados Unidos en un contexto de posibilidades históricas: si es elegida en noviembre, será la primera presidenta negra y la primera presidenta indoestadounidense. En un ruidoso mitin en Filadelfia, a principios de este mes en el que presentó a Walz como su compañera de fórmula, Harris basó su llamado a los votantes en la libertad: de oportunidades económicas, derechos reproductivos y de voto, y el derecho a estar a salvo de la violencia con armas de fuego. "Tim y yo tenemos un mensaje para Trump y otros que quieren hacer retroceder el reloj en nuestras libertades fundamentales: no vamos a retroceder", dijo.

Harris, exfiscal y fiscal general de California que encarceló a delincuentes financieros y sexuales, también acuñó un nuevo mensaje contra Trump, quien ha sido acusado cuatro veces y está esperando sentencia luego de ser declarado culpable en un juicio por pagos por silencio en Nueva York. “Me enfrenté a perpetradores de todo tipo: depredadores que abusaron de mujeres, estafadores que estafaron a los consumidores, tramposos que rompieron las reglas para su propio beneficio. Así que, escúchenme cuando les digo: conozco el tipo de Donald Trump”, afirmó.

Hasta ahora, las tácticas de Harris están funcionando

Dos encuestas publicadas en vísperas de la convención —de CBS News/YouGov y ABC News/The Washington Post/Ipsos— mostraban que la vicepresidenta tenía una estrecha ventaja sobre el expresidente. Y las encuestas en el campo de batalla muestran que Harris es competitiva en los estados del “muro azul” que deben ganar: Wisconsin, Michigan y Pensilvania. También ha reabierto múltiples caminos hacia la Casa Blanca, incluso a través de estados del Cinturón del Sol que parecían cerrados cuando Biden era el candidato.

Sin embargo, Harris apenas está al comienzo de un enfrentamiento con Trump, quien ha demostrado que hará cualquier cosa, incluso amenazar la democracia, para ganar el poder. El expresidente, por ejemplo, ha comenzado a referirse al cambio de Biden a Harris como un “golpe de Estado” inconstitucional, lo que hace temer que esté sentando las bases para desafiar otra elección democrática si pierde en noviembre.

Trump desató un nuevo ataque contra Harris durante el fin de semana después de que ella revelara su plan económico, que incluía una promesa de reducir el costo de la vivienda y usar el poder federal para tomar medidas enérgicas contra los gigantes de los supermercados a los que acusó de especular con los precios. Trump aprovechó las críticas de muchos economistas convencionales de que el plan equivalía a controles de precios en economías dirigidas por estados que hacían que los productos básicos escasearan en los supermercados.

El enfoque de Harris, sorprendentemente populista y progresista, representa una apuesta, ya que Trump ya está tratando de retratarla como una socialista ultraliberal y al estilo venezolano o una comunista.

Pero si bien emplea una economía cuestionable, el plan de Harris podría ser un éxito en un sentido político. Ella está cortejando a los votantes desgastados por años de inflación y precios altos después de la pandemia. La mayoría de las encuestas aún muestran que Trump es más confiable en cuanto a la economía que ella. Pero en su mitin en Pensilvania este sábado, Trump mostró signos de preocupación por el hecho de que Harris lo hubiera superado en un tema en el que su campaña ha tratado de anclar las elecciones. Describió el plan de la vicepresidenta como "muy peligroso porque puede sonar bien políticamente, y ese es el problema".

Biden había presentado su campaña contra Trump como una lucha por el alma de la nación y una misión vital para preservar la democracia, pero también tuvo dificultades para conciliar su propia impopularidad, especialmente en la economía, con una presidencia que, en términos legislativos, puede ser la administración demócrata más prolífica desde la de Johnson.

Su discurso en el horario de máxima audiencia de la primera noche de la convención —en lugar de la última noche, como estaba previsto originalmente, que es el lugar reservado para el candidato— subrayará de manera conmovedora el cambio en la fórmula demócrata.

En su primer evento formal con Harris desde que retiró su candidatura a la reelección, Biden pareció conmovido por la recepción de la multitud en un suburbio de Maryland. Probablemente fue un anticipo del amor que lloverá desde las vigas del United Center de Chicago hacia un presidente que, a pesar de su renuencia a abandonar la contienda, es visto por su partido como un ejemplo de autosacrificio político y patriotismo.

“El presidente Biden pasará a la historia de Estados Unidos como uno de los presidentes más trascendentales de todos los tiempos”, dijo el domingo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, a Jake Tapper, de CNN. “Tomó una decisión muy desinteresada al pasarle la antorcha a la vicepresidenta Harris, que es una líder valiente, compasiva y con sentido común”.

Ese es exactamente el mensaje que los demócratas esperan que millones de estadounidenses se lleven de su convención.