Día 3 de la Convención Nacional Demócrata 2024, en vivo: discursos de Tim Walz, Bill Clinton, noticias y más

Trump dice que la "fiestecita" de la Convención Nacional Demócrata se centra en él

El expresidente Donald Trump habló este miércoles en un programa de radio conservador sobre la Convención Nacional Demócrata, el próximo debate con la vicepresidenta Kamala Harris y la guerra entre Israel y Hamas.

"Me mencionaron en la fiestecita de los demócratas que tienen en marcha en Chicago, y es bastante triste", dijo en el programa “The Hugh Hewitt Show”.

Trump dijo que los demócratas no hablaron del crimen violento en la ciudad, "pero me mencionaron, creo, casi 200 veces. Y mencionaron la economía unas cinco veces. Mencionaron la frontera quizá ninguna. Casi no mencionaron la delincuencia. Así que están fuera de control".

Trump también mencionó el próximo debate programado con Harris el 10 de septiembre y cómo contrarrestaría su línea de ataque de que ella es una fiscal y él es un delincuente convicto.

"En realidad, en realidad, es bastante simple. Voy a decir que son ellos los que empezaron. Lo hicieron contra su oponente político. Yo soy su oponente político, y ellos empezaron todo esto, y nunca antes se había hecho en este país. Y yo soy una persona totalmente inocente. Y la gente lo sabe", dijo Trump.

El expresidente también dijo que pensaba que los demócratas están "dificultando mucho la victoria de Israel" y que Harris estaba "dando al otro bando tremendas esperanzas" cuando le preguntaron por la guerra de Israel contra Hamas en Gaza.