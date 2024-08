Un estudio que relaciona un popular medicamento para adelgazar con el riesgo de suicidio vuelve a plantear interrogantes de seguridad pendientes

Los efectos secundarios de ozempic 4:33

(CNN) -- Las personas que toman semaglutida, el popular medicamento para la diabetes y la pérdida de peso, son más propensas a declarar tener pensamientos suicidas en comparación con las que toman otros fármacos, según un nuevo estudio de una base de datos internacional sobre seguridad de los medicamentos.

Pero el hallazgo es la más reciente prueba científica sobre el riesgo de depresión y suicidio ligado a los populares medicamentos y los críticos dicen que las pruebas de que los fármacos causan problemas con el estado de ánimo son limitadas.

La semaglutida se comercializa bajo la marca Ozempic cuando se prescribe para la diabetes y Wegovy cuando se receta para perder peso. Además, varias empresas fabrican formas compuestas del fármaco. El uso del medicamento se ha disparado en los últimos años, y los estudios han mostrado efectos más prometedores, como la reducción de las enfermedades renales y el cáncer.

Pero el suicidio ha sido durante mucho tiempo una preocupación con los medicamentos que alteran el deseo de comer. Para algunas personas, perder el placer y la recompensa de comer, y quizá de otras cosas, crea un cambio drástico en el estado de ánimo y puede aumentar el riesgo de autolesión. En 2008, el fármaco para adelgazar rimonabant, que actuaba sobre el mismo sistema cerebral que provoca antojos a la gente cuando consume marihuana, fue retirado de la venta porque aumentaba el riesgo de suicidio. (Nunca se aprobó el uso del fármaco en Estados Unidos).

La información para el paciente sobre la semaglutida ya incluye una advertencia para que tenga cuidado con la depresión y los pensamientos suicidas. Pero ha habido pruebas contradictorias sobre dicho riesgo con los nuevos fármacos para perder peso, incluida la semaglutida.

A principios de este año, la Agencia Europea del Medicamento afirmó que las pruebas disponibles no mostraban una relación entre el suicidio y la semaglutida y otros fármacos utilizados para perder peso. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) también ha estado investigando el riesgo de suicidio y pensamientos suicidas entre los fármacos de la misma clase que la semaglutida y hasta ahora no ha encontrado ningún aumento del riesgo. Sin embargo, la agencia afirma que no puede descartar un pequeño aumento del riesgo debido al reducido número total de sucesos en sus sistemas de vigilancia, y su investigación está en curso.

Un amplio estudio publicado en enero en la revista académica Nature Medicine descubrió que el uso de semaglutida estaba relacionado con un menor riesgo de pensamientos suicidas, en comparación con las personas que tomaban distintos tipos de medicamentos para la pérdida de peso y la diabetes.

El nuevo estudio, que se publicó el martes en la revista académica JAMA Network Open, analizó los informes de pensamientos suicidas en personas que tomaban semaglutida, ya fuera para la diabetes o para perder peso, en una base de datos mantenida por la Organización Mundial de la Salud que recopila los acontecimientos adversos relacionados con medicamentos en 140 países.

Los autores del estudio encontraron 107 informes de pacientes, de un total de más de 30.500, que decían haber pensado en suicidarse mientras tomaban semaglutida y 162 informes similares, de más de 52.000, en pacientes que tomaban liraglutida, un medicamento inyectable diferente para la diabetes que pertenece a la misma clase que la semaglutida. La liraglutida es un fármaco más antiguo, por lo que más personas han tenido experiencia tomándolo.

Los autores del estudio descubrieron lo que describen como un riesgo desproporcionado de pensamientos suicidas en las personas que tomaban semaglutida, pero no en las que tomaban liraglutida. Cuando compararon los informes de pensamientos suicidas en personas que tomaban semaglutida con el riesgo notificado con todos los demás fármacos de la base de datos, descubrieron que el riesgo era elevado en aproximadamente un 45% en las personas que tomaban semaglutida.

El riesgo era unas cuatro veces mayor en las personas que también tomaban fármacos para controlar la depresión y la ansiedad, lo que sugiere que este grupo puede tener un riesgo aún mayor de sufrir efectos sobre el estado de ánimo con estos medicamentos. Cuando los autores del estudio excluyeron los casos de personas que tomaban semaglutida y antidepresivos, la asociación desapareció, lo que sugiere que las personas que tomaban ambos fármacos eran las que impulsaban el riesgo.

Los autores del estudio reconocen que su investigación tiene limitaciones. Pero dado que son tantas las personas que toman semaglutida, creen que los hallazgos justifican más estudios y una "aclaración urgente" sobre el riesgo.

Otros expertos dijeron que las pruebas presentadas en el estudio son escasas.

"Básicamente, es difícil deducir de este estudio si es el fármaco el que lo hace o el trastorno del estado de ánimo", afirmó el Dr. Mahyar Etminan, experto en seguridad de fármacos de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, que no participó en el estudio.

"Este trabajo presenta, en el mejor de los casos, pruebas débiles de una asociación entre la semaglutida y el suicidio", afirmó Ian Douglas, profesor de Farmacoepidemiología de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. En un comentario facilitado a los periodistas, Douglas afirma que estudios como éste son buenos para generar teorías, pero no pueden probar una relación de causa y efecto.

En un comentario sobre el estudio, el Dr. Francesco Salvo y el Dr. Jean-Luc Faillie, dos investigadores franceses sobre la seguridad de los medicamentos que no participaron en la investigación, concordaron con Douglas. Afirman que es habitual que los estudios sobre la seguridad de los medicamentos varíen en sus conclusiones dependiendo de la base de datos que se utilice y de los métodos del estudio. Hasta que no dispongamos de mejores pruebas, conviene ser prudentes, afirman.

"La depresión o el suicidio son acontecimientos raros pero extremadamente graves y deben prevenirse y controlarse en la medida de lo posible", escribieron Salvo y Faillie.

A falta de datos más precisos, creen que el GLP-1 y otros tipos de supresores del apetito deben prescribirse con precaución en personas con antecedentes de depresión o pensamientos suicidas. Y si los pacientes experimentan un nuevo episodio de depresión mientras toman la medicación, escribieron, es posible que los médicos quieran considerar la "interrupción inmediata".

Nota del editor: Si tú o alguien que conoces está luchando con pensamientos suicidas o problemas de salud mental, por favor llama al 988 Suicide & Crisis Lifeline marcando el 988 para conectarse con un consejero capacitado, o visita el sitio web de 988 Lifeline. Para recursos de ayuda y prevención del suicidio en España y América Latina, visita este sitio web.