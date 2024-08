Ucrania avanza en Rusia mientras el alcalde de Moscú acusa a Kyiv de "uno de los mayores ataques de la historia" con drones

Estas son las últimas imágenes de Rusia mientras Ucrania avanza 2:15

(CNN) -- El audaz avance transfronterizo de Ucrania en Rusia hizo que las tropas sigan derribando puentes clave en la parte occidental del país, mientras que el alcalde de Moscú acusó este miércoles a Kyiv de intentar lanzar "uno de los mayores ataques de la historia" con drones contra la capital.

Desde que comenzó la incursión ucraniana hace casi dos semanas, sus fuerzas están avanzando en Kursk y destruyendo puentes clave en un esfuerzo por paralizar las capacidades logísticas de Moscú e interrumpir las rutas de suministro.

La semana pasada quedaron fuera de servicio al menos dos puentes sobre el río Seym, en Kursk. Ucrania dijo que había utilizado "ataques aéreos de precisión" para uno de ellos, y Rusia afirmó que Kyiv había utilizado cohetes occidentales para el otro.

Después, Rusia construyó al menos tres puentes de pontones -puentes flotantes temporales que suelen utilizarse en situaciones de emergencia o de guerra- sobre el río, según las imágenes de satélite de Planet Labs y BlackSky.

Desde entonces, un dron ucraniano apuntó a uno de los pontones, según un video obtenido y geolocalizado por CNN.

El tipo de dron utilizado estaba diseñado para estrellarse contra un objetivo y explotar, detonando sus ojivas y destruyendo el dron en el proceso. En comparación con los drones militares tradicionales, de mayor tamaño, que regresan a la base tras lanzar misiles, estos son más pequeños y difíciles de detectar, y pueden dispararse a distancia.

En el video se ve cómo el dron impacta contra uno de los vehículos utilizados para montar y trasladar el puente de pontones. Aunque no está claro si el dron destruyó el vehículo, las imágenes por satélite de BlackSky mostraron este martes que el puente había desaparecido, con grandes cicatrices de quemaduras en la zona donde se encontraba.

En otro tramo del río cercano, se puede ver un nuevo puente de pontones que se extiende sobre el agua en las imágenes por satélite. En las imágenes por satélite de la Agencia Espacial Europea y Planet Labs también se ve un tercer puente de pontones.

La ofensiva de Kursk ha dejado a Rusia luchando por apuntalar su propio territorio. Este martes, el jefe militar ucraniano, Oleksandr Syrskyi, declaró que sus tropas habían avanzado hasta 35 kilómetros a través de las defensas rusas desde el inicio de su asalto sorpresa, capturando 93 asentamientos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que la incursión tiene como objetivo crear una "zona tampón" para impedir los ataques transfronterizos de las fuerzas de Moscú, perturbar la economía rusa y "destruir todo el potencial bélico ruso posible".

El mismo día, el secretario de prensa del Pentágono estadounidense, el general de división Patrick Ryder, dijo que hasta ahora Rusia "ha luchado realmente por responder, y se siguen viendo algunos avances ucranianos en ese sentido", incluso mientras Moscú desplaza "un pequeño número de fuerzas" a la región de Kursk.

"Sin duda demostró la creatividad y la destreza de los ucranianos en el campo de batalla, pero cuando se trata de cuáles son sus objetivos a largo plazo aquí, eso es algo que todavía estamos discutiendo con ellos", dijo.

Ryder no quiso decir de dónde ve Estados Unidos que se están desplazando las fuerzas rusas.

CNN informó la semana pasada de que Rusia había desviado varios miles de tropas del territorio ocupado de Ucrania a Kursk.

Las autoridades rusas también han instado a los residentes en las asediadas regiones fronterizas, así como al personal militar y de otro tipo que se encuentra allí, a no utilizar aplicaciones de citas ni redes sociales para evitar que las fuerzas ucranianas recopilen información de inteligencia.

"Se desaconseja encarecidamente el uso de servicios de citas en línea. El enemigo utiliza activamente estos recursos para recopilar información", dijo el Ministerio del Interior de Rusia en un mensaje de Telegram, como parte de un aviso emitido a los residentes y las tropas en las regiones fronterizas de Bryansk, Kursk y Belgorod.

Incluía una larga lista de recomendaciones, entre ellas no abrir hipervínculos en mensajes de desconocidos, no emitir vídeos en carreteras con vehículos militares y eliminar el geoetiquetado en sus redes sociales.

Ataque con drones en Moscú

Las autoridades rusas también afirmaron este miércoles que sus sistemas de defensa antiaérea habían destruido 45 drones ucranianos durante la noche: 11 de ellos sobre Moscú, dos sobre la región fronteriza de Belgorod y dos en Kursk.

"Este es uno de los mayores intentos de atacar Moscú con drones de todos los tiempos", dijo el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, en un post de Telegram este miércoles.

Algunos de los drones fueron destruidos sobre la ciudad de Podolsk, a unos 38 kilómetros al sur del Kremlin, citó Reuters a Sobyanin.

La información preliminar hasta el momento no muestra heridos ni daños, según Sobyanin. Reuters no pudo verificar de forma independiente sus declaraciones, y no hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania.

Ucrania ya ha lanzado ataques con drones contra la capital rusa en otras ocasiones, especialmente en julio de 2023, cuando los drones alcanzaron dos edificios no residenciales, uno de ellos cerca de la sede del Ministerio de Defensa. En aquel momento no se produjeron daños graves ni víctimas, según declaró posteriormente Sobyanin.

Y en noviembre, Rusia dijo que había frustrado más de 20 ataques ucranianos con drones, incluso contra Moscú, lo que se produjo poco después de que Rusia lanzara su mayor ataque con drones contra la capital ucraniana desde que comenzó la invasión a gran escala.

Michael Conte y Oren Liebermann, de CNN, han contribuido a la información.