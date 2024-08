Muere a los 117 años la persona más longeva del mundo

Maria Branyas Morera nació en Estados Unidos, pero vivió la mayor parte de su vida en España. (Crédito: Récords Guinness)

(CNN) -- La persona más longeva del mundo, Maria Branyas Morera, murió a los 117 años, según anunció su familia en redes sociales.

Guinness World Records también emitió un comunicado confirmando su muerte a la edad de 117 años y 168 días, lo que la convierte en la octava persona que alcanzó la mayor edad verificada de la historia.

"María falleció en paz en la residencia de ancianos de Cataluña, España, donde residía desde hace dos décadas", rezaba el comunicado de Guinness World Records, que añadía que murió el lunes.

El martes, la familia de Morera publicó un post en su cuenta X anunciando su muerte.

"Se ha ido como ella quería: durmiendo, en paz y sin dolor", rezaba el post.

Su familia añadió que Morera les dijo poco antes de su muerte: "No sé cuándo, pero muy pronto este largo viaje llegará a su fin. La muerte me encontrará agotada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriente, libre y satisfecha".

Morera fue nombrada la persona viva más longeva del mundo por el libro de los récords en enero de 2023, tras la muerte de la monja frances André, a los 118 años.

Ella declaró a Guinness World Records que había vivido una vida tan larga gracias al "orden, la tranquilidad, la buena conexión con la familia y los amigos, el contacto con la naturaleza, la estabilidad emocional, sin preocupaciones, sin remordimientos, con mucha positividad y alejándose de la gente tóxica".

"Creo que la longevidad también tiene que ver con la suerte. Suerte y buena genética", añadió.

Nació el 4 de marzo de 1907, menos de cuatro años después de que los hermanos Wright lanzaran el primer vuelo propulsado y dos años antes de que comenzara la construcción del malogrado Titanic.

Morera nació un año después de que sus padres emigraran de España a Estados Unidos. Ocho años más tarde, la familia se trasladó de nuevo, llegando a Barcelona durante la Primera Guerra Mundial. La vida de Morera también atravesó la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial.

Pasó las últimas décadas de su vida en una residencia de ancianos en Cataluña, donde, a pesar de su avanzada edad, Morera utilizó X -con un poco de ayuda de su hija- para comunicarse con sus miles de seguidores.

"Soy vieja, muy vieja, pero no idiota", dice su biografía en la red social.

Se cree que Morera es una de las personas de mayor edad que se han recuperado del covid-19, luego de dar positivo en la prueba del virus en mayo de 2020.

Según el Grupo de Investigación Gerontológica, una organización científica sin ánimo de lucro que valida las edades de las personas de al menos 110 años, la persona viva de más edad es actualmente una japonesa de 116 años llamada Tomiko Itooka.

El título de la persona más longeva jamás registrada pertenece a Jeanne Louise Calment. Nacida el 21 de febrero de 1875, vivió 122 años y 164 días, según Guinness World Records.

John Murphy, Lianne Kolirin y Arnaud Siad, de CNN, han contribuido a este artículo.