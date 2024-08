Cómo fue el paso de Vance y Walz, candidatos a la vicepresidencia, en las Fuerzas Armadas de EE.UU.

(CNN) -- El sargento primero retirado Ryan Marti se enlistó en la Guardia Nacional del Ejército antes incluso de graduarse del instituto, al igual que su entrenador de fútbol americano y profesor, el futuro gobernador de Minnesota Tim Walz. Otro antiguo alumno de Walz, el teniente coronel Jonathon Jaqua, también se incorporó a la Guardia tras graduarse en el instituto Mankato West, en el sur de Minnesota.



Ambos dijeron a CNN que el ejemplo que Walz daba en el aula y en el campo de fútbol influyó en su decisión de unirse a él como soldados en la Guardia Nacional.

"Como profesor, diría que definitivamente me inspiró", dijo Marti, que se retiró de la Guardia en 2021. "Me reclutó para la Guardia Nacional junto con mi hermano y otros estudiantes que conozco".

Walz se enlistó a los 17 años y sirvió 24 años en la Guardia Nacional antes de retirarse en 2005 para postularse al Congreso, iniciando una carrera política que finalmente le llevó a ser elegido candidato demócrata a la vicepresidencia.

Al igual que Walz, el senador por Ohio J. D. Vance se alistó en las Fuerzas Armadas después del instituto, pasó cuatro años en los infantes de Marina y cumplió una parte de su misión en Iraq en 2005 como corresponsal de combate. Ya entonces, sus compañeros de Infantería de Marina pensaban que Vance, ahora candidato republicano a la vicepresidencia, estaba destinado a hacer carrera en política.

"Todos sabíamos que un día se presentaría a las elecciones", dijo el mayor retirado Shawn Haney, que era el oficial a cargo de Vance en Cherry Point, Carolina del Norte. "Siempre hizo un gran trabajo donde estaba, pero siempre con la mirada puesta en lo siguiente".

Aunque están en lados opuestos del espectro político, Walz y Vance comparten un atributo clave que es cada vez más raro en la política actual: por primera vez en casi 30 años, dos veteranos militares alistados se enfrentarán como candidatos a la vicepresidencia de sus respectivos partidos.

Tanto Vance como Walz se alistaron en las Fuerzas Armadas como una especie de plataforma, asistiendo a la universidad con la ayuda de la Ley GI. Las señales de sus aspiraciones políticas, su talento y su capacidad de liderazgo eran claramente evidentes para quienes mejor los conocieron en las fuerzas armadas. En las entrevistas con más de una docena de veteranos que sirvieron con Walz o con Vance, surge la imagen de dos hombres que exhibieron atributos mientras llevaban el uniforme que guiarían sus carreras políticas.

Para los que sirvieron de cerca a Walz, lo que más le definía era su mentalidad positiva, un sentimiento compartido también por sus antiguos alumnos. Para los que conocían a Vance, hablaban de un joven infante de Marina que era más maduro de lo que su edad le exigía y que podía hacer trabajos que normalmente se encomendaban a oficiales de más rango.

El servicio militar de Walz, desde su retiro hasta una declaración sobre portar armas en la guerra, ha sido objeto de escrutinio desde que Kamala Harris lo eligió como su compañero de fórmula, incluso por parte de Vance, que se lanzó contra Walz al día siguiente de su selección. Aunque ha habido varios veteranos de la unidad de Walz que se han pronunciado en su contra, muchos de los que mejor lo conocían dicen que las críticas son injustificadas.

"No sigo a mucha gente. Pero en los pocos años que fue mi sargento primero, lo seguí a todas partes, si eso dice algo de su carácter", dijo el sargento retirado David Bonnifield, que sirvió a las órdenes de Walz en la Guardia de Minnesota. "Una vez que eres su soldado, siempre eres su soldado. Siempre querrá ayudar".

La decisión de Vance de atacar el historial militar de Walz ha suscitado sus propias críticas en algunos círculos militares, suscitando preocupaciones por denigrar el servicio militar. Walz, por su parte, ha dicho que agradece a Vance su servicio.

Aunque los detalles de su servicio varían, y ninguno de los dos entró en combate, tanto Walz como Vance dejaron las Fuerzas Armadas con los ojos bien abiertos sobre los pasos en falso que Estados Unidos dio durante la guerra global contra el terrorismo. Ese escepticismo sería una característica de sus primeras campañas políticas, con 16 años de diferencia. Walz expresó su oposición a la invasión estadounidense de Iraq mientras se presentaba como candidato a la Cámara de Representantes en 2006, mientras que el tiempo que Vance pasó en los Infantes de Marina influyó en sus opiniones aislacionistas respecto a la participación estadounidense en Iraq y Afganistán --así como en Ucrania-- que surgieron en su campaña al Senado de 2022.

En una época en la que cada vez menos estadounidenses tienen experiencia militar, destaca el hecho de que tanto Walz como Vance hayan prestado servicio.

"Muchos de los que hemos servido desde el 11S hemos tenido la sensación de que las guerras quedaban en un segundo plano y que el pueblo estadounidense seguía con su vida después de que entráramos en guerra en Afganistán y debatiéramos y entráramos en guerra en Iraq", dijo Allison Jaslow, CEO de Iraq and Afghanistan Veterans of America. "Han vivido una experiencia que sin duda les ha marcado para el resto de sus vidas".

"Era natural"

Vance fue desplegado a Iraq en 2005 durante seis meses como corresponsal de combate, escribiendo artículos y tomando fotos para la oficina de asuntos públicos. Se hizo llamar James Hamel mientras estuvo en la Infantería de Marina.

En su libro, Vance escribió que tuvo suerte de librarse de los combates, pero recordó un momento en el que lo enviaron con una unidad de asuntos civiles a realizar tareas de divulgación en una comunidad iraquí, lo que, según él, fue un importante recordatorio de lo afortunado que era en realidad.

Tras su despliegue, Vance regresó al aeródromo de Infantes de Marina en Cherry Point, Carolina del Norte, donde había prestado servicio anteriormente en la oficina de asuntos públicos. Para los Infantes de Marina que se habían quedado atrás, Vance regresó de Iraq esencialmente sin cambios.

"Lo retomamos justo donde lo habíamos dejado", dijo Curt Keester, un veterano de Infantería de Marina que sirvió con Vance en Cherry Point. "Cuando volvió a la oficina, fue como si nunca se hubiera ido".

Haney, que supervisaba a Vance como oficial a cargo de los asuntos públicos en Cherry Point, dijo que cuando regresó, lo puso en un trabajo de relaciones con los medios de comunicación que normalmente era manejado por un oficial.

"Necesitaba a otra persona para que fuera ese oficial de relaciones con los medios. Y mis tenientes estaban desplegados, así que el siguiente fue J. D. Vance", dijo Haney. "Ese era normalmente el trabajo de un oficial, y él era cabo en ese momento".

Keester recordó cuando ambos viajaron a Nueva York para la Semana de la Flota. Estaban esperando en la Zona Cero para una ceremonia de colocación de coronas junto con agentes de la policía de Nueva York, cuando Vance se acercó para acariciar a un perro de la unidad K9 de la policía de Nueva York. "Le encantan los perros. Fue algo típico de J. D.", dijo.

"Mientras estábamos allí de pie esperando, un locutor, un periodista radiofónico, se acercó y empezó a hacernos preguntas, nos preguntó: '¿Qué piensas? Di lo que consideré una respuesta terrible", dijo Keester. "Le hizo la misma pregunta a J. D. y, de buenas a primeras, pronunció una elocuente cita al estilo de Winston Churchill, y en ese momento me di cuenta de lo hecho que estaba para los asuntos públicos. Tenía un talento natural".

Del entrenador Walz al sargento Walz

Los exalumnos de Walz que sirvieron con él en la Guardia dicen que el "entrenador Walz" y el "señor Walz" de Mankato West era el mismo que el "sargento Walz" en la Guardia: liderar con motivación positiva.

Jaqua dijo que una de sus razones para alistarse en la Guardia a los 17 años era la misma que la de Walz: era un camino hacia la universidad.

"Es un tipo bastante carismático, como líder y como motivador", dijo Jaqua, que sigue sirviendo en la Guardia Nacional. "Y sentí que, sin importar la situación, ya fuera en el instituto, en el fútbol o en el Ejército, (él) simplemente tenía esa capacidad para verte, dimensionarte, dimensionar la situación y a la gente en esa situación, y ser capaz de ayudarte a dar lo mejor de ti".

Walz estaba en una unidad de artillería, lo que significa que su entrenamiento implicaba cargar con munición pesada y armas en el campo de batalla. El sargento mayor retirado Joe Eustice, que sirvió con Walz en la Guardia de Minnesota, comentó que a la artillería se le suele llamar "el rey de la batalla", ya que maneja sistemas de armas que pueden disparar a objetivos situados a kilómetros de distancia. Eustice elogió el liderazgo de Walz cuando fue nombrado sargento primero.

Aunque se ha prestado mucha atención al despliegue de Walz en el extranjero, en Europa, otra parte clave del papel de su unidad en la Guardia fue el servicio que prestó durante catástrofes nacionales, como las inundaciones en un pueblo al norte de Mankato y la respuesta a los daños causados por un tornado, dijo Jaqua.

"Él lo traía a colación y te lo mostraba. 'Oye, estamos aquí fuera. Estamos ayudando a nuestros vecinos. Tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad?' No es que tengamos que ir a hacerlo. Tenemos la oportunidad de salir y ayudarnos unos a otros y ayudar a nuestro vecino", dijo Jaqua.

Marti dijo que Walz fue su primer sargento en su unidad local de Minnesota, y que se desplegaron juntos a Europa en 2003, proporcionando seguridad a la base mientras esas unidades estaban en Iraq.

En un proyecto de historia oral de 2009 recopilado por la Biblioteca del Congreso, Walz dijo que muchos de los soldados a su mando estaban decepcionados por la asignación.

"Al principio teníamos la impresión de que dispararíamos artillería en Afganistán, pero resultó que acabamos siendo una fuerza de seguridad europea", dijo. "Creo que al principio muchos de mis efectivos estaban decepcionadas. Creo que se sentían un poco culpables, muchos de ellos, de no haber estado en la lucha en el frente mientras esto sucedía".

"¿Qué clase de líder hace eso?"

Tras regresar del despliegue en Europa, Walz fue ascendido en septiembre de 2004 a sargento mayor e inmediatamente comenzó a servir como sargento mayor al mando del 1er Batallón, 125° de Artillería de Campaña de la Guardia de Minnesota.

Pero fueron los siguientes pasos de Walz para retirarse en 2005 los que tienen a algunos soldados que sirvieron con él todavía descontentos con las circunstancias y hablando ahora que es el aspirante demócrata a la vicepresidencia.

"No critico que se retire. Ese no es el problema. Mucha gente tuvo la opción de no ir a Iraq", dijo el sargento de primera clase retirado Tim Schiller, que sirvió a las órdenes de Walz aunque no le conocía personalmente. "[El problema] es cómo salió".

Walz presentó los papeles para presentarse al Congreso en febrero de 2005. Al mes siguiente, después de que la Guardia anunciara un posible despliegue en Iraq en un plazo de dos años, la campaña de Walz emitió un comunicado en el que decía que tenía intención de seguir en la carrera.

Walz se retiró en mayo de 2005. Los papeles de jubilación suelen presentarse meses antes de la fecha real de jubilación de un miembro del servicio, y aunque Walz no ha dicho específicamente cuándo presentó sus papeles, la Guardia de Minnesota ha dicho que la dirección "revisa y aprueba todas las solicitudes de jubilación".

Dos meses después de la jubilación de Walz, su unidad recibió órdenes de alerta para desplegarse en Iraq. Desplegaron en 2006.

Aunque varios de los que sirvieron estrechamente con Walz fueron efusivos en sus elogios hacia él, CNN habló con varios antiguos miembros de su unidad que critican su decisión de retirarse antes de su despliegue en Iraq.

"Sabía que lo dejaba. Decidió que había algo mejor que hacer que llevar a sus soldados al combate", dijo Tom Behrends, un sargento mayor de mando retirado que asumió el mando alistado de la unidad de guardia de Walz después de que éste se retirara. Behrends escribió una carta durante la candidatura de Walz a gobernador en 2018 en la que criticaba su historial militar. También apareció con el oponente de Walz para gobernador en 2022 durante su campaña de reelección.

"En el mundo del liderazgo de los suboficiales, llevar a tus soldados al combate es lo que tienes que hacer primero. Todo lo demás lo haces después", dijo Behrends.

Rodney Tow, un sargento primero retirado que sirvió con Walz en la Guardia de Minnesota, dijo que tuvo una relación bastante agradable con él.

"Me pareció un buen soldado", dijo Tow. "Creo que intentó hacer lo correcto en todo momento. Apoyaba a los soldados".

Eso fue hasta que Walz se retiró abruptamente.

"Es casi lo mismo que desertar", dijo Tow. "Simplemente abandonó a sus soldados y se fue. ¿Qué clase de líder hace eso?".

Pero otros que sirvieron con Walz han defendido su decisión de retirarse.

Eustice narró que Walz le dijo que estaba pensando en presentarse como candidato al Congreso poco después de haber regresado del despliegue en Europa, y le explicó que tenía que decidir si se quedaba en la Guardia mientras hacían ejercicio juntos en un gimnasio.

"No creo que sea justo tomar los 24 años que sirvió e intentar decidir que no sirvió honorablemente o si hizo algo que no debería haber hecho", dijo Eustice.

"Él sentía --y esto es lo que me dijo-- que cortar lazos con la Guardia y luego presentarse a las elecciones era la mejor vía para servir de otra manera", añadió. "Lo que me dijo fue que iba a optar por servir a su país de una manera diferente. Y eso iba a ser en la Cámara de Representantes".

"El J. D. que recuerdo"

Tanto Walz como Vance han hablado con orgullo de su servicio militar, pero ésa no es la única parte de su biografía por la que se presentaron a las elecciones: Vance saltó a la fama por escribir el bestseller "Hillbilly Elegy", mientras que el énfasis de Walz se ha puesto a menudo en sus otros títulos: profesor y entrenador.

"Realmente no lideró con lo de veterano porque había muchas otras cosas que podía enfatizar a su favor", dijo Steven Schier, profesor emérito de Ciencias Políticas en el Carleton College de Minnesota, sobre la candidatura de Walz al Congreso en 2006. "Era una de varias cosas --entrenador, del distrito, maestro de escuela, veterano-- todo lo anterior, soy uno de ustedes".

Durante su primera campaña, Walz destacó su servicio militar --una foto suya en uniforme encabezaba la página web de su campaña-- y se presentó contra la guerra de EE.UU. en Iraq, que se había hecho profundamente impopular. Pero en 2009 explicó que su servicio militar era sólo una de las razones por las que decidió presentarse a las elecciones.

"No era todo lo que yo era. No era central en la razón por la que me presentaba", dijo Walz en la historia oral. "Estaba igualmente orgulloso de mi experiencia docente".

Tras ser elegido congresista en 2006, Walz trabajó en cuestiones relacionadas con los veteranos, y llegó a ser el demócrata de más alto rango en la comisión de Asuntos de los Veteranos de la Cámara de Representantes en 2017.

Abogó por el fin de la práctica "Don't Ask, Don't Tell" en el ejército y patrocinó una legislación sobre la lucha contra el suicidio de veteranos que fue promulgada por el presidente Barack Obama en 2015.

Para Vance, al igual que para Walz, su servicio en las Fuerzas Armadas fue una forma de ir a la universidad. Tras dejar la Infantería de Marina, Vance se graduó en la Universidad Estatal de Ohio y luego en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, lo que le llevó al mundo del capital riesgo y, finalmente, a una exitosa candidatura al Senado en 2022.

"Puedo ver mucho del J. D. que recuerdo en la televisión y en internet. Sigue siendo de ingenio rápido, con gran sentido del humor y muy inteligente", dijo Ángel Velázquez, un veterano de la Infantería de Marina que fue compañero de Vance en la oficina de asuntos públicos de Cherry Point.

Durante su campaña para el Senado en 2022, Vance se manifestó abiertamente en contra de la financiación estadounidense de la guerra en Ucrania, y ha sido crítico con la guerra contra el terrorismo que llevó a compromisos enredados tanto en Iraq como en Afganistán. Una vez en el cargo, también defendió los esfuerzos para ampliar la asistencia sanitaria a los guardias nacionales retirados y proporcionar una paga de jubilación a los veteranos con discapacidades relacionadas con el combate.

Vance vinculó al presidente Joe Biden, entonces candidato demócrata a la presidencia, con la guerra de Iraq durante su discurso en la Convención Nacional Republicana el mes pasado.

"Cuando yo estaba en el último curso del instituto, ese mismo Joe Biden apoyó la desastrosa invasión de Iraq", dijo Vance. "Y a cada paso del camino, en pequeñas ciudades como la mía en Ohio, o al lado en Pensilvania o Michigan, en estados de todo nuestro país, se enviaron puestos de trabajo al extranjero y se envió a nuestros hijos a la guerra".

Haney, a quien Vance ha llamado mentor, dijo que discrepa mucho con él políticamente. Pero dijo que le parecía importante hablar de "J. D., el infante de Marina", y de su servicio.

"He dicho en varias entrevistas que hay muchas posiciones de J. D. con las que no estoy de acuerdo. Y le he expresado mis opiniones en privado sobre algunas de esas cosas", dijo. "Pero eso no cambia mi orgullo por los objetivos que ha logrado".

-- Daniel Medina, Brenda Goodman y Michael Conte de CNN contribuyeron con este reportaje.