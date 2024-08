Irán dice que no tomará "acciones apresuradas" contra Israel por el asesinato del líder político de Hamas

¿Guerra regional o acuerdo entre Israel y Hamas? 3:18

(CNN) –– La represalia prometida por Irán contra Israel por el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, llevará tiempo, según un portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) del país.

“El tiempo está de nuestro lado y el período de espera para esta respuesta puede prolongarse”, dijo Ali Mohammad Naeini, citado este martes por los medios estatales.

En una entrevista en la capital iraní este martes, Mohsen Rezaee, ex comandante en jefe del CGRI, le dijo a CNN que “las acciones iraníes serán muy calculadas”.

Medio Oriente ha estado en alerta máxima desde el asesinato de Haniyeh el mes pasado en Teherán, que ocurrió el día después de que el comandante de Hezbollah, Fu'ad Shukr, muriera en un ataque aéreo en Beirut.

Israel se responsabilizó del asesinato de Shukr, pero no confirmó ni negó su papel en la muerte de Haniyeh. Una fuente familiarizada con el asunto dijo a CNN a principios de este mes que Haniyeh había sido asesinado con un artefacto explosivo que había sido escondido de forma encubierta en la casa de huéspedes donde se alojaba.

Irán y sus aliados –Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza– culparon a Israel de ambas muertes y prometieron tomar represalias, lo que dio inicio a semanas de diplomacia de alto riesgo para evitar el estallido de una guerra regional a gran escala.

En su primera declaración tras la muerte de Haniyeh, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, dijo sobre Israel: “Han matado a nuestro querido huésped en nuestra casa y ahora han allanado el camino para su duro castigo”. El jefe de Hezbollah también dijo que una respuesta al ataque que mató a Shukr era “inevitable”.

Pero los comentarios del portavoz del CGRI tres semanas después de los dos asesinatos pueden indicar un enfriamiento de la retórica anterior, más belicosa, de Irán.

Naeini dijo que la respuesta de Irán podría diferir de operaciones anteriores contra Israel y afirmó que Teherán no tomará "acciones apresuradas".

“Por ahora, los sionistas deben vivir en la inestabilidad y la respuesta de Irán no puede ser una repetición de operaciones pasadas”, dijo. “Los escenarios de respuesta no son los mismos. Nuestros comandantes tienen la experiencia y el arte de castigar eficazmente al enemigo y no tomarán medidas apresuradas”.

En abril, Irán lanzó unos 300 proyectiles contra Israel –su primer ataque directo contra el país– después de culparlo por un ataque a un edificio diplomático iraní en Damasco, Siria, que mató a Mohammed Reza Zahedi, un alto comandante del CGRI.

Naeini agregó que “el régimen sionista (Israel) ha aceptado la derrota, incluso los políticos estadounidenses lo han reconocido y aún no han logrado ninguno de sus objetivos”, en referencia a la guerra de Israel en Gaza, que se libra desde hace más de 10 meses con el objetivo de derrotar a Hamas y devolver a los rehenes que tomó de Israel el 7 de octubre.

Los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego entre Israel y Hamas se intensificaron después de los asesinatos mellizos de Shukr y Haniyeh, mientras los funcionarios árabes y occidentales buscaban evitar una guerra total.

En declaraciones a CNN, Razaee, excomandante del CGRI, dijo que “tiene que haber un alto el fuego en Gaza pronto”.

“Estados Unidos e Israel no deben repetir sus errores. Si en las primeras semanas de la guerra de Gaza, Estados Unidos hubiera detenido a Israel y a (el primer ministro) Netanyahu, la guerra no se habría prolongado. Por lo tanto, el principal elemento de la prolongación de la guerra son Estados Unidos e Israel. Cuanto más se prolongue esta guerra, más perjudicado resultará Estados Unidos”, afirmó.

En cuanto a la respuesta de Irán a Israel, Razaee dijo: “Hemos investigado las posibles repercusiones y no permitiremos que Netanyahu, que se está hundiendo en un pantano, se salve sólo. Las acciones iraníes serán muy calculadas”.

Tras la reanudación de las conversaciones la semana pasada en Doha, la capital de Qatar, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo este lunes que Israel aceptó una propuesta para achicar las brechas en las negociaciones del alto el fuego, y que "el siguiente paso importante es que Hamas diga que sí" a los mismos términos antes de nuevas negociaciones previstas para esta semana.

Hubo algunos indicios de que Irán podría abandonar sus planes de atacar a Israel si se llega a un acuerdo de alto el fuego, pero la misión del país ante la ONU dijo hace 10 días que la represalia de Teherán "no tiene ninguna relación con el alto el fuego en Gaza".

Algunos funcionarios sugirieron que Teherán está alargando situación, ya que teme que su respuesta pueda desencadenar una guerra más amplia. Un diplomático dijo que creía que Hezbollah e Irán se habían “atrapado” en sus propias promesas de represalias.

–– Tamara Qiblawi de CNN contribuyó con este informe.