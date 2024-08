Unión Europea advierte de "una grave crisis" en Venezuela si no se verifican los resultados electorales

Así se han vivido tres semanas de tensiones en Venezuela 2:27

(CNN Español) -- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, reiteró este lunes el llamado para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, publique las actas electorales y advirtió que si estas no se verifican, puede surgir una grave crisis en el país.

"Si los resultados no se pueden verificar, no se pueden aceptar y por el momento no son verificables, o mejor dicho, lo son a través de la información que publica la oposición", dijo Borrell.

"Si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que, para la comunidad internacional, sin verificación no hay asunción de resultados, Venezuela puede entrar en una grave crisis. Estamos todos intentando evitar que esto ocurra", agregó.

El domingo, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acudieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) para validar que las actas físicas coincidan con las recibidas en la base de datos de los centros nacionales de totalización del CNE, continuando con el proceso de certificar los resultados de estos comicios, en los que se proclamó a Maduro como ganador, mientras que esta victoria es cuestionada dentro y fuera de Venezuela.

"Maduro ha recurrido al Tribunal, ha apelado a los tribunales para que le defiendan, que ya es el colmo del sarcasmo, y estamos pendientes de que el Tribunal Supremo de Venezuela emita una sentencia, no sé que vaya a emitir porque su función no es contar los resultados electorales", consideró Borrell.

TSJ: peritaje de actas electorales tiene 60% de avance

El sábado la estatal Agencia Venezolana de Noticias, citando un reporte del TSJ, informó que el peritaje de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela tiene un 60% de avance.

La actualización de este proceso se produjo dos días después de que el TSJ informó que comenzó con la revisión de las actas, en respuesta a un recurso que promovió el presidente Nicolás Maduro para que la institución certifique los comicios.

Maduro, en el poder desde 2013, fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque la oposición rechaza los resultados y afirma que el verdadero ganador fue el exembajador Edmundo González Urrutia.

Ante los cuestionamientos a su victoria, Maduro acudió al TSJ. Sin embargo, líderes opositores cuestionan el fundamento legal de su solicitud.

Uno de ellos es Enrique Márquez, candidato presidencial por el partido Centrados y exvicepresidente del CNE, quien esta semana pidió al TSJ anular el recurso iniciado por Maduro. Hasta ahora, el TSJ no se ha pronunciado sobre la petición de Márquez.

Con información de Mauricio Torres.