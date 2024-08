Países de la alianza bolivariana rechazan resolución de la OEA que urge al CNE de Venezuela a publicar las actas de la elección presidencial

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y Luis Arce, presidente de Bolivia, durante la XXIII Cumbre de Estados de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de abril de 2024. (Crédito: Gaby Oraa/Bloomberg vía Getty Images)

(CNN Español) -- Los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) rechazaron este lunes la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llama al Gobierno venezolano a publicar las actas de la elección presidencial del 28 de julio desglosadas por mesa de votación.

El comunicado de la ALBA, señaló como "espuria e intervencionista" la resolución impulsada por el Gobierno de Estados Unidos y señaló que buscan "inmiscuirse de manera tan tendenciosa en sus asuntos nacionales".

De acuerdo a su sitio web oficial, el ALBA-TCP, está conformada por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía.

La semana pasada, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó, por consenso, una resolución que urge al CNE a publicar las actas de la elección presidencial del 28 de julio desglosadas por mesa de votación.

La resolución, impulsada por el Gobierno de Estados Unidos, también llama al CNE a “respetar el principio fundamental de la soberanía popular, a través de una verificación imparcial de resultados que asegure la transparencia, la credibilidad y la legitimidad del proceso electoral”. La medida hace eco de los planteamientos de varios países.

publicidad

Esta nueva resolución ―adoptada sin que mediara votación pública― logró salir adelante dos semanas después de que un proyecto previo, discutido el 31 de julio, no alcanzó los votos suficientes para ser aprobado. En aquella sesión, el documento tuvo 17 votos de los 18 necesarios, con 11 abstenciones y cinco ausencias.

En los últimos años, la OEA ha intervenido notoriamente en las crisis sociopolíticas en países como Venezuela y Nicaragua, dos países que han anunciado su retiro de la Organización por diferencias políticas.

El lunes, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, reiteró el llamado para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, publique las actas electorales y advirtió que si estas no se verifican, puede surgir una grave crisis en el país.

"Si los resultados no se pueden verificar, no se pueden aceptar y por el momento no son verificables, o mejor dicho, lo son a través de la información que publica la oposición", dijo Borrell.