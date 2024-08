¿Qué esperar de la Convención Nacional Demócrata en Chicago?

¿Qué pasará en la Convención Nacional Demócrata en Chicago? 1:53

(CNN) -- Los demócratas se preparan para celebrar esta semana en Chicago un renacimiento inspirado en Kamala Harris, menos de un mes después de que el ascenso de la vicepresidenta elevara las esperanzas electorales del partido y le inyectara frescura e incluso alegría a una campaña que antes estaba acosada por el temor a las pésimas perspectivas de reelección del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Cuando los republicanos se reunieron en Milwaukee para su convención el mes pasado, muchos partidarios del expresidente Donald Trump auguraban una victoria aplastante en noviembre. Pero la decisión de Biden de "retirarse" apenas unos días después de que terminara el evento republicano dio un vuelco a la carrera. Harris, con su recién estrenado compañero de fórmula Tim Walz, gobernador de Minnesota, ha llevado la carrera prácticamente a un estancamiento virtual, sin un líder claro en el sondeo más reciente de CNN, y eso antes de un esperado repunte tras la convención.

El entusiasmo, que roza la euforia, se apoderó de los demócratas ante la llegada de las principales figuras del partido a la Ciudad de los Vientos, con un Biden repentinamente querido —al menos entre los partidarios liberales agradecidos por su decisión—, que tiene previsto iniciar la algarabía pasando el relevo a Harris, la primera mujer negra que se convertirá en candidata de un partido mayoritario, quien se ha destapado con un mensaje económico populista y un compromiso renovado con la protección de los derechos reproductivos.

Sin embargo, a pesar de todo el entusiasmo, la campaña y los organizadores de la convención siguen enfrentándose a un puñado de cuestiones espinosas.

La guerra de Israel en Gaza, a pesar de que prosiguen las conversaciones para un alto el fuego, cumple ahora 10 meses tras los ataques de Hamas del 7 de octubre. El número de civiles muertos es abrumador y los activistas contra la guerra están furiosos. Se esperan decenas de miles de manifestantes en las calles fuera del perímetro de seguridad de la convención, lo que podría crear una extraña pantalla dividida si los líderes del partido ignoran el asunto en el escenario.

Trump también persiste. Parece profundamente desconcertado por el último relevo de Biden por Harris y, hasta ahora, ha fracasado en su intento de atacar con eficacia a la nueva candidatura demócrata. Los demócratas le han complacido, Harris en particular, manteniéndose relativamente callados y permitiendo que el cada vez más frustrado expresidente escriba sus propios malos titulares.

Pero, al menos esta semana, los demócratas están en el centro de atención. El partido y sus candidatos tienen que presentar sus argumentos al país y, como lo describen Harris y Walz, vender su nueva política "alegre" a los votantes indecisos o desvinculados que se espera que decidan las elecciones este otoño.

Hillary Clinton, candidata presidencial en 2016 y antigua secretaria de Estado, también está programada para la noche inaugural. El expresidente Barack Obama encabezará los actos del martes, y Walz será la principal figura del miércoles. La noche final del jueves será para Harris.

Ah, y Beyoncé y Taylor Swift —si las especulaciones no fallan— también podrían estar allí.

A continuación, seis cosas que hay que ver —y escuchar— esta semana durante la Convención Nacional Demócrata:

El mayor escenario de Harris

En el mes transcurrido desde que Harris se convirtió en la abanderada de su partido, ha borrado efectivamente las diferencias en las encuestas y en la recaudación de fondos con las que se enfrentaba Biden, una realidad que refleja el deseo de los votantes de tener una opción diferente a la que se enfrentarían en 2020, pero también subraya la rapidez con la que Harris ha llegado al terreno de juego.

Pronunció un mensaje más claro y con más visión de futuro que el que Biden había sido capaz de articular: un mensaje que destaca su historia como fiscal, reformula la agenda económica de Biden y enmarca las batallas sobre el derecho al aborto y otras como una batalla por la libertad, todo ello en un discurso relativamente conciso. También satisfizo ampliamente a la mayoría de los demócratas con su elección de Walz como compañero de fórmula, evitando el tipo de reacción progresista que otros contendientes podrían haber provocado.

Pero la Convención Nacional Demócrata será el mayor escenario para Harris. El jueves cerrará el evento de cuatro noches con un discurso en horario de máxima audiencia en el que aceptará la nominación presidencial del partido y enmarcará la carrera contra Trump mientras ambos avanzan hacia al menos un debate en septiembre y el inicio de la votación anticipada en algunos estados clave poco después.

La despedida de Biden

En la primera noche de la convención, los demócratas se quitan de encima la parte quizá más incómoda de sus asuntos: la despedida de Biden.

La decisión del presidente de 81 años, a menos de un mes de la convención, de abandonar la carrera para 2024, alteró la planificación para Chicago, pero su relevo por Harris también proporcionó a los demócratas una enorme inyección de entusiasmo y un impulso en las encuestas. Ahora, muchos de los mismos demócratas que instaron pública y privadamente a Biden a abandonar su candidatura a la reelección celebrarán su legado.

Pero no se trata solo de Biden. Harris ha reconfigurado el mensaje demócrata para 2024 en uno más progresista y centrado en temas de libertad. Sin embargo, los ejes centrales de la plataforma económica populista que presentó la semana pasada se basan en gran medida en el historial de Biden. Enmarcar ese historial —del que los republicanos han dicho que es el culpable de la inflación— es un elemento fundamental para que Harris venda su propio programa.

Aunque Biden recibirá una bienvenida de héroe este lunes por la noche, los demócratas reconocen que esta convención tendrá un aspecto muy diferente al que tendría si, en su lugar, lo enviaran a un segundo enfrentamiento con Trump.

"Están hablando de algo completamente diferente, ¿verdad?". dijo el gobernador de Illinois, JB Pritzker, a Jake Tapper, de CNN, el domingo. "Se trata de un candidato que ha dado energía al partido de una forma que no había visto desde 2008. (...) No he sentido este tipo de energía y electricidad en ninguna convención aparte de la de Barack Obama".

La sombra de Trump

Omnipresente en Chicago estará Trump, la única fuerza que unifica a las facciones dispares y a menudo enfrentadas del Partido Demócrata.

Aunque Trump lo ha negado, los demócratas consideran que el "Proyecto 2025" de la Fundación Heritage, un libro de maniobras conservador de 900 páginas para un segundo gobierno de Trump redactado en parte por seis de los exsecretarios de gabinete de Trump y al menos 140 personas que trabajaron en su administración, es la agenda del expresidente.

El partido también indagará en el historial de acciones incendiarias de Trump, incluidos sus anuncios a toda página en periódicos pidiendo la pena de muerte para los «Cinco de Central Park», cinco adolescentes negros y latinos que fueron condenados injustamente por la violación y paliza de una mujer blanca en 1989. Uno de ellos, Yusef Salaam, fue invitado a hablar en la Convención Nacional Demócrata.

Sin embargo, el mayor trabajo al que se enfrentan los demócratas esta semana podría ser aislar a Harris de los ataques de Trump, muchos de los cuales ya ha adelantado al presentarla como una de las demócratas más liberales de Washington y una voluble que ha renegado de las posiciones que adoptó en 2019 como candidata presidencial.

Presentación de Walz

El dos veces elegido gobernador y excongresista era poco conocido para los demócratas fuera de Minnesota hace apenas un mes. Ahora, con el Día del Trabajo en el horizonte, Walz es el aspirante a la vicepresidencia del partido y uno de sus mensajeros políticos más eficaces.

Incluso durante el proceso de selección, Walz pasó más desapercibido que otros posibles candidatos, como el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el senador de Arizona, Mark Kelly. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y otros entraron en la contienda con perfiles nacionales más amplios. Entonces ocurrió algo "raro".

Los ataques de Walz a Trump, al candidato a la vicepresidencia del Partido Republicano, JD Vance, y al movimiento MAGA, a menudo describiendo sus personalidades y políticas como extrañas y desagradables, llamaron la atención de los liberales de base. Los progresistas se desmayaron ante sus críticas cortantes y de tinte populista, y los demócratas moderados apreciaron su franqueza. Los republicanos han atacado su historial militar, argumentando que lo exageraba, pero no parece que ello haya restado brillo a su estrella.

Walz también se convirtió, al igual que Harris, en una figura de la cultura pop. Sus preferencias por los tacos han desatado un torrente de debates, en su mayoría agradables, en redes sociales, y sus videos con Harris han sido desarmantemente eficaces.

Pero llegó la hora de la verdad. Walz hablará en horario de máxima audiencia el miércoles bajo el tipo de escrutinio que nunca conoció durante su etapa en el Congreso, su primer mandato como gobernador o durante todos los años que pasó como profesor de instituto, como entrenador de fútbol y en la Guardia Nacional.

La presencia de los expresidentes

Una gran diferencia respecto a la Convención Nacional Republicana de Milwaukee, donde. aparte de Trump, ningún expresidente o exvicepresidente subió al escenario, son los papeles que desempeñarán Barack Obama el martes y Bill Clinton el miércoles.

Harris quiere hacer historia, como hizo Obama en 2008 cuando pronunció su discurso de victoria la noche de las elecciones en Grant Park, a menos de seis kilómetros al este del United Center, donde Harris aceptará la candidatura demócrata.

Y lo hace con una campaña en la que cada vez hay más veteranos de Obama, como el asesor principal David Plouffe, que dirigió la campaña de Obama en 2008.

Obama y Clinton siguen siendo enormemente populares, pero ambos pasaron a un segundo plano en la carrera hacia 2024. Eso podría cambiar en la recta final, pero la convención, con millones de espectadores, será el momento más importante de la campaña de 2024 para los expresidentes.

Dos ex primeras damas, Hillary Clinton y Michelle Obama, también tienen previsto intervenir en la Convención Nacional Demócrata. Clinton, exsecretaria de Estado y senadora por Nueva York, fue la primera mujer en ser candidata presidencial de un gran partido, en 2016.

Michelle Obama está cumpliendo la promesa que hizo en un video junto a su marido en el que ambos apoyaban a Harris. "Te cubrimos la espalda", dijo.

¿Cómo gestionan los demócratas las protestas por Gaza?

A pesar de todo lo que ha cambiado desde que el partido sustituyó a Biden por Harris, el enconado debate sobre la actuación del Gobierno en la guerra de Israel en Gaza sigue siendo el mismo.

Durante meses, las protestas por la guerra de Israel contra Hamas tras los ataques del grupo terrorista del 7 de octubre han dado lugar a manifestaciones a gran escala en todo el país para exigir un alto el fuego inmediato. Algunas de esas manifestaciones han sido abiertamente antisemitas, y algunos manifestantes han expresado su apoyo a Hamas, lo que suscitó la condena de Biden y Harris.

Esta semana, fuera de la convención, se prevén cielos despejados y, según los organizadores, decenas de miles de manifestantes contra el apoyo del Gobierno de Biden —sobre todo a través de la venta de armas— al ejército israelí y al primer ministro Benjamin Netanyahu.

Lo que ocurrirá dentro del United Center es más difícil de predecir. El Movimiento Nacional de No Comprometidos, que surgió del esfuerzo por conseguir votos de protesta contra Biden durante las primarias, planteó una serie de exigencias a los organizadores de la convención. Por encima de todo, quieren un orador (o dos) que describa de primera mano lo que está ocurriendo sobre el terreno en Gaza.

Esa petición, aunque improbable, podría ser atendida. Pero la petición de un embargo de armas a Israel no es una opción para los líderes demócratas, que tendrán un ojo puesto en las negociaciones que se están desarrollando en Medio Oriente y esperan que se produzca un avance en la semana de la convención.

No han faltado las comparaciones fáciles con 1968, cuando la Policía de Chicago reprimió con saña a los manifestantes contra la guerra en parques y calles. Ahora el mundo es distinto y, lo que es más importante, también lo es el liderazgo del alcalde Brandon Johnson, un antiguo activista sindical que, en una entrevista con Mother Jones, afirmó: "Lo que está ocurriendo ahora mismo (en Gaza) no solo es atroz, sino genocida".

Pero a pesar de toda la planificación y la política en torno a las perspectivas de esta semana, la incertidumbre es la palabra del momento.