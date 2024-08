Una pareja de flamencos del mismo sexo logra empollar un huevo en un zoológico del Reino Unido

El interesante ritual de apareamiento de los flamencos 1:07

(CNN Español) -- Siete polluelos de flamencos chilenos blancos están en exhibición en un zoológico en el suroeste de Inglaterra por primera vez desde 2018, y uno es particularmente notable por la forma en que nació. Dos flamencos machos llamados Arthur y Curtis lograron empollar un huevo juntos, una novedad para el zoológico de Paignton.

El zoológico ha tenido varias parejas de machos durante las temporadas de cría anteriores, por lo que la pareja del mismo sexo no es un giro inesperado de los acontecimientos, dijo Pete Smallbones, el curador de aves del zoológico. Pero el zoológico no está seguro exactamente de cómo la pareja adquirió el huevo.

"Es probable que este huevo estuviera disponible, sin protección, como si lo hubieran dejado (en un nido) y luego aprovecharon la oportunidad", dijo Smallbones. "Como departamento de aves, somos conscientes de que es conocido que los flamencos, pingüinos y otras especies tienen parejas del mismo sexo. Por lo tanto, no fue una sorpresa. Supongo que fue una ligera sorpresa, simplemente porque no era exactamente lo esperado (la pareja de macho y hembra)".

Durante la temporada de cría, las parejas suelen pasar más tiempo juntas y se siguen unas a otras por el recinto, pero el emparejamiento se confirma cuando dos pájaros eligen un nido para compartir, donde se turnan para sentarse en el montículo de barro con o sin un huevo. Sin embargo, este año una pareja del mismo sexo tuvo un huevo para sentarse. Aunque es notablemente raro que dos pájaros machos empollen un huevo juntos, ha sucedido múltiples veces en otros zoológicos.

La exitosa eclosión entre dos machos resalta los instintos parentales innatos y la flexibilidad de las aves sociales, dicen los expertos. También subraya la necesidad de hablar sobre los flamencos chilenos, casi amenazados, cuyas poblaciones disminuyen en la naturaleza y en su hogar nativo de Sudamérica, de acuerdo con el comunicado de prensa del zoológico. Y los expertos tienen algunas teorías sobre cómo y por qué se produjo este emparejamiento.

Pájaros del mismo plumaje

Los flamencos chilenos pueden ser muy quisquillosos a la hora de reproducirse. En la naturaleza, las observaciones han demostrado que la especie evita reproducirse hasta nueve años, ya que las aves esperan que el clima y las condiciones ambientales sean las adecuadas, dijo Smallbones. Pero incluso en el zoológico, que les proporciona sus nidos de barro preferidos, a menudo no se reproducen todos los años.

Un año en el zoológico de Paignton, los huevos de flamencos puestos varias semanas demasiado tarde tuvieron que ser retirados, ya que los polluelos probablemente no habrían prosperado en las condiciones climáticas más frías, dijo Smallbones. Las preocupaciones por la influenza aviar interrumpieron otra temporada de reproducción previa, ya que las aves fueron retiradas de su recinto como medida de seguridad, agregó.

El polluelo de Curtis y Arthur, que aún no tiene nombre, tiene casi un mes y parece estar prosperando, dijo Smallbones. "Obviamente, los padres están haciendo un gran trabajo". Se ha observado al polluelo explorando la exhibición con otros de aproximadamente la misma edad. Sin embargo, de todos modos regresará con Curtis y Arthur para alimentarse.

Aunque los dos machos son la única pareja del mismo sexo de la que el zoológico tiene conocimiento en esta temporada de reproducción, podría potencialmente dar la bienvenida a más polluelos este año, ya que varios huevos aún están incubando, según el comunicado de prensa.

Necesidad de anidar

En otros zoológicos se han observado parejas del mismo sexo entre ciertas especies de aves. Incluso hay varias historias de éxito al empollar huevos, como en 2007, cuando el Wildfowl & Wetlands Trust de Gloucestershire confió un huevo abandonado a dos flamencos machos; y en 2018, cuando dos pingüinos machos del Acuario Sea Life de Sydney también se convirtieron en padres adoptivos de un polluelo.

“Estar en una pareja del mismo sexo es algo relativamente común en los flamencos cautivos, debido al pequeño tamaño de las bandadas”, dijo Paul Rose, biólogo y profesor titular de comportamiento animal en la Universidad de Exeter. “En realidad, empollar un huevo es más inusual. Estos dos flamencos machos probablemente estaban muy interesados ​​en anidar, pero no podían atraer a una pareja hembra, por lo que el mismo impulso de anidar los unió”.

A veces, se ha observado que parejas de flamencos del mismo sexo perturban otros nidos (como los flamencos chilenos anidan en bandada) en un intento de obtener sus propios huevos, dijo Rose.

En la naturaleza, las bandadas de flamencos chilenos pueden llegar a cientos de ejemplares durante la temporada de cría, de acuerdo con Rose. El zoológico de Paignton tiene actualmente 26 flamencos hembras y 25 machos en la exhibición, lo que sugiere que hay suficientes hembras para que los machos se apareen, dijo Smallbones. Aunque se necesita más investigación para determinar por qué ocurren los emparejamientos de aves del mismo sexo, es posible que Arthur y Curtis encontraran un huevo de una pareja de macho y hembra que no era cuidado y aprovecharan la oportunidad de cuidarlo; o se apoderaran del nido de otra pareja, dijo Smallbones.

Se necesitan dos

Los flamencos a menudo tienen asociaciones no reproductivas que consisten en asociaciones del mismo sexo, según un estudio de junio de 2020 dirigido por Rose. Las aves tienden a ser "muy particulares en cuanto a con quién les gusta pasar el tiempo, y buscarán activamente algunas aves en una bandada y evitarán otras", agregó Rose en un correo electrónico. “No me sorprende que dos flamencos machos logren criar un polluelo por su flexibilidad social, pero no creo que hubiera sido su primera opción de pareja reproductiva”.

Si bien se registran más parejas de aves del mismo sexo en cautiverio que en la naturaleza, de acuerdo con Rose, varias especies de albatros (tipos de aves marinas) tienen más hembras que machos en la población y, ocasionalmente, las hembras se emparejan para criar un huevo; o ambas ponen huevos y los cuidan juntas, dijo Kevin McGowan, ornitólogo del Laboratorio de Ornitología de Cornell.

Al igual que en el caso de los flamencos, para que un huevo eclosione y cuide de un polluelo de albatros se necesitan dos padres dedicados, ya que empollar el huevo puede durar hasta 60 días (unos 28 días en el caso de los flamencos) y ambos padres deben proporcionar alimento al polluelo.

“No se puede hacer solo. Por eso, estas aves han descubierto cómo hacerlo funcionar. Tienen el instinto de querer cuidar de un huevo, sean cuales sean las circunstancias”, afirmó McGowan. En el caso de Arthur y Curtis, el fuerte instinto natural de procreación fue probablemente el motivo de la unión de parejas del mismo sexo. “Hay un gran deseo de tener hijos, y estos dos machos (Arthur y Curtis) descubrieron cómo hacerlo”, añadió McGowan.

La investigación sobre la aparición de parejas del mismo sexo en la naturaleza podría proporcionar más información sobre los posibles beneficios adaptativos de la conducta. Por ejemplo, si un flamenco salvaje perdiera a su pareja, pero tuviera un huevo que cuidar, afirmó Rose. “Esto demuestra lo ingeniosos que pueden ser los animales cuando se les obliga a hacer algo en un momento o una estación específica del año”.