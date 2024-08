Biden dice a Estados Unidos: “Te di lo mejor de mí”

Biden pide votar por Kamala Harris y recuperar la Cámara de Representantes 3:30

(CNN) -- Inundado por el amor de su partido, el presidente Joe Biden finalmente se convirtió en ese puente hacia una nueva generación de líderes.

De manera conmovedora, realizó el acto más profundo que un político en una democracia puede emprender: entregar voluntariamente el poder, al ceder el liderazgo del partido a Kamala Harris este lunes en la Convención Nacional Demócrata .

Culminó una carrera de medio siglo, como senador, vicepresidente y, finalmente, presidente, citando un verso de una canción llamada “American Anthem” que, según él, fue importante para su familia. “¿Cuál será nuestro legado, qué dirán nuestros hijos? Háganme saber en mi corazón cuando mis días terminen, Estados Unidos, Estados Unidos, te di lo mejor de mí”, dijo.

En un discurso de despedida en Chicago que se prolongó más allá de la medianoche en la costa este, Biden, de 81 años, también puso ese legado -y lo que él ve como el destino de la democracia estadounidense- en manos de la mujer a la que se refirió como "la vicepresidenta que pronto será presidenta, Kamala Harris".

“Es fuerte, tiene experiencia y tiene una integridad enorme”, dijo.

“Su historia representa la mejor historia estadounidense”, dijo Biden. “Será una presidenta a la que nuestros hijos podrán admirar. Será una presidenta respetada por los líderes mundiales… Será una presidenta de la que todos podremos estar orgullosos. Será una presidenta histórica que dejará su impronta en el futuro de Estados Unidos”.

El gesto de Biden fue especialmente conmovedor ya que se convirtió en el primer presidente en funciones en abandonar una carrera por la reelección en más de cinco décadas y media.

Quería profundamente ganar el segundo mandato que todos los presidentes anhelan, pero al final, bajo la feroz presión de colegas que alguna vez consideró leales, decidió que su partido y el país estarían mejor con alguien más joven.

Su autosacrificio puso de relieve la elección exactamente opuesta de su predecesor, Donald Trump , quien hizo todo lo que pudo para aferrarse al poder desafiando la voluntad de los votantes en 2020 y ahora se postula nuevamente para un mandato que prometió dedicar a la "retribución".

Horas antes, Trump había repetido el lenguaje que llevó a Estados Unidos a su peor crisis constitucional de la era moderna hace cuatro años. Insinuó que solo aceptaría el resultado de este año si pensaba que era libre y justo. No había pruebas de que no fuera así la última vez y no hay señales de que vaya a ser diferente este año.

Ovación atronadora

Biden entró en un coliseo de emociones cuando subió al escenario trotando lentamente después de la presentación de su hija Ashley y luego sacó un pañuelo para secarse los ojos. Una ovación atronadora dio paso a cánticos de “¡Amamos a Joe!” y “Gracias Joe” de la multitud. Biden se subió al podio con los brazos abiertos y absorbió el amor. Se giró y levantó las manos hacia los que estaban en los asientos más altos del lugar.

El presidente comenzó repitiendo su decisión de competir contra Trump en 2020 —para asegurarse, dijo, de que “el odio no tiene puerto seguro”— y luego pasó a presentar una presidencia que se inauguró en medio del horror de la pandemia de covid-19 como un éxito conmovedor que salvó la democracia y reconstruyó “la columna vertebral de Estados Unidos”, la clase media.

Biden recordó el frío literal y metafórico de su toma de posesión y la profunda crisis nacional que prevalecía en ese momento. “Ahora es verano, el invierno ha pasado y con un corazón agradecido, me presento ante ustedes en esta noche de agosto para informarles que la democracia ha prevalecido, la democracia ha cumplido y ahora la democracia debe preservarse”.

Hizo gala de pasión y convicción, y pronunció con orgullo palabras que habrían sido escritas para el discurso de un candidato si todavía estuviera al frente de la lista. Su voz era fuerte; de ​​hecho, se pasó gran parte del discurso gritando. Fue un contraste resonante con el tono agudo que contribuyó a condenar su carrera en su desastrosa actuación en el debate de CNN contra Trump en Atlanta hace dos meses. Se sacudió de ira cuando habló de las mentiras del candidato republicano, de lo que considera una mancha de la imagen de Estados Unidos en el extranjero por parte del expresidente y del costo que ha causado la violencia con armas de fuego.

Sin embargo, también hubo recordatorios de por qué no aspirará a un segundo mandato. La edad de Biden era evidente en la mirada a veces boquiabierta de un anciano. Sus palabras a menudo se arrastraban o se tropezaba con una frase. Ha sido el destino de Biden envejecer ante los ojos del mundo. Ya no es "Joey", el prometedor y radiante candidato con la "deslumbrante sonrisa Biden" como se describe en el clásico libro de Richard Ben Cramer "What it Takes". Ni siquiera es el dinámico senador bromista de la primaria presidencial de 2008.

Es probable que el presidente pronuncie un discurso de despedida antes de dejar el cargo en enero, pero la noche del lunes probablemente fue su última oportunidad ante una audiencia tan cautiva en vivo. No habrá más discursos sobre el Estado de la Unión. Este no fue un adiós definitivo, sino que un presidente en el ocaso de sus días estaba escribiendo el primer relato de su propia administración.

Biden comparte el crédito con Harris

Biden también fue generoso con su sucesora elegida. Todos sus triunfos fueron también los de ella, afirmó, incluidas las acciones para proteger “la libertad de votar, la libertad de amar a quien amas y la libertad de elegir”.

Cuando la multitud coreó “Gracias, Joe”, Biden interrumpió: “Gracias, Kamala también”. Eso probablemente complació a Trump, quien ha estado tratando de pintar la presidencia de Biden como un desastre global plagado de inflación, en el que Harris es totalmente cómplice.

Pero al irse ahora y poner fin a una contienda entre un hombre de 81 años y otro de 78, Biden ha permitido que su vicepresidenta y la nueva candidata para la nominación demócrata se presenten con el aura del candidato del cambio. Trump está teniendo dificultades para lidiar con eso. De hecho, le está costando más dejar ir a Biden que al Partido Demócrata.

Aun así, Harris se enfrenta a una tarea temible. Si bien ha tenido un buen comienzo y ha revertido los déficits de Biden en las encuestas, está enfrascada en una carrera muy reñida con Trump en los estados clave y el expresidente sigue siendo un activista feroz.

La decepción de Biden

Tal vez la bienvenida que Biden recibió este lunes alivie algo de la decepción que, según se dice, todavía está viva y que siente por el final de su legendaria carrera. Sin embargo, es poco probable que alivie la sensación de traición de su círculo íntimo hacia los funcionarios electos del partido que actuaron para dejarlo de lado después de que su desempeño en el debate validara la ansiedad de los votantes sobre su edad. (La figura clave en el esfuerzo para seguir adelante, Nancy Pelosi, dijo a CNN este lunes que esperaba que Biden "sintiera el amor en esta sala, es abrumador". Biden dijo más tarde a los periodistas que no ha hablado con la expresidenta de la Cámara de Representantes desde su decisión de retirarse de la carrera).

A pesar de toda la adulación que llovió desde las vigas del United Center por parte de miembros del partido que ahora consideran a Biden un héroe desinteresado y un presidente indiscutiblemente grande, el final efectivo de su campaña de reelección por parte de un partido que creía que perdería representa un acto innegable de crueldad.

En el breve discurso de la primera dama Jill Biden –cuando dijo que su marido tuvo que “hurgar en lo más profundo de su alma” para decidir no volver a presentarse como candidato– se percibía el dolor del último mes. Y cuando Ashley Biden llamó a su padre uno de los “líderes más trascendentales de la historia”, parecía estar advirtiendo al país de lo que estaba a punto de perder.

Pero el presidente insistió en que no estaba enojado con quienes lo apartaron. En la explicación más cercana que tuvo de su decisión, dijo: “Ha sido el honor de mi vida servir como su presidente. Amo mi trabajo, pero amo más a mi país”.

Biden había pasado de ser el último orador de la última noche de la convención, un lugar reservado para el candidato, a ser el telonero de la primera noche. Y el Air Force One estaba listo para un vuelo nocturno hacia el oeste, a sus vacaciones en California. La actividad principal de la convención se llevará a cabo ahora sin el presidente en funciones.

Los últimos meses han sido crueles para Biden, pero comprende tan profundamente la traición del destino como cualquier líder político vivo. Toda su vida ha oscilado entre grandes alturas y tragedias, ejemplificadas por la muerte de su esposa y su pequeña hija justo después de ganar las elecciones al Senado, y luego la muerte de su amado hijo Beau por cáncer cerebral mientras era vicepresidente.

Desde hace tiempo, entre los amigos y familiares de Biden, que son enormemente leales, existe la sensación de que no ha recibido el reconocimiento que merece por una carrera en Washington que comenzó cuando Richard Nixon era presidente. Incluso cuando consiguió la nominación demócrata en 2020, en una convención sin la tradicional caída de globos, y luego ganó la presidencia después de toda una vida de luchar por ella, no recibió toda la fanfarria en medio de las precauciones por el covid-19.

Pero el cariño que recibió Biden el lunes cambiará la forma en que la historia recuerde su carrera. Cada vez que haya una convención demócrata, se recordará su discurso, junto con los momentos legendarios del pasado del partido.

Y cuando los logros que orgullosamente proclamó el lunes se hayan desvanecido, Biden será recordado durante generaciones —al igual que el primer presidente, George Washington— tanto por la forma en que dejó el cargo como por lo que hizo mientras lo ocupó.