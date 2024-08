Militares israelíes mataron a su hermana y a su padre, según su madre. Luego los soldados las llevaron a un hospital israelí

Akram y su hija Yasmeen fueron asesinados a tiros mientras intentaban regresar a su hogar en el norte de Gaza.

(CNN) -- Sham Abu Tabaq, de 5 años, tiene una mirada penetrante. Detrás de sus ojos oscuros hay recuerdos que apenas ha empezado a procesar.

Ha vivido la guerra. Se vio obligada a abandonar su hogar. Estaba en brazos de su padre cuando recibió un disparo mortal, y vio cómo tanto él como su hermana mayor eran abandonados a su suerte en la calle.

Pero esta no es la típica historia de tragedia y pérdida en Gaza. Eso queda claro en el lugar donde CNN se reunió con Sham y su madre, Sanaa: un hospital palestino de Jerusalén.

Y luego está esto: Sanaa no solo deposita la culpa sobre el Ejército israelí de matar a su marido y a su hija y de dispararle a ella en la pierna, aunque sin duda lo culpa.

También es posible que un soldado israelí le salvara la vida.

Eso no debería ser extraordinario. Todos los militares están obligados por el derecho internacional a ayudar a los civiles heridos. Pero en la guerra de Gaza, historias como la de Sanaa son extremadamente raras.

"Tuvo piedad de nosotros", dijo del soldado. Pero él y sus compañeros, dijo, "también me quitaron lo más preciado que tenía".

Sanaa y su marido Akram -maestro de escuela- vivían con sus hijas Sham y Yasmeen en Beit Lahia, en el extremo más septentrional de Gaza.

Trabajaba en una fundación que ayuda a los huérfanos. Como muchas mujeres de Gaza, vestía de forma conservadora y a menudo se tapaba la cara, marcada por las profundas cicatrices de quemaduras de un accidente sufrido en la infancia.

En los días posteriores al ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre y a la consiguiente campaña militar israelí, la familia se vio obligada a abandonar su hogar, y huir del bombardeo sin precedentes de Israel sobre Gaza. Cuando a finales de noviembre se anunció un breve alto el fuego como parte de un acuerdo de liberación de rehenes, vieron la oportunidad de regresar.

"Estábamos tan contentos que ni siquiera podíamos dormir", recuerda Sanaa. "Se estaba produciendo una tregua e íbamos a volver a casa".

Salieron de la clínica de salud gestionada por las Naciones Unidas donde habían estado viviendo, en el campo de refugiados de Jabalya, e iniciaron el viaje de unos cinco kilómetros a pie. Ya casi estaban en casa, dijo, cuando sonaron los disparos.

"Era como si hubiera un francotirador disparándonos. No lo vimos", dijo. "De repente estábamos todos heridos".

'Acabaron con él'

El estado de Yasmeen, de siete años, era el más grave. Le dispararon en la espalda y el hombro. Akram fue alcanzado en el estómago, y Sanaa en la pierna. Solo Sham salió ileso de la lluvia de balas.

"Mi marido me decía: 'Arrastrémonos y quizá encontremos una ambulancia que nos lleve, o quizá alguien nos vea y nos ayude'. Pero yo no podía arrastrarme. Yasmeen estaba en muy mal estado: tenía dos balas y estaba cubierta de sangre. Así que le dije: 'No podemos'. Me dijo: "Intentaré arrastrarme". Así que se arrastró un poco. Acabaron con él. Se quedó en su sitio. Lo mataron", cuenta Sanaa.

Durante varias horas permanecieron tendidos en medio de la calle, demasiado heridos y temerosos para moverse. Sanaa abrazó a Yasmeen, prometiéndole a su hija que vendría una ambulancia y que sobrevivirían. Pero la ayuda no llegaba. Una falsa esperanza era todo lo que Sanaa podía ofrecer a su hija en aquel momento.

Yasmeen perdió la vida y sucumbió a sus heridas.

"Dejé a mi hija Yasmeen en el suelo, que Dios bendiga su alma. Y la cubrí con una blusa. Y le dije a Sham: 'Vamos, cariño, gateemos'".

Arrastrándose por el suelo, hablando en susurros, dejaron atrás los cadáveres de su familia y consiguieron entrar en una casa de dos plantas parcialmente bombardeada. Se acurrucaron en un cuarto de baño mientras caía la noche.

"Por la mañana, sobre las 7:30, oímos el ruido de los israelíes y de los tanques", cuenta Sanaa. "Le dije: 'Sham, cariño, han venido los israelíes. Van a dispararnos. Pero no tengas miedo. Se acabó. Y vamos a morir'. Ella dijo: "Bueno, mamá, pero escóndeme. No quiero verlos cuando vengan y me disparen'".

Mientras Sanaa acunaba a su hija, una explosión sacudió la casa, reventó la puerta del cuarto de baño donde estaban acurrucadas y rompió la ventana que había sobre ellas, haciendo llover cristales.

Pronto, los soldados entraron en la casa. Tras unos momentos de tensión y gritos, los soldados se convencieron de que Sanaa y Sham no albergaban militantes y les curaron las heridas.

CNN obtuvo imágenes de este momento de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), captadas por la cámara corporal de un soldado. El video, que no contiene audio, muestra a dos soldados aplicando vendajes mientras Sanaa, acurrucada en un rincón, habla con alguien fuera de cámara. Las FDI no quisieron facilitar a ninguno de los soldados afectados una entrevista con CNN.

Sanaa pronto empezó a suplicar a un soldado que hablaba árabe, quien negó que sus fuerzas hubieran matado al marido y a la hija mayor de Sanaa, y en su lugar culpó a Hamas y a su líder, Yahya Sinwar, de sus muertes.

"Le dije: 'Por favor, lléveme en ambulancia a Gaza. ¿Puede al menos llevarme con mi familia, para que se lleven a mi hija? No soy importante. Sé que voy a morir. Solo quiero que mi familia se lleve a mi hija'".

"Me dijo: 'No, no podemos entregarte a Gaza. Espera un poco. Quizá pueda ayudarte'", relató Sanaa.

Sanaa afirma que los soldados israelíes llegaron a la conclusión de que no podían tratarla sobre el terreno. Su estado era crítico, dice, y necesitaba ser tratada en un hospital. Tras hacer varias llamadas, recuerda, el soldado que hablaba árabe dijo que la llevarían a un hospital de Israel. La sacaron de la casa en una camilla con Sham.

Mientras la subían a un Humvee, Sanaa dice que vio el cadáver de su hija Yasmeen en la calle.

"Le dije: 'Esta es Yasmeen. Por favor, tráemela'. Me dijo que no. Le dije: 'Entonces, por favor, entiérrela por mí'", recuerda Sanaa. "Siguieron adelante con la camilla".

Una hora más tarde, dice Sanaa, llegaron a lo que parecía ser una base militar casi vacía. De pie en una zona abierta, los soldados que realizaban un control de seguridad ordenaron a Sanaa que se quitara el jilbab -prenda que cubre todo el cuerpo- delante de las mujeres soldados, mientras que los hombres soldados dijeron que mirarían hacia otro lado. Mientras tanto, seguía sangrando por la herida de bala que tenía en la pierna.

"Entonces me hicieron quitarme la blusa y la ropa interior", recuerda. "A Sham también le quitaron toda la ropa".

"Si no hubiera sido por Sham, no habría accedido a quitarme la ropa. Porque tenía miedo de que, si no me quitaba la ropa, dispararan a Sham. O me dispararían delante de Sham y nunca sabría qué le había pasado. Si hubiera estado sola habría preferido que me dispararan, y no me habría quitado la ropa".

Siguieron hasta el Centro Médico Kaplan, en la ciudad de Rehovot, en el centro de Israel, donde los médicos curaron sus heridas. CNN obtuvo los expedientes médicos de Sanaa, que muestran que una bala le atravesó la pantorrilla derecha, fracturando ambos huesos y dañando una arteria. Fue trasladada a un hospital palestino de Jerusalén para recuperarse.

Dios estuvo a mi lado

Durante ocho meses ha tenido una lenta recuperación, con fisioterapia. Sham y ella han vivido en una habitación compartida en el hospital. No sabe qué ha sido de los cuerpos de su hija y su marido.

Es un limbo enojoso: consciente del privilegio de su seguridad, pero añorando un hogar y una vida que han cambiado irrevocablemente.

Y le aterroriza la idea de que la devuelvan a la zona de guerra que fue su hogar. De hecho, las autoridades israelíes planean ahora devolver a ambas a Gaza el mes que viene, a menos que otro gobierno las acoja, según funcionarios del hospital, responsables israelíes y organizaciones de derechos humanos.

El Ejército israelí niega que sus soldados dispararan contra Sanaa y su familia.

En una declaración a CNN, las FDI afirmaron que la familia se acercó inadvertidamente a una posición israelí oculta. Cuando los soldados gritaron a la familia que se detuviera, su posición fue revelada a los militantes cercanos, que comenzaron a disparar contra los israelíes. La familia, según las FDI, quedó "atrapada en el intenso intercambio de disparos", y añadió que "las tropas no abrieron fuego contra las cuatro personas ni les apuntaron".

Sanaa calificó esa afirmación de mentira. Las FDI afirmaron que los militantes dispararon granadas contra su posición; Sanaa dijo que no oyó ninguna explosión.

"Si hubiéramos oído la voz de los israelíes, habríamos huido y regresado (al refugio). Si hubiéramos oído la voz de la resistencia, habríamos huido y regresado", dijo Sanaa.

"Es cierto que me ayudó", dice Sanaa del soldado de habla árabe que contribuyó a facilitar la decisión de sacarla de Gaza y llevarla a Israel.

Pero no se atreve a darle las gracias. Y dice que no lo haría si volviera a verle.

"Fue un milagro de Dios que el soldado que me hablaba en árabe me ayudara", dijo.

"Esto es de Dios que estuvo a mi lado, y puso misericordia en ellos hacia mí. Es de Dios", dijo. "No por voluntad propia (del soldado)".