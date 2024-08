Un estudio vincula el covid con un mayor riesgo de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y otras afecciones, siendo los no vacunados los más afectados

Una nueva investigación muestra que las personas que no se vacunan contra el covid-19 pueden tener un mayor riesgo de padecer enfermedades mentales como depresión y trastornos de ansiedad. Crédito: D-Keine/E+/Getty Images

(CNN) -- Padecer un caso grave de covid-19 parece estar relacionado con un mayor riesgo de padecer enfermedades mentales posteriores, como depresión y trastornos de ansiedad, y un nuevo estudio revela que la asociación es más fuerte entre las personas que no se vacunaron contra la enfermedad.



En el estudio, publicado el miércoles en la revista académica JAMA Psychiatry, la incidencia de enfermedades mentales fue mayor en las semanas posteriores al diagnóstico de covid-19, pero el aumento de la incidencia fue mucho menor en las personas que se habían vacunado contra el coronavirus en comparación con las que no estaban vacunadas. Entre las personas que no estaban vacunadas, la incidencia elevada de enfermedades mentales fue mayor hasta un año después de un covid-19 grave.

El estudio también descubrió que la incidencia elevada de enfermedades mentales era mayor y duraba más tiempo si una persona era hospitalizada por covid-19, en comparación con no ser hospitalizada por covid-19.

"La principal sorpresa fue que la asociación de la covid-19 con la posterior enfermedad mental parecía restringida a la covid-19 grave que conducía a la hospitalización. Hubo poca asociación del covid-19 que no llevó a la hospitalización con la enfermedad mental posterior", dijo en un correo electrónico el Dr. Jonathan Sterne, autor del estudio y profesor de estadística médica y epidemiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Bristol.

Los investigadores, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bristol y otras instituciones del Reino Unido, también hallaron asociaciones más fuertes entre los adultos mayores y los hombres, en comparación con los grupos de edad más jóvenes y las mujeres.

"La explicación más probable de las asociaciones más fuertes en los adultos mayores es que son más propensos a desarrollar covid-19 graves que conducen a la hospitalización", dijo Sterne. "Esto también puede explicar las asociaciones algo más fuertes en los hombres, pero no tenemos una explicación definitiva".

El nuevo estudio incluyó datos de historiales médicos electrónicos de tres grupos de adultos, de edades comprendidas entre los 18 y los 110 años, en Inglaterra. Un grupo incluía a unos 18,6 millones de personas a las que se diagnosticó covid-19 entre enero de 2020 y junio de 2021, antes de que las vacunas estuvieran disponibles.

A las personas de los otros dos grupos, que incluían a unos 14 millones de personas vacunadas y a unos 3,2 millones de personas no vacunadas, se les diagnosticó covid-19 entre junio de 2021 y diciembre de 2021.

Los investigadores observaron detenidamente a cuántas personas de cada grupo se les diagnosticaron enfermedades mentales en las semanas posteriores a sus diagnósticos de covid-19. Dichas enfermedades incluían depresión, trastornos de ansiedad general, trastorno de estrés postraumático, trastornos alimenticios, adicción, autolesiones, suicidio y otras enfermedades mentales graves como esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión psicótica.

En general, la depresión fue la enfermedad mental más común incluida en el estudio.

Los investigadores hallaron que la incidencia de la depresión en las cuatro semanas posteriores al diagnóstico de covid-19 fue 1,93 veces superior en las personas que habían tenido covid antes de la vacunación, 1,79 veces superior entre el grupo no vacunado y 1,16 veces superior entre el grupo vacunado.

La incidencia general de depresión se mantuvo elevada durante 28 semanas, y hasta 102 semanas específicamente en el grupo que tuvo covid-19 antes de que las vacunas estuvieran disponibles, mostraron los datos.

Las personas que fueron hospitalizadas con covid-19 grave tuvieron la asociación más fuerte con la depresión. Entre los que tuvieron covid-19 antes de que las vacunas estuvieran disponibles, la incidencia de depresión fue 16,3 veces mayor tras un diagnóstico de covid-19 si la infección requirió hospitalización, en comparación con ser 1,22 veces mayor sin hospitalización.

"Nuestros hallazgos tienen importantes implicaciones para la salud pública y la prestación de servicios de salud mental, ya que las enfermedades mentales graves se asocian a necesidades sanitarias más intensivas y a efectos adversos para la salud y de otro tipo a más largo plazo", afirmó en un comunicado de prensa la Dra. Venexia Walker, investigadora principal de Epidemiología en la Universidad de Bristol y una de las autoras principales del estudio.

El nuevo estudio se produce en medio de una importante oleada de covid-19 en Estados Unidos. Los niveles de actividad viral en las aguas residuales han alcanzado el nivel más alto que se ha registrado para una oleada estival desde julio de 2022. Y se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) dé pronto luz verde a las vacunas actualizadas contra el covid-19 para la temporada de otoño e invierno.

Pero los nuevos datos pueden no reflejar el clima actual, dijo el Dr. Dan Barouch, director del Centro de Virología e Investigación de Vacunas del Centro Médico Beth Israel Deaconess, que no participó en la investigación.

"Es un estudio que sólo tiene en cuenta a los individuos en 2020 y 2021, en los primeros días de la pandemia, antes de ómicron. Así que la aplicabilidad de estos datos a la epidemia actual no está clara, porque en 2024, tenemos un nivel mucho más alto de inmunidad de la población; la mayoría de la gente ha sido infectada o vacunada varias veces", dijo Barouch.

"Es una población muy diferente ahora de lo que era en 2020 y 2021. Así que, aunque este trabajo es interesante e importante, realmente refleja una población en un momento diferente de la pandemia, cuando la inmunidad de base de la gente era muy distinta", dijo. "Realmente no está claro hasta qué punto estos datos son aplicables a la epidemia actual que tenemos en 2024".

La nueva investigación no es la primera que demuestra que el covid-19 está asociado a un mayor riesgo de enfermedad mental, afirmó el Dr. Ziyad Al-Aly, epidemiólogo clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en Saint Louis que no participó en el trabajo pero que ha estudiado los resultados de salud mental en personas con covid-19.

"Creo que la imagen que se desprende de este trabajo es clara, y está en consonancia con lo que hemos aprendido en los últimos años sobre el efecto del covid en el cerebro, y es que deja su huella en el cerebro, y aquí, eso es en forma de varios trastornos de salud mental", dijo Al-Aly.

La mayor incidencia de enfermedades mentales que parece asociarse al covid-19 grave puede ser consecuencia de la propia infección o podría deberse simplemente a la hospitalización. Otra investigación sugiere que las hospitalizaciones por cualquier enfermedad grave pueden asociarse a un mayor riesgo a largo plazo de nuevos diagnósticos de salud mental.

Aunque el nuevo estudio no responde a la pregunta de si la asociación se debe al covid-19 específicamente o a estar gravemente enfermo en general, Al-Aly afirmó que sospecha que ambos factores desempeñan un papel.

"Cuando la gente es hospitalizada, no come bien, no duerme bien, es un entorno desconocido para ellos, es enormemente estresante. ¿Pone a algunas personas en riesgo de sufrir depresión o trastornos por estrés y todo eso? Absolutamente sí", afirmó.

Pero en un artículo publicado el año pasado en la revista The Lancet Infectious Diseases, Al-Aly y sus colegas descubrieron que, entre más de 92.000 personas, las hospitalizadas por el covid-19 presentaban un mayor riesgo de sufrir varios problemas de salud mental, mientras que las hospitalizadas por influenza no presentaban un mayor riesgo.

"Descubrimos que las personas hospitalizadas por covid tenían un riesgo mucho mayor de sufrir problemas neurológicos graves, incluidos trastornos neuropsiquiátricos, incluidos problemas de salud mental", afirmó Al-Aly. "Cuando se hace una evaluación frente a frente, personas que fueron hospitalizadas por covid frente a personas que fueron hospitalizadas por influenza, está muy claro que es algo como único o peculiar del covid lo que genera un mayor riesgo de problemas neuropsiquiátricos".