Jannik Sinner, número 1 del mundo, se prepara para el US Open con una victoria en el Abierto de Cincinnati

Jannik Sinner de Italia posa con el trofeo después de vencer a Frances Tiafoe para ganar la final del Cincinnati Open. (Crédito: Ian Johnson/Icon Sportswire/Getty Images)

(CNN) -- Jannik Sinner, número uno del mundo, se impuso este lunes al favorito local Frances Tiafoe en el Abierto de Cincinnati.

El italiano admitió que estaba cansado tras un torneo agotador, pero aun así encontró la manera de vencer a su rival estadounidense en la final en sets corridos, 7-6(4) 6-2.

"Ha sido una semana muy difícil, dura. Estoy muy contento con el partido de hoy", declaró tras su encuentro.

"Ha sido muy duro mentalmente. He tenido una racha increíble aquí, y hoy he intentado hacerlo lo mejor posible. Los dos estábamos bastante cansados de ayer. Los dos sentíamos mucha tensión, pero estoy muy contento por el nivel al que he jugado hoy, sobre todo en los momentos importantes".

Sinner pareció lastrado por una lesión de cadera en algunos momentos en Cincinnati, pero encontró la forma de asegurarse su quinto título de la temporada.

Superó duros partidos contra Andrey Rublev en cuartos de final y Alexander Zverev en semifinales para enfrentarse a Tiafoe, que remontó un set en contra contra contra Holger Rune en semifinales.

En la final, fueron los potentes golpes de fondo de Sinner los que marcaron la diferencia, ya que su potencia y precisión fueron demasiado para Tiafoe.

Tras ganar el tie-break del primer set, el italiano de 23 años se impuso en el segundo y se convirtió en el ganador masculino más joven del torneo desde Andy Murray en 2008.

Preparación para el US Open

Con esta victoria, el italiano recupera la confianza en su juego de cara al US Open de Nueva York, donde espera conquistar su segundo título grande.

El último Grand Slam del año comenzará este lunes.

"Estoy muy contento de estar en la posición en la que estoy y de seguir adelante mentalmente, con ganas de seguir jugando, y espero poder mostrar un buen tenis también en Nueva York", añadió Sinner.

Para Tiafoe, la carrera hasta la final del Abierto de Cincinnati supuso un repunte de forma en una temporada en la que ha admitido estar luchando con el rendimiento.

"He tenido problemas durante mucho tiempo, así que tener una semana como ésta significa mucho", declaró tras el partido.