Por qué es importante investigar las muertes de famosos por drogas y judicializar a los responsables, según expertos legales

(CNN) -- El reciente anuncio de cargos contra cinco personas en relación con la muerte relacionada con la ketamina del actor Matthew Perry en 2023 marca el último ejemplo de las autoridades que responsabilizan a los traficantes de drogas y facilitadores de muertes de famosos de alto perfil.

Los investigadores dijeron que entre los acusados ​​​​se encuentran dos médicos, el asistente personal de Perry y Jasveen Sangha, a quien las autoridades llaman la "Reina de la ketamina" de North Hollywood.

Sangha se declaró inocente de un cargo de conspiración para distribuir ketamina, un cargo de mantenimiento de un local relacionado con drogas, un cargo de posesión con la intención de distribuir metanfetamina, un cargo de posesión con la intención de distribuir ketamina y cinco cargos de distribución de ketamina. CNN se ha comunicado con su abogado para obtener comentarios.

Los cargos en el caso se produjeron después de que los investigadores descubrieran una red clandestina de vendedores y proveedores de drogas que, según alegan, son responsables de distribuir la ketamina potencialmente mortal que mató a Perry, quien murió el 28 de octubre de 2023, informó anteriormente CNN.

El caso es en algunos aspectos similar a los cargos presentados tras la muerte relacionada con las drogas en septiembre de 2018 del rapero Mac Miller, de 26 años, tras su sobredosis accidental de fentanilo, cocaína y etanol.

Dos hombres fueron condenados a prisión en relación con la muerte de Miller. Ryan Reavis, una de las personas que, según las autoridades, suministró las drogas a Miller dos días antes de su sobredosis, fue condenado en abril de 2022 a más de 10 años tras declararse culpable de un cargo federal de distribución de fentanilo, informó KCAL, afiliada de CNN.

Stephen Walter, que también se declaró culpable de un cargo de distribución de fentanilo, fue condenado en mayo de 2022 a poco menos de 18 años de prisión por un juez federal de California, informó NPR.

Y antes de Miller se produjo la muerte relacionada con las drogas de Prince, el artista discográfico que vendió discos de platino y que murió a los 57 años en abril de 2016 tras ser encontrado inconsciente en un ascensor en su casa y estudio de grabación en Chanhassen, Minnesota.

No se presentaron cargos criminales por la muerte de Prince, cuyo nombre completo era Prince Rogers Nelson, ya que las autoridades dijeron que no encontraron evidencia de quién le proporcionó las píldoras falsificadas de Vicodin mezcladas con fentanilo que lo mataron o cómo las obtuvo.

El médico de Minnesota Michael Schulenberg pagó US$ 30.000 para resolver las acusaciones civiles de que escribió una receta única de Percocet a un amigo de Prince, sabiendo que Prince, que tenía antecedentes de adicción a los opiáceos, los tomaría, informó CNN anteriormente. Schulenberg no admitió responsabilidad como parte del acuerdo y afirmó que no recetó opiáceos a ningún paciente con la intención de que se los administraran a Prince, dijo su abogado a CNN en ese momento.

Después de la muerte de Michael Jackson en 2009, su médico, Conrad Murray, cumplió dos años de una sentencia de cuatro años dictada en 2011 por homicidio involuntario después de que un jurado determinara que su negligencia causó la sobredosis del cantante de propofol, un anestésico quirúrgico.

Los expertos legales dijeron que el énfasis en los casos de alto famosos y los procesos relacionados pueden desempeñar un papel crucial en la disuasión de las actividades ilegales de drogas.

“El énfasis en los casos de alto perfil se debe en gran medida a la visibilidad que aportan al tema, ayudando a arrojar luz sobre las implicaciones más amplias de la crisis de las drogas”, dijo a CNN Andrew Pickett, un abogado litigante principal con sede en Melbourne, Florida.

“Sirven como una advertencia tanto para los profesionales que operan al margen de la legalidad como para los que facilitan el abuso de sustancias”, dijo Pickett.

¿Se procesan de manera similar los casos que involucran a personas comunes?

El caso que involucra a los acusados ​​​​de la muerte de Perry, quien protagonizó "Friends" durante una década de 1994 a 2004, sin duda ha recibido una gran atención debido a la fama del actor. Pero los expertos legales dijeron que tales cargos no son poco comunes en los casos de personas no famosas que han muerto en situaciones similares.

“No escuchamos sobre ellos con tanta frecuencia y tan fuerte porque generalmente involucran a personas que nadie conoce”, dijo a CNN Tre Lovell, un abogado de entretenimiento con sede en Los Ángeles.

"En este caso, tuvieron la oportunidad no solo de dar ejemplo, sino de hacerlo de una manera que generó una enorme atención dada la condición de celebridad de Perry", dijo Lovell.

Uno de esos casos menos conocidos ocurrió en enero en el suburbio de Atlanta de Dunwoody, donde un traficante de drogas de 44 años fue acusado de homicidio grave en relación con la muerte por sobredosis de un hombre de 34 años el año pasado, según el Departamento de Policía de Dunwoody.

Los casos de drogas de menor perfil a menudo se procesan con una seriedad similar a los que involucran a personas famosas que han muerto, según Pickett.

Los casos de alto perfil pueden recibir más atención de los medios, pero no necesariamente reflejan las prioridades de los fiscales, dijo Bill Powers, un abogado en Charlotte, Carolina del Norte.

“Los fiscales persiguen casos que involucran muertes relacionadas con drogas sin importar la fama de la víctima”, dijo Powers a CNN en un comunicado. “La ley está diseñada para ser aplicada por igual a todos los ciudadanos”.

Pero Ben Michael, un abogado de Michael and Associates en Los Ángeles, dijo que la publicidad que viene con las muertes relacionadas con drogas de alto perfil podría ser una fuerza impulsora detrás de las autoridades que persiguen estos casos.

“Si un departamento de policía cree que puede aprovechar la ola de atención pública por la muerte de una celebridad y usarla para arrojar una luz positiva sobre su departamento, es probable que lo haga”, dijo Michael a CNN. “Esto se traduce en más fondos, que es la razón principal por la que los departamentos persiguen los casos de famosos con más fervor que los casos de personas que no son celebridades”, dijo.

Michael agregó: “Dicho esto, la mayoría de los departamentos de policía en todo el país están haciendo lo que pueden para poner a la mayor cantidad posible de traficantes de drogas tras las rejas”.

Por qué es importante procesar casos de famosos que mueren por consumo de drogas

Recientemente, se ha observado una tendencia a que los distribuidores y proveedores rindan cuentas por las muertes por sobredosis, y algunas jurisdicciones están buscando cargos por asesinato en ciertos casos de sobredosis, señaló Powers.

El caso que rodeó la muerte de Perry sacó a la luz los peligros del uso recreativo de la ketamina, una sustancia controlada, dijo Lauren Johnson-Norris, abogada penalista con sede en Irvine, California.

“Perry era vulnerable como adicto, y estos médicos le vendieron drogas ilegalmente en lugar de ayudarlo. Eso los hace no mejores que un distribuidor callejero y posiblemente peores porque violaron su juramento de no hacer daño”, dijo Johnson-Norris a CNN sobre las acusaciones.

“Exigimos a los médicos los más altos estándares, y este caso envía un mensaje de que no se tolerará el abuso de sus privilegios médicos”, dijo, añadiendo que los traficantes de drogas no pueden ser disuadidos de la misma manera.

“Muchos tienen mucho menos que perder, no enfrentan el mismo estigma que enfrentaría un médico si los atraparan”, dijo Johnson-Norris.

“Si bien el traficante en este caso podría recibir una sentencia de por vida, nadie sabe si estos cargos disuadirán a otros traficantes de vender ketamina”, continuó. “Los fiscales son duros en estos casos porque esperan que así sea, pero las estadísticas sobre disuasión históricamente no lo respaldan”.

Pickett dijo que la esperanza es que, al igual que los estatutos de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado han influido en el crimen organizado, estos casos conduzcan a una mayor rendición de cuentas de los involucrados en el tráfico de drogas.

“Llevar adelante estos casos diligentemente subraya la importancia de responsabilizar a todas las partes, independientemente del estado de la víctima”, dijo Pickett.

Con información de Scott Glover, John Miller, Lisa Respers France, Holly Yan, Jay Croft, Eric Levenson y Hollie Silverman de CNN.