Trump publica imágenes falsas de Taylor Swift creadas con inteligencia artificial que sugieren que la cantante apoya su candidatura

(CNN) -- Taylor Swift aún no ha respaldado a ningún candidato presidencial en este ciclo electoral. Sin embargo, el expresidente Donald Trump dice que acepta el respaldo inexistente de la superestrella.

Trump publicó "¡Acepto!" en su cuenta Truth Social, junto con un carrusel de imágenes (de Swift), al menos algunas de las cuales parecen ser generadas por Inteligencia Artificial (IA).

Una de las fotos manipuladas por IA muestra a Swift como el Tío Sam acompañada del texto: "Taylor quiere que votes a Donald Trump". Las otras fotos muestran a fans de Swift con camisetas de "Swifties por Trump".

Un representante de Swift no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Uno de los mensajes compartidos por Trump es una sátira. Una serie de fotos falsas, generadas por IA, de "Swifties por Trump" hace referencia al frustrado ataque terrorista planeado en los conciertos de Swift en Viena a principios de este mes con un pie de foto que dice: "Los Swifties se vuelcan con Trump después de que ISIS frustrara un concierto de Taylor Swift". (La cuenta original de X que publicó por primera vez el post escribió: "LOL @realDonaldTrump compartió mi post", confirmando que era, de hecho, una sátira).

Los fans de Swift –conocidos como Swifties– se politizaron este ciclo electoral. Inmediatamente después de que el presidente Joe Biden se apartara y apoyara a la vicepresidenta Kamala Harris, un gran grupo de fans de Swift formó una comunidad llamada "Swifties por Kamala", que no está afiliada a la cantante. El grupo, que ha movilizado a los fans de Swift para ayudar a elegir a Harris y a otros candidatos demócratas en la papeleta electoral, tiene más de 60.000 seguidores en X.

Por el momento, no se ha formado un grupo oficial de "Swifties por Trump", aunque la superestrella cuenta con seguidores conservadores y pro-Trump que han expresado su apoyo al expresidente a través de sus cuentas individuales en las redes sociales.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, dijo a CNN en un comunicado: "¡Swifties por Trump es un movimiento masivo que crece cada día!".

En 2020, Swift apoyó a Biden y Harris en su candidatura a la Casa Blanca.

Al hablar de su apoyo en ese momento, Swift dijo a la revista V en octubre de 2020: "El cambio que más necesitamos es elegir a un presidente que reconozca que las personas de color merecen sentirse seguras y representadas, que las mujeres merecen el derecho a elegir lo que sucede con sus cuerpos y que la comunidad LGBTQIA + merece ser reconocida e incluida".

La noche del debate vicepresidencial de 2020, Swift publicó en redes sociales: "Voy a estar viendo y apoyando a @KamalaHarris gritándole mucho a la tele".

Aunque Swift no ha apoyado a Harris en su contienda presidencial este año, ha alimentado las especulaciones de los fans. Después de un reciente concierto en el tramo europeo de su gira "Eras", los Swifties estaban seguros de que la cantante dejó un huevo de Pascua de apoyo a Harris cuando la silueta de una mujer en el escenario parecía representar a la vicepresidenta. Pero CNN desmintió esa teoría, al reportar que la silueta en cuestión era en realidad una de las coristas de Swift.

Swift, que no fue política durante la primera década de su carrera, apoyó abiertamente a los candidatos y las políticas demócratas en los últimos años. Es defensora de la comunidad LGBTQ y ha hablado con frecuencia sobre los derechos de la mujer y la salud reproductiva.

En su documental de 2020, "Miss Americana", Swift expresó su arrepentimiento por no haberse pronunciado antes sobre causas políticas. "Necesito estar en el lado correcto de la historia", dijo en una emotiva escena con su padre. En otra escena, Swift le dijo a su publicista que no le importa si se enfrenta a reacciones negativas por declararse en contra de Trump. "No me importa. Si tendré mala prensa por decir: 'No pongas a un racista homófobo en la prresidencia', entonces tendré mala prensa por eso".

Swift tuiteó sobre su desdén por Trump en 2020, al escribir: "Después de avivar el fuego de la supremacía blanca y el racismo durante toda tu presidencia, ¿tienes el descaro de fingir superioridad moral antes de amenazar con la violencia? ¿¿¿'Cuando empiecen los saqueos, empezarán los disparos???'. Te expulsaremos en noviembre".

Un portavoz de "Swifties por Kamala" respondió a Trump por publicar las fotos de IA, al decir a CNN que su grupo se creo porque su comunidad "comparte valores" con Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz.

"Creemos que Harris-Walz luchará por nuestros derechos y los derechos de nuestros seres queridos, y ayudará a que este país sea más seguro para todos", dijo Carly Long, directora de comunicaciones de Swifties por Kamala, a CNN este lunes, y agregó que el grupo ha recaudado más de US$ 10.000 para la campaña de Harris-Walz. "Nuestro movimiento también comenzó y ganó un impulso significativo porque, como dijo Taylor Swift allá por 2020, Donald Trump es 'un racista homófobo', y como comunidad, no apoyamos ni podemos apoyar tener un presidente así. No representamos a todos los Swifties, pero creemos que hay una razón por la que no necesitamos IA para mostrar nuestro apoyo a Harris".

A pesar de su publicación, Trump parece reconocer que Swift en realidad no le respalda.

En el nuevo libro, "Apprentice in Wonderland", Trump le dijo al autor Ramin Setoodeh: "Creo que es guapa, ¡muy guapa! Me parece muy guapa. Creo que es progresista. Probablemente no le guste Trump".

Tras la publicación del libro, los Swifties de izquierda se lanzaron a las redes sociales con un mensaje para el expresidente: "Aléjate de ella".